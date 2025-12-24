پاکستان میں جھولاچھاپ ڈاکٹرز بنے 'موت' کے سوداگر! سندھ میں ہزاروں بچے ایچ آئی وی پازیٹیو
یہ اعداد و شمار پاکستان میں طبی شعبے میں خوفناک لاپرواہی کو اجاگر کرتا ہے جہاں جھولاچھاپ ڈاکٹرز اعلانیہ طور پر کام کر رہے ہیں۔
اسلام آباد: پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد کے سرکاری اسپتال مریضوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ادویات کی شدید قلت، ٹیسٹنگ کی سہولیات کی کمی اور طبی آلات کی خرابی کی وجہ سے صورت حال سنگین ہے۔ اس کے لیے محکمہ صحت کے افسران کی مبینہ غفلت کو بنیادی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔
پاکستانی اخبار 'دی ایکسپریس ٹریبیون' کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ حالات مریضوں کو پرائیویٹ اسپتالوں اور لیبز میں علاج کرانے پر مجبور کر رہے ہیں جہاں ان سے ابتدائی ٹیسٹ کے لیے بھی ہزاروں روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ صورت حال اس قدر سنگین ہو چکی ہے کہ ہالہ ناکہ روڈ پر قائم ٹراما سینٹر تاحال فعال نہیں ہو سکا۔ اس سے حیدرآباد کے سول اسپتال پر بوجھ بڑھ گیا ہے جہاں سندھ بھر سے بڑی تعداد میں مریض علاج کے لیے آتے ہیں۔
اخبار کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سول اسپتال میں اس وقت صرف ایک ایم آر آئی اور ایک سی ٹی اسکین مشین کام کر رہی ہے جب کہ دیگر تشخیصی مشینیں مہینوں سے ناکارہ پڑی ہیں۔ حیدرآباد کے تعلقہ اسپتالوں کی صورت حال اور بھی ابتر بتائی جارہی ہے۔ سندھ گورنمنٹ بھٹائی ہسپتال، لطیف آباد، قاسم آباد گورنمنٹ ہسپتال، کوہسار ہسپتال، پریٹ آباد گورنمنٹ ہسپتال، اور حالی روڈ گورنمنٹ ہسپتال سمیت کئی بنیادی طبی مراکز کو تشخیصی سہولیات اور ضروری ادویات کی شدید قلت کا سامنا ہے۔
پاکستان ایچ آئی وی کیسز میں ایشیا میں دوسرے نمبر پر
اس ماہ کے شروع میں ایک اور رپورٹ نے انکشاف کیا کہ پاکستان، ایچ آئی وی کے کیسز میں بڑے پیمانے پر اضافے کے ساتھ، ایشیا پیسیفک خطے کے ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں ایچ آئی وی کا گہرا ہوتا بحران نہ صرف ایک طبی ایمرجنسی ہے بلکہ یہ ادارہ جاتی زوال، برسوں کی لاپرواہی، صحت کے بنیادی معیارات کو نافذ کرنے میں ناکامی اور بدعنوانی کی انسانی قیمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔
چونکا دینے والے اعدادوشمار سے پتہ چلتا ہے کہ سرنجوں کا بار بار استعمال، غیر منظم خون کی منتقلی، فرضی ڈاکٹرز اور طبی ضوابط کی خلاف ورزیاں اس بحران کی بنیادی وجوہات ہیں۔
یورپین ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق طبی حکام نے صرف سندھ میں 3,995 رجسٹرڈ ایچ آئی وی پازیٹو بچوں کی اطلاع دی ہے اور اس تعداد میں صرف ایسے کیسز شامل ہیں جو ریکارڈ میں موجود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سندھ کے وزیر صحت کو حال ہی میں خاص طور پر بچوں میں ایچ آئی وی انفیکشن کے "انتہائی تشویشناک" پھیلاؤ کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔
پاکستان میں چھ لاکھ جھولا چھاپ ڈاکٹرز
اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں چھ لاکھ سے زیادہ فرضی ڈاکٹرز پریکٹس کر رہے ہیں جن میں سے 40 فیصد کراچی میں ہیں۔ یہ اعداد و شمار پاکستان میں طبی شعبے میں لاپرواہی اور غلط طریقوں کے بڑھتے ہوئے بحران کو اجاگر کرتے ہیں۔ نگرانی کی کمی کی وجہ سے یہ فرضی ڈاکٹر علانیہ طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ سوئیاں ایک سے زیادہ بار استعمال کرتے ہیں اور خون کے رکھ رکھاؤ میں لاپرواہی برتتے ہیں، جس سے ایچ آئی وی کے پھیلاؤ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔
پاکستان میں ایچ آئی وی کے علاج کے چند مراکز کو ٹیسٹنگ کٹس، اینٹی ریٹرو وائرل ادویات اور تربیت یافتہ عملے کی کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے تشخیص اور علاج میں تاخیر ہوتی ہے۔ مریضوں کو اکثر بنیادی دیکھ بھال کی تلاش میں ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال بھٹکنا پڑتا ہے۔
یورپی ٹائمز کی رپورٹ میں وضاحت کی گئی ہے، "پاکستان میں ایچ آئی وی کا گہرا ہوتا بحران ایک طبی ایمرجنسی سے زیادہ ہے۔ یہ اداروں کی خستہ حالت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کی برسوں کی غفلت، صحت کے بنیادی معیارات پر عمل درآمد میں ناکامی اور بدعنوانی کو بے نقاب کرتا ہے۔ سندھ میں تقریباً 4,000 ایچ آئی وی پازیٹو بچوں کا المیہ، جھولاچھاپ ڈاکٹروں کی بھرمار اور آلودہ طبی آلات کے مسلسل استعمال حکومت کی بے حسی کا واضح ثبوت ہے۔ یہ اس سسٹم کی ناکامی کی کہانی ہے جس نے وائرس کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔"
