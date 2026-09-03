ٹرمپ کی تصویر والا ایک ڈالر کا سکہ جاری، قانونی پابندی پر اٹھے سوالات
امریکہ کی 250ویں سالگرہ پر ٹرمپ کی تصویر والا ایک ڈالر کا سکہ جاری کردیا گیا، تاہم زندہ صدر کی تصویر پر اعتراضات سامنے آئے۔
Published : September 3, 2026 at 2:26 PM IST
واشنگٹن: امریکہ کی 250ویں سالگرہ کے موقعے پر جاری کیا گیا ایک ڈالر کا خصوصی سکہ بدھ کے روز فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ اس سکے پر ایک جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر جب کہ دوسری جانب امریکہ کی مہر (گریٹ سیل) کندہ ہے۔ امریکی ٹکسال (یو ایس منٹ) کے مطابق سکے کی فروخت شروع ہوگئی ہے۔
سکے کے ڈیزائن میں ایک طرف ٹرمپ کی تصویر کو ’’ہیڈز‘‘ اور دوسری جانب امریکہ کی مہر کو ’’ٹیلز‘‘ کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس ڈیزائن کو رواں سال امریکی کمیشن آف فائن آرٹس نے منظوری دی تھی، جس کے ارکان کا تقرر صدر ٹرمپ نے کیا ہے۔
صدر ٹرمپ نے ماضی میں اپنے چہرے کو سکے پر نقش کرنے کی تجویز کو ’’بہت غیر معمولی‘‘ قرار دیا تھا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ اس اعزاز پر فخر محسوس کرتے ہیں۔
ٹرمپ کی دوسری صدارتی مدت کے دوران ان کے نام اور شخصیت کو مختلف سرکاری اداروں اور مقامات سے جوڑنے کی کئی کوششیں بھی سامنے آئی ہیں، جن میں قانونی تنازعات پیدا ہوئے۔ ان میں کینیڈی سینٹر اور یو ایس انسٹی ٹیوٹ آف پیس پر ٹرمپ کا نام درج کرنے کی کوششیں بھی شامل ہیں۔
ان سکوں کو قانونی کرنسی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم ان پر تنقید بھی ہوئی ہے۔ امریکی وفاقی قانون کے تحت زندہ صدر کی تصویر امریکی کرنسی پر شائع کرنے پر پابندی ہے۔ تاہم بعض حالات میں وزیر خزانہ کو خصوصی سکے بنانے اور جاری کرنے کی اجازت حاصل ہے۔
امریکی ٹکسال نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ یہ سکے ’’امریکی عظیم ورثے کے 250 سال‘‘ کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ ٹرمپ کی تصویر کے اوپر قوس کی شکل میں LIBERTY جبکہ نیچے 1776 ~ 2026 درج ہے۔
سکے کی دوسری جانب امریکہ کی عظیم مہر موجود ہے، جس میں ایک عقاب کے ایک پنجے میں تیر اور دوسرے میں زیتون کی شاخ دکھائی گئی ہے۔ عقاب کی چونچ میں موجود فیتے پر لاطینی عبارت E PLURIBUS UNUM درج ہے، جس کا مطلب ہے ’’بہتوں میں سے ایک‘‘۔
25 سکوں پر مشتمل ایک رول کی قیمت 61 ڈالر جبکہ 100 سکوں کے تھیلے کی قیمت 154.50 ڈالر مقرر کی گئی ہے۔ امریکی ٹکسال کے مطابق کچھ خصوصی سکے بھی ان رولز اور تھیلوں میں تصادفی طور پر رکھے گئے ہیں۔ ان سکوں پر 4 جولائی درج ہوگا، کیونکہ انہیں 4 جولائی کو تیار کیا گیا تھا، جو امریکی یومِ آزادی اور اعلانِ آزادی کی سالگرہ کا دن ہے۔
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فی الحال ہر گھرانے کو زیادہ سے زیادہ دو آرڈر دینے کی اجازت ہے۔ بدھ کی رات امریکی ٹکسال کی ویب سائٹ پر بتایا گیا کہ یہ سکہ آرڈر کے لیے دستیاب ہے، تاہم اس وقت اسٹاک میں موجود نہیں اور مزید سکے تیار کیے جا رہے ہیں۔