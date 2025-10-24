اسرائیلی پارلیمنٹ کے بل پر ٹرمپ آگ بگولہ۔۔ کہا، اسرائیل مغربی کنارے پر قبضہ نہیں کر سکتا، میں نے عرب ممالک سے وعدہ کیا ہے
امریکی ثالثی میں ہوا غزہ جنگ بندی معاہدہ جاری ہے تاہم مقبوضہ مغربی کنارے کا مسئلہ ابھی تک حل طلب ہے۔
Published : October 24, 2025 at 7:25 AM IST
تل ابیب: مقبوضہ مغربی کنارے کے الحاق کے معاملے پر اسرائیلی کنیسٹ ووٹ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل ایسا نہیں کر سکتا۔
"اسرائیل مغربی کنارے کا الحاق نہیں کرے گا": ٹرمپ
ٹرمپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل مغربی کنارے کا الحاق نہیں کرے گا۔ جمعرات کو ٹائم میگزین کی طرف سے شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں، امریکی صدر نے کہا کہ انہوں نے عرب ممالک کو یقین دلایا ہے کہ اگر اسرائیل نے الحاق کی کوشش کی تو امریکہ اپنی حمایت واپس لے لے گا۔
"میں نے عرب ممالک سے عہد کیا ہے" : ٹرمپ
ٹرمپ نے کہا، "ایسا نہیں ہو گا کیونکہ میں نے عرب ممالک سے وعدہ کیا تھا، اور اب آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمیں عرب ممالک کی زبردست حمایت حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہو گا کیونکہ میں نے عرب ممالک سے وعدہ کیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو اسرائیل امریکہ کی تمام حمایت کھو دے گا۔" انہوں نے گزشتہ ماہ پہلے ہی الحاق کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا، "میں اسرائیل کو مغربی کنارے کے ساتھ الحاق کی اجازت نہیں دوں گا۔ بہت ہو چکا ہے۔ اسے روکنے کا وقت آ گیا ہے۔"
امریکی نائب صدر جے ڈی وینز نے اسرائیل کے لیے روانگی سے قبل تل ابیب کے ہوائی اڈے پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کنیسٹ ووٹ کو "انتہائی احمقانہ سیاسی اسٹنٹ" قرار دیا اور کہا کہ وہ اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ’’ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی ہے کہ اسرائیل مغربی کنارے کا الحاق نہیں کرے گا‘‘۔
مارکو روبیو نے بھی اس اقدام پر تنقید کی:
اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اس سے غزہ میں نازک جنگ بندی برقرار رکھنے کے واشنگٹن کے منصوبے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ روبیو نے زور دیا کہ امریکہ الحاق کی طرف کسی یکطرفہ اقدام کی حمایت نہیں کر سکتا۔
بل کو 25-24 ووٹوں سے منظور کیا گیا ہے۔ یہ اب کنیسٹ کی خارجہ امور اور دفاعی کمیٹی کے پاس جائے گا اور قانون بننے سے پہلے اسے مزید تین ریڈنگز سے گزرنا ہوگا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اس کا مستقبل غیر یقینی ہے کیونکہ حکمران اتحاد اس کی حمایت نہیں کرتا اور وزیر اعظم نیتن یاہو اسے ملتوی یا بلاک کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔
فلسطینی حکام نے ووٹنگ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مغربی کنارے پر اسرائیل کی کوئی خودمختاری نہیں ہے۔ اسرائیل نے اس علاقے پر 1967 سے قبضہ کر رکھا ہے اور فلسطینی اسے مستقبل کی آزاد ریاست کا حصہ سمجھتے ہیں۔
بین الاقوامی قوانین کے تحت اسرائیل کا قبضہ غیر قانونی:
بین الاقوامی عدالت انصاف اس سے قبل فیصلہ دے چکی ہے کہ مغربی کنارے پر اسرائیل کا قبضہ بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی ہے۔ یہ ووٹنگ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے غزہ جنگ بندی کی حمایت اور امریکی قیادت میں استحکام اور تعمیر نو کی کوششوں کی نگرانی کے لیے اسرائیل کے دورے کے دوران ہوئی۔ اپنے دورے کے دوران، وینس نے جنوبی اسرائیل میں ایک سویلین ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر کا افتتاح کیا، جہاں تقریباً 200 امریکی فوجی اسرائیلی فوج کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔
اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے جمعرات کو کہا کہ مغربی کنارے کے الحاق کے معاملے پر کنیسٹ ووٹ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے دورہ اسرائیل کے دوران "تنازعہ کو ہوا دینے" کے لیے حزب اختلاف کی جانب سے جان بوجھ کر سیاسی اشتعال انگیزی سے متاثر تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس بل کی سرپرستی کنی سیٹ کے اپوزیشن ارکان نے کی تھی۔
وزیر اعظم کے دفتر نے کہا، "لیکوڈ پارٹی اور مذہبی جماعتوں (اہم اتحادی اراکین) نے ان بلوں کے حق میں ووٹ نہیں دیا، سوائے ایک اختلافی لیکوڈ رکن کے، جسے حال ہی میں کنیسٹ کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ لیکوڈ کی حمایت کے بغیر، ان بلوں کے آگے بڑھنے کا امکان نہیں ہے۔"
پاکستان سمیت 17 ممالک و تنظیموں نے بل کی مذمت کی:
سعودی عرب، ترکی، پاکستان، او آئی سی اور عرب لیگ سمیت 17 ممالک اور تنظیموں نے مقبوضہ مغربی کنارے پر قبضے کے غیرقانونی بل کی اسرائیلی کینسیٹ سے منظوری کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں، خصوصاً قرارداد 2334، کی صریح خلاف ورزی ہے جس میں 1967 سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں بشمول مشرقی بیت المقدس کی آبادی کی ساخت، کردار اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی گئی ہے۔
مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد و خودمختار فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو کے قیام کی راہ ہموار کی جائے، یہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کا واحد راستہ ہے۔
اس ماہ کے شروع میں دو سال کی فوجی کشمکش کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہوئی تھی۔ یہ جنگ بندی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں ہوئی۔ معاہدے کے تحت حماس کے یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ تاہم مغربی کنارے کا مسئلہ ابھی تک حل طلب ہے۔
یہ بھی پڑھیں: