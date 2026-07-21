حماس کا خلیل الحیہ کو گروپ کا نیا سربراہ منتخب کرنے کا اعلان
خلیل الحیہ کو حماس کے سیاسی بیورو کا نیا سربراہ منتخب کیا گیا ہے جو مقتول رہنما یحییٰ السنوار کی جگہ لیں گے۔
By AFP
Published : July 21, 2026 at 7:36 AM IST
غزہ سٹی: فلسطینی اسلامی تحریک حماس نے پیر کے روز اعلان کیا کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ بالواسطہ جنگ بندی مذاکرات میں گروپ کے اہم مذاکرات کار خلیل الحیہ کو اپنے سیاسی بیورو کا نیا سربراہ منتخب کر لیا ہے۔
حماس نے ایک بیان میں کہا کہ "اسلامی تحریکِ مزاحمت (حماس) برادر مجاہد خلیل الحیہ کو تحریک کے سیاسی بیورو کا سربراہ منتخب کرنے کا اعلان کرتی ہے، جو شہید رہنما یحییٰ السنوار کے جانشین ہوں گے۔"
اسرائیل کی جانب سے سات اکتوبر سال 2023 کے حملوں کے اہم منصوبہ ساز قرار دیے جانے والے السنوار غزہ جنگ کے ایک سال بعد اسرائیلی افواج کے ہاتھوں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان کی موت کے بعد سے حماس کی قیادت سینئر اہلکار محمد درویش کی سربراہی میں پانچ رکنی قیادت کونسل کر رہی تھی۔
سال 1960ء میں پیدا ہونے والے خلیل الحیہ گذشتہ سال دوحہ میں اسرائیل کے ایک قاتلانہ حملے میں بال بال بچے تھے، حالانکہ اس حملے میں ان کا ایک بیٹا شہید ہو گیا۔ خلیل الحیہ نے قیادت کے اس انتخاب میں حماس کے سابق سربراہ اور سینئر رہنما خالد مشعل کو شکست دی۔
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حماس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اے ایف پی کو بتایا کہ "خلیل الحیہ بھاری اکثریت سے منتخب ہوئے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے وہ اگلے ہفتے باضابطہ طور پر یہ ذمہ داری سنبھال لیں گے۔
عہدیدار نے کہا کہ "سیاسی بیورو کمیٹیاں بنانے اور حماس کے تنظیمی ڈھانچے کے عہدوں کے لیے چند دنوں میں استنبول میں اجلاس کرے گا۔ موجودہ پانچ رکنی قیادت کونسل کو تحلیل کر دیا جائے گا، اور اس کے ارکان حماس کی شوریٰ کونسل کو اپنے استعفے پیش کریں گے۔"
حماس کے ایک ذریعے نے بتایا کہ "مشکل سکیورٹی صورت حال اور اسرائیل کی جانب سے کئی سیاسی و عسکری رہنماؤں کو نشانہ بنائے جانے (شہید کرنے) کی وجہ سے انتخابی عمل ایک انتہائی پیچیدہ اور خفیہ طریقہ کار کے تحت مکمل کیا گیا۔" حماس کے عسکری ونگ، عزالدین القسام بریگیڈز کے نمائندوں نے بھی خلیل الحیہ کے لیے اپنی "مکمل حمایت" کا اعلان کیا ہے۔
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