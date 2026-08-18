غزہ معاہدے پر حماس کا موقف برقرار، جیرڈ کشنر کی اسرائیل سے ملاقات کے بعد بھی عملدرآمد پر اختلافات
کشنر نے مصر میں حماس کے نمائندوں سے ملاقات کی اور یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے تفصیلی بات چیت کی۔
Published : August 18, 2026 at 7:56 PM IST
غزہ سٹی : غزہ میں جنگ بندی اور امن معاہدے کے حوالے سے سفارتی کوششوں کے درمیان حماس نے کہا ہے کہ وہ امریکی حمایت یافتہ امن منصوبے پر بدستور قائم ہے۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اور داماد جیرڈ کشنر کی اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ تنظیم اس عمل کے لیے پرعزم ہے، تاہم ان کے مطابق اسرائیل نے اب تک ثالثوں کو امن منصوبے کے روڈ میپ کی واضح منظوری نہیں دی ہے۔
جیرڈ کشنر نے اتوار کو مصر میں حماس کے نمائندوں سے ملاقات کی اور اس کے اگلے روز یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے تفصیلی بات چیت کی۔ یہ ملاقاتیں ایسے وقت میں ہوئیں جب غزہ کے لیے امریکی حمایت یافتہ منصوبہ حماس کے غیر مسلح ہونے، اسرائیلی فوجی انخلا اور علاقے کی تعمیر نو سمیت متعدد اہم نکات پر تعطل کا شکار ہے۔ رپورٹس کے مطابق کشنر اور نیتن یاہو کی ملاقات کے دوران غزہ میں حماس کے ہتھیار ڈالنے کے عمل اور مستقبل کے انتظامات پر گفتگو ہوئی۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا موقف ہے کہ حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کیے بغیر اسرائیلی فوج غزہ سے انخلا نہیں کرے گی اور علاقے کی تعمیر نو بھی شروع نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو پہلے حملے روکنے اور غزہ سے انخلا کے حوالے سے اپنے اقدامات کرنے چاہئیں، جس کے بعد معاہدے کے اگلے مراحل پر عملدرآمد کیا جاسکتا ہے۔ یہی اختلاف امن منصوبے کے نفاذ میں بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔
کشنر کے مطابق حماس کے ہتھیاروں سے دستبرداری کا عمل تقریباً 30 دن کے اندر شروع ہوسکتا ہے، تاہم غزہ کی بڑے پیمانے پر تعمیر نو اس وقت تک شروع نہیں ہوگی جب تک غیر مسلح کرنے کے عمل میں پیش رفت نہ ہو۔ رپورٹس کے مطابق حماس کے ساتھ مذاکرات میں ایک ایسے روڈ میپ پر بھی بات ہوئی ہے جس کے تحت اسلحہ فلسطینی ٹیکنوکریٹک انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا اور بعد میں اسے بین الاقوامی نگرانی کے تحت تلف کیا جائے گا۔
امن مذاکرات کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں مکمل طور پر نہیں رکیں۔ دستیاب رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں حملے جاری رکھے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے 10 اکتوبر کو نافذ ہونے کے بعد سے اسرائیلی کارروائیوں میں 1,265 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں اور اقوام متحدہ انہیں عمومی طور پر قابل اعتماد سمجھتا ہے۔
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اسرائیلی فوج نے بھی غزہ میں کارروائیوں کے دوران اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے۔ کشنر کی حماس اور اسرائیلی قیادت سے ملاقاتوں کے باوجود بنیادی اختلافات برقرار ہیں۔ اسرائیل حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے کو اپنی اولین شرط قرار دے رہا ہے، جبکہ حماس اسرائیلی فوجی انخلا اور حملوں کے خاتمے کو معاہدے کے نفاذ کے لیے ضروری قرار دے رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کشنر کے دو روزہ سفارتی دورے سے فوری طور پر کوئی فیصلہ کن پیش رفت نہیں ہوسکی، اگرچہ فریقین نے مذاکرات جاری رکھنے کے لیے مختلف ورکنگ گروپس اور طریقہ کار پر بات کی ہے۔