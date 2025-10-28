غزہ: حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش حوالے کی، اسرائیلی ڈرون حملے میں دو فلسطینی ہلاک
اس سے قبل اسرائیلی حکام اور اسرائیلی مغویوں کی نمائندہ تنظیم نے حماس سے باقی ماندہ 'لاشیں' واپس کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
یروشلم: حماس پر غزہ جنگ بندی کے تحت وعدے کے مطابق اپنے باقی ماندہ مغویوں کے باقیات کی واپسی کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ دریں اثنا حماس نے پیر کے روز ایک اور یرغمالی کی باقیات ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔
وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ اسرائیلی فوج کو ایک تابوت ملا ہے جس میں حماس کے مطابق سات اکتوبر 2023 کے حملوں کے دوران یرغمال بنائے گئے لوگوں کی اٹھائیس لاشوں میں سولہویں لاش ہے۔
اسرائیلی فوج اور سکیورٹی سروس نے تابوت کو غزہ سے اسرائیل منتقل کر دیا ہے جہاں اس کی شناخت کے لیے جانچ جاری ہے۔ شناخت کے بعد باقیات آخری رسومات کے لیے یرغمالی کے خاندان کو واپس کر دی جائیں گی۔
اسرائیلی فوج نے بیان میں کہا کہ "تمام یرغمالیوں کے اہل خانہ کو مطلع کر دیا گیا ہے اور اس مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یرغمالیوں کی بازیابی کی کوششیں جاری ہیں اور آخری یرغمالی کی واپسی تک جاری رہیں گی۔"
حماس کے ایک باخبر ذریعے نے اس منتقلی کی تصدیق کی ہے۔ اے ایف پی کے مطابق حماس ذرائع نے بتایا کہ "غزہ کی پٹی سے آج برآمد ہونے والے ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش ریڈ کراس کے حوالے کر دی گئی ہے۔"
لاشوں کی منتقلی میں تیزی لانے کا مطالبہ
تازہ ترین مذاکرات سینئر اسرائیلی حکام اور سات اکتوبر کو یرغمال بنائے گئے افراد کے اہل خانہ کی نمائندگی کرنے والی ایک تنظیم نے حماس سے یرغمالیوں کی لاشوں کی منتقلی میں تیزی لانے کا مطالبہ کیا۔
یرغمالی اور لاپتہ خاندانوں کے فورم نے کہا، "حماس کو بخوبی معلوم ہے کہ تمام ہلاک ہونے والے یرغمالیوں کو کہاں رکھا گیا ہے۔ تمام 48 مغویوں کی واپسی کے لیے معاہدے میں طے شدہ ڈیڈ لائن کو دو ہفتے گزر چکے ہیں، پھر بھی 13 یرغمالیوں کی باقیات حماس کی تحویل میں ہیں۔"
تنظیم نے کہا، "اہل خانہ اسرائیلی حکومت، امریکی انتظامیہ اور ثالثوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ معاہدے کے اگلے مرحلے میں اس وقت تک آگے نہ بڑھیں جب تک کہ حماس اپنی تمام ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی اور تمام یرغمالیوں کو اسرائیل کو واپس نہیں کر دیتی۔"
جنگ بندی کے نفاذ کے لیے پُرعزم: حماس
حماس کے ترجمان حازم قاسم نے گروپ کے اس دعوے کی تردید کی اور کہا کہ یہ مقامات دو سالہ جنگ کے دوران اسرائیلی بمباری کی وجہ سے شناخت سے باہر ہو گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کو مکمل کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں تاکہ 'قابض'(اسرائیل) کے پاس کوئی عذر نہ رہے۔
انہوں نے فلسطینیوں کے خدشات کا حوالہ دیا کہ اسرائیل جنگ بندی کے باوجود دوبارہ فوجی کارروائی شروع کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیلی اسیران کی لاشیں فوری حوالے کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
یہ بات قابل غور ہے کہ سات اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملے کے دوران حماس کے عسکریت پسندوں نے 251 یرغمال بنائے تھے، جن میں سے زیادہ تر کو تنظیم نے عارضی جنگ بندیوں کے دوران رہا کر دیا تھا۔
اسرائیل کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سات اکتوبر کو حماس حملے میں 1,221 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔
حماس کے زیرانتظام علاقے کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق، جسے اقوام متحدہ قابل اعتماد سمجھتی ہے، غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 68,527 افراد ہلاک ہوئے جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں۔
وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے پیر کے روز اعلان کیا کہ اسرائیل نے 2023 کے حملے کے بعد پہلی بار غزہ کی سرحد کے قریب کے علاقوں سے ہنگامی حالت ختم کر دی ہے۔
یرغمالیوں کی باقیات کی تلاش جاری
حماس کا کہنا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے اور اس کا اصرار ہے کہ وہ باقی یرغمالیوں کی لاشیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جن میں 11 اسرائیلی اور تھائی لینڈ اور تنزانیہ کے دو مزدور شامل ہیں، لیکن جنگ کے دوران غزہ میں ہونے والی تباہی کی وجہ سے تلاش میں مشکلات پیدا ہو رہی ہے۔
گزشتہ دو دنوں کے دوران مصر نے اسرائیل کی اجازت سے امدادی ٹیمیں اور مٹی ہٹانے والی بھاری مشینری غزہ بھیج دیا ہے۔
اسرائیلی ترجمان شوش بیدروسیان نے کہا کہ ریڈ کراس کے کارکنوں، مصری امدادی کارکنوں اور حماس کی ایک ٹیم لاشوں کی تلاش کر رہی ہے اور انہیں نام نہاد یلو لائن عبور کر کے اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقوں میں بھی جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ریڈ کراس کے ترجمان نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ وہ سرچ ٹیم کا حصہ تھے۔
اسرائیل عالمی فورس میں ترکی کی شمولیت کا مخالف
غزہ جنگ بندی منصوبے میں اگلے مرحلے کے لیے کوئی مخصوص ٹائم فریم طے نہیں کیا گیا ہے تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ جنگ بندی کی نگرانی کے لیے عرب اور مسلم ممالک کے فوجیوں کے ساتھ ایک بین الاقوامی سکیورٹی فورس کے قیام پر کام کر رہی ہے۔ اسرائیل نے ترکی کی مجوزہ سکیورٹی فورس میں شمولیت کی شدید مخالفت کی ہے۔ جب کہ ترکی کے صدر اردگان کا کہنا ہے کہ ترکی غزہ جنگ بندی میں فلسطینیوں کی طرف سے ایک گارنٹر ہے اور اس کے بغیر یہ جنگ بندی نافذ نہیں ہو سکتی۔
غزہ میں جاری جنگ بندی کی نگرانی اور امداد اور تعمیر نو کو مربوط کرنے کے لیے امریکی فوج نے جنوبی اسرائیل میں ایک رابطہ مرکز بھی قائم کیا ہے۔ وہیں امدادی ادارے جنگ بندی معاہدے کے مطابق غزہ کے اندر انسانی امداد کے قافلوں تک رسائی بڑھانے پر زور دے رہے ہیں۔
اسرائیلی ڈرون حملے میں دو فلسطینی ہلاک
وہیں جنگ بندی کے باوجود غزہ کے ناصر ہسپتال کے مطابق، پیر کو جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے قریب اسرائیلی ڈرون حملے میں کم از کم دو افراد ہلاک ہوگئے۔
غزہ کی وزارت صحت نے پیر کے روز بتایا کہ گذشتہ 48 گھنٹوں کے دوران پورے علاقے میں اسرائیلی حملوں میں مجموعی طور پر آٹھ فلسطینی ہلاک اور دیگر 13 زخمی ہوگئے ہیں۔
