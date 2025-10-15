حماس نے غزہ میں دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا، کہا۔۔غداروں اور غنڈوں کا صفایا جاری
ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی اہم شرائط میں سے ایک حماس کا غزہ سے انخلاء اور غیر مسلح ہونا ہے۔
Published : October 15, 2025 at 12:58 PM IST
قاہرہ: جیسے ہی غزہ میں جنگ بندی ہو رہی ہے، حماس کی سکیورٹی فورسز سڑکوں پر واپس آگئی ہیں۔ ان کی مسلح گروپوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں اور مبینہ غنڈوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔ مزاحمتی تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ ان علاقوں میں امن و امان بحال کرنے کی کوشش ہے جہاں سے اسرائیلی فوجیوں کا انخلا ہوا ہے۔
مہینوں کی لاقانونیت کے بعد کچھ فلسطینیوں کی طرف سے طاقت کا مظاہرہ، اب اس جنگ بندی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ کیونکہ حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے میں بنائے گئے تمام زندہ یرغمالی اب اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔
اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نتن یاہو نے بارہا کہا ہے کہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک حماس کو ختم نہیں کیا جاتا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی کے منصوبے میں حماس کو غیر مسلح کرنے اور اقتدار ایک بین الاقوامی سطح پر زیر نگرانی ادارے کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کی تشکیل ابھی باقی ہے۔
حماس نے ابھی تک ان شرائط کو مکمل طور پر قبول نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ ان شرائط پر مزید مذاکرات کی ضرورت ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ دوسرے فلسطینیوں کو اقتدار سونپنے پر آمادہ ہے لیکن مزاحمت اقتدار کے دوران افراتفری پھیلانے کی اجازت نہیں دے گی۔ اسرائیلیوں کو خدشہ ہے کہ جب تک حماس مسلح ہے، وہ غزہ میں اثر و رسوخ استعمال کرے گی۔۔ اور اپنی فوجی صلاحیتوں کو از سر نو تعمیر کر سکتی ہے، چاہے کوئی آزاد ادارہ برائے نام حکمرانی کا استعمال کرے۔
ٹرمپ نے منگل کو کہا کہ حماس نے کچھ گروہوں کو ختم کیا جو جو بہت برے تھے" اور گینگ کے متعدد ارکان کو ہلاک کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ، حماس کی اس کارروائی نے مجھے پریشان نہیں کیا۔
لیکن امریکی صدر نے حماس سے ہتھیار ڈالنے کے اپنے مطالبے کو دہراتے ہوئے کہا: " وہ غیر مسلح ہوں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ہم انہیں غیر مسلح کر دیں گے، اور یہ جلد اور شاید طاقت کے استعمال سے ہو گا۔"
غداروں، غنڈوں، لٹیروں اور مخالفین کا صفایا
18 سال قبل غزہ میں مزاحمتی تنظیم کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد حماس کے زیرانتظام پولیس نے عوامی تحفظ کو اعلیٰ سطح پر برقرار رکھا اور اختلاف رائے کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا۔ وہ حالیہ مہینوں میں کمزور ہوگئے کیونکہ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور حماس کی سکیورٹی فورسز کو فضائی حملوں سے نشانہ بنایا۔
طاقتور مقامی خاندانوں اور مسلح گروہوں - بشمول اسرائیل کے حمایت یافتہ حماس مخالف دھڑوں نے - جنگ کا فائدہ اٹھایا۔ بہت سے لوگوں پر انسانی امداد کو ہائی جیک کرنے اور اسے منافع کے لیے بیچنے کا الزام ہے، جس سے غزہ کی غذائی قلت میں اضافہ ہوا۔
غزہ کی نجی ٹرکوں کی یونین کے سربراہ ناہید شیبر نے کہا کہ حماس ایسے گروہوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے جو اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقوں میں لوگوں کو دہشت زدہ کر رہے ہیں۔
"ان گروہوں نے (اسرائیلی) قبضے کی حفاظت میں امداد لوٹی اور لوگوں کو قتل کیا،" انہوں نے دی ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ نام نہاد ریڈ زون میں کام کرتے ہیں جہاں اسرائیل نے لوگوں کو انخلاء کا حکم دیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔
ہفتے کے آخر میں، حماس کے زیرقیادت جنگجوؤں کی غزہ شہر میں ایک مسلح گروپ کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، جس میں ایک حسام دوغمش کو مار گرایا گیا۔
علاقے کے مکینوں نے کہا کہ حسام دوغمش کی سربراہی میں یہ گروہ اسرائیلی فوج کے زیر کنٹرول علاقوں میں امدادی قافلوں کو لوٹنے اور لاوارث گھروں کو لوٹنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دوغمش حماس کے ساتھ جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے تقریباً دو درجن افراد میں شامل تھا، جن میں ایک مقامی صحافی اور غزہ سے باہر مقیم حماس کے ایک سینئر عہدیدار کا بیٹا بھی شامل تھا۔
حماس سے منسلک ٹیلی گرام چینلز نے کہا کہ حماس نے اسرائیل کے ساتھ کام کرنے والے غداروں کو نشانہ بنایا ہے۔ حماس کے زیرانتظام چلنے والی سہم سیکیورٹی فورس، جس کا کہنا ہے کہ وہ لٹیروں اور دیگر مجرموں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ حماس نے فوٹیج شیئر کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ اس کی فورسز آٹھ افراد کو سڑکوں پر پھانسی دے رہی ہیں۔۔ اس میں کہا گیا ہے کہ زیر حراست افراد غنڈے ہیں۔
غزہ میں قائم المیزان مرکز برائے انسانی حقوق اور فلسطینی آزاد کمیشن برائے انسانی حقوق نے حماس کی جانب سے ماورائے عدالت قتل کی مذمت کی ہے۔
دوغمش خاندان نے ابتدا میں اس گینگ کی مذمت کی اور خود کو اس سے الگ کر لیا۔ دو دن بعد، اس نے ایک اور بیان جاری کیا جس میں حماس کے ردعمل کی مذمت کی گئی، اور کہا کہ "اس بربریت" کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
دوسری جانب نتن یاہو نے اشارہ دیا ہے کہ اگر حماس کو پرامن طریقے سے غیر مسلح نہیں کیا گیا تو وہ دوبارہ فوجی آپریشن شروع کر دیں گے۔
حماس کے زیرانتظام وزارت داخلہ نے ایک ہفتے کی عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ خونریزی میں ملوث نہ ہونے والے گروہ کے ارکان خود کو تبدیل کر سکتے ہیں اور ان کے ریکارڈ سدھارے جا سکتے ہیں۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے انہیں گرفتاری اور قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ "کسی کو بھی عوامی سلامتی یا شہریوں کے حقوق کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حماس نے اسے "حتمی انتباہ" قرار دیا ہے۔
جنوبی غزہ میں حماس مخالف ملیشیا کے رہنما حسام العستال نے اسرائیل سے بظاہر روابط رکھنے والے انتباہ کو مسترد کر دیا۔
انہوں نے فیس بک پر لکھا، "حماس کے تمام چوہوں کے لیے، آپ کی سرنگیں تباہ ہو چکی ہیں، آپ کے حقوق اب موجود نہیں ہیں۔ توبہ کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے - آج سے حماس کا کوئی وجود نہیں ہے۔"
اسرائیل نے ابو شباب اور حماس کے مخالف دیگر افراد کی حمایت کا اعتراف کیا ہے جبکہ امداد کی لوٹ مار میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔
ایسے گروپوں کی موجودگی حماس کے تخفیف اسلحہ پر بات چیت کو پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ عرب حکام کے مطابق مزاحمتی تنظیم نے راکٹ جیسے جارحانہ ہتھیار کسی فلسطینی یا عرب ادارے کے حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے دفاع کے لیے اسالٹ رائفلز جیسے ہلکے ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔
