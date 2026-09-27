اسرائیلی غزہ کے "خون" کو اپنی انتخابی مہم کے لیے استعمال کریں گے، حماس کا دعویٰ
واضح رہے کہ اسرائیلی انتخابات میں نیتن یاہو کے سب سے مضبوط حریف گاڈی آئزن کوٹ ہیں۔
By AFP
Published : September 27, 2026 at 8:34 AM IST
دوحہ: حماس کے سربراہ نے سنیچر کے روز ایک انٹرویو میں اسرائیل کے آئندہ انتخابات سے کسی تبدیلی کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ اسرائیلی غزہ کے "خون" کو اپنی انتخابی مہم کے لیے استعمال کریں گے۔
خلیل الحیہ نے قطری ٹی وی چینل 'العربی' کو بتایا کہ "اقتدار میں چاہے یہ شخص آئے یا وہ، یا یہ پارٹی ہو یا کوئی اور—ہماری قوم نے تمام اسرائیلی جماعتوں کے ہاتھوں دکھ جھیلے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "ہم اس بات کی قطعی اجازت دینے سے انکار کرتے ہیں کہ فلسطینی عوام کا خون، ان کی تکالیف اور ان کی تحریک اسرائیلی انتخابات کے ایندھن کے طور پر استعمال ہو۔ ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے عوام اپنے مقاصد، امنگوں اور جائز حقوق کو حاصل کریں۔"
واضح رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو 27 اکتوبر کے انتخابات میں اقتدار میں برقرار رہنے کے لیے سخت مقابلے کو سامنا ہے۔ دریں اثنا، اسرائیلی وزیر اعظم نے ووٹنگ سے قبل اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ غزہ سے اپنی فوجیں واپس نہیں بلائیں گے اور انہوں نے امریکہ کی قیادت میں امن کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا ہے جس کے بارے میں حماس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دے گی، تاہم اسرائیل اس وعدے کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔
یہ انتخابات سات اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کی قیادت میں کیے گئے اب تک کے مہلک ترین حملے کے بعد پہلے انتخابات ہیں، جس میں عسکریت پسندوں نے جنوبی اسرائیل میں داخل ہو کر 1,221 افراد کو ہلاک کر دیا تھا اور 251 دیگر افراد کو یرغمال بنا کر غزہ لے گئے تھے۔
غزہ کی وزارتِ صحت کے مطابق، اسرائیل کی مسلط کردہ خونریز جنگ کے نتیجے میں غزہ کی تقریباً پوری آبادی بے گھر ہو چکی ہے، عمارتوں کی اکثریت کو بھاری نقصان پہنچا یا وہ تباہ ہو چکی ہیں، اور 73,900 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ وزارتِ صحت حماس کے زیرِ انتظام کام کرتی ہے اور اقوامِ متحدہ اس کے اعداد و شمار کو قابلِ بھروسہ سمجھتا ہے۔
عوامی جائزے (سروے) ظاہر کرتے ہیں کہ نیتن یاہو کے سب سے مضبوط حریف گاڈی آئزن کوٹ ہیں، جو سابق فوجی سربراہ ہیں اور نیتن یاہو کی جنگی کابینہ میں خدمات انجام دے چکے ہیں لیکن اب ان پر اسٹریٹجک ناکامی کا الزام لگا رہے ہیں۔
عباس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار: حماس
دوسری جانب، فلسطینی اتھارٹی نے بھی 28 نومبر کو قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے، جو دو دہائیوں میں پہلے انتخابات ہوں گے، اگرچہ اس بات پر بڑے پیمانے پر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ آیا یہ انتخابات منعقد ہو پائیں گے یا نہیں۔
حماس نے سال 2006 میں منعقد ہونے والے آخری انتخابات میں فلسطینی صدر محمود عباس کی جماعت ’فتح‘ کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ 90 سالہ محمود عباس تب سے صدارتی احکامات کے ذریعے حکومت چلا رہے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کو اجلاس منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور حماس نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔
محمود عباس مغربی کنارے میں مقیم ہیں، جہاں فلسطینی اتھارٹی کو محدود خود مختاری حاصل ہے۔ خلیل الحیہ نے کہا کہ ”ہم صدر عباس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ایک قومی پروگرام کی بنیاد رکھی جا سکے اور حقیقی اتحاد حاصل کیا جا سکے۔ اگر فلسطینی انتخابات ملتوی بھی ہوتے ہیں، تو اس قدم کو فلسطینی نظام کو درست کرنے کے لیے ایک آغاز کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔“
حماس محمد دحلان کے ساتھ اتحاد بنانے پر کام کر رہی ہے، جو غزہ میں پیدا ہونے والے ’فتح‘ کے ایک سابق رہنما ہیں اور وہ اپنے امن منصوبے پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کار کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں۔ خلیل الحیہ نے کہا کہ ”انتخابات کے التوا کی صورت میں بھی یہ اتحاد برقرار رہے گا اور سب کے لیے کھلا ہوگا، جس کا مقصد ایک متحدہ قومی محاذ تشکیل دینا ہے۔“
یہ اب بھی غیر یقینی ہے کہ آیا حماس ان انتخابات میں حصہ لے بھی سکے گی یا نہیں، کیونکہ صدر محمود عباس نے تمام امیدواروں کے لیے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے منشور کو قبول کرنا لازمی قرار دیا ہے، جس نے سال 1993 میں اوسلو امن معاہدے کے آغاز سے ہی اسرائیل کے وجود کے حق کو تسلیم کر رکھا ہے۔
علاقائی محاذ پر، خلیل الحیہ نے کہا کہ حماس نے سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی ہے، جو جولائی سے مملکت کے خلاف مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ حماس کی اس پیشکش کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ”مجھے امید ہے کہ اسے قبول کر لیا جائے گا۔ حماس ان دونوں عوام کے ساتھ وفادار ہے، جو ہمارا اصل اثاثہ ہیں۔“
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