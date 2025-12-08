حماس اپنے ہتھیاروں کو 'منجمد یا ذخیرہ کرانے' سے متعلق بات چیت کے لیے تیار: حماس عہدیدار
حماس عہدیدار نےکہا کہ، ہم فلسطینیوں کی ضمانتوں کے ساتھ ہتھیارمنجمد کرنے، ذخیرہ کرنے یا دفن کرنے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔
Published : December 8, 2025 at 6:50 PM IST
دوحہ، قطر: حماس کے ایک سینئر اہلکار نے اتوار کو کہا کہ مزاحمتی تنظیم اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے ایک حصے کے طور پر اپنے ہتھیاروں کو "منجمد یا ذخیرہ کرنے" پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ حماس کا غیر مسلح ہونا ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے میں اسرائیل کا سب سے بڑا مطالبہ ہے۔
حماس کے فیصلہ ساز سیاسی بیورو کے رکن باسم نعیم نے اس وقت بات کی جب فریقین معاہدے کے دوسرے اور زیادہ پیچیدہ مرحلے پر بات چیت شروع کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔
نعیم نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ، "ہم مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے یا مزید جھڑپوں یا دھماکوں سے بچنے کے لیے ایک جامع طریقہ کار اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔"
حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر دو سال سے زائد عرصے تک حملے کیے جس میں عام شہریوں اور حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا حماس کا اسرائیل پر حملہ غلطی تھا، نعیم نے اس کا دفاع کرتے ہوئے اسے "دفاعی عمل" قرار دیا۔
نعیم نے تسلیم کیا کہ فلسطینیوں نے 7 اکتوبر کی بھاری قیمت ادا کی ہے لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا گروپ کو اس حملے پر افسوس ہے، تو اس نے اصرار کیا کہ یہ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے ارد گرد جنگ کی طرف جانے والی اسرائیلی پالیسیوں کے برسوں کے جواب میں آیا ہے۔
"تاریخ 7 اکتوبر کو شروع نہیں ہوئی،" انہوں نے کہا۔ "ہمارے لیے 7 اکتوبر، یہ ایک دفاعی عمل تھا۔ ہم نے اپنے لوگوں کی آواز بلند کرنے کا اپنا فرض ادا کیا ہے۔"
زیادہ مشکل مرحلہ
اکتوبر میں جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے حماس اور اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کے لیے اسرائیلی یرغمالیوں کے تبادلے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ غزہ میں ابھی تک صرف ایک یرغمالی کی باقیات باقی ہیں۔ فریقین دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔
نئے مرحلے کا مقصد جنگ زدہ غزہ کے لیے مستقبل کا تعین کرنا ہے اور اس سے بھی زیادہ مشکل اس طرح کے مسائل کو حل کرنا ہے جس میں بین الاقوامی سیکورٹی فورس کی تعیناتی، غزہ میں ایک ٹیکنوکریٹک فلسطینی کمیٹی کی تشکیل، علاقے سے اسرائیلی فوجوں کا انخلاء اور حماس کو غیر مسلح کرنا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں ایک بین الاقوامی بورڈ غزہ کی تعمیر نو اور معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گا۔
اسرائیل کا حماس سے غیر مسلح ہونے کا مطالبہ خاص طور پر مشکل مرحلہ ہوگا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ ایک اہم مطالبہ ہے جو دوسرے شعبوں میں پیش رفت کو روک سکتا ہے۔ حماس کے نظریے کی جڑیں اس میں گہری ہیں جسے وہ اسرائیل کے خلاف مسلح مزاحمت کہتا ہے، اور اس کے رہنماؤں نے دو سال سے جاری جنگ کے باوجود ہتھیار ڈالنے کے مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔
نعیم نے کہا کہ حماس اپنے "مزاحمت کا حق" برقرار رکھتی ہے، لیکن کہا کہ یہ گروپ ایک فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف لے جانے والے عمل کے ایک حصے کے طور پر ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اس بارے میں کچھ تفصیلات بتائیں کہ یہ کیسے کام کر سکتا ہے لیکن بات چیت کے لیے پانچ یا 10 سال کی طویل مدتی جنگ بندی کا مشورہ دیا۔
انہوں نے کہا کہ "اس وقت کو سنجیدگی سے اور جامع انداز میں استعمال کرنا ہوگا،" انہوں نے مزید کہا کہ حماس اس بارے میں "بہت کھلے ذہن" کی حامل ہے کہ اس کے ہتھیاروں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کی ضمانتوں کے ساتھ اسے منجمد کرنے یا ذخیرہ کرنے یا دفن کرنے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اس جنگ بندی کے وقت یا جنگ بندی کے دوران اسے بالکل استعمال نہیں کریں گے۔
یہ واضح نہیں ہے کہ آیا حماس کی یہ پیشکش اسرائیل کے مکمل تخفیف اسلحہ کے مطالبات کو پورا کرے گی۔
ایسے کئی سوال جس کا جواب نہیں ملتا
جنگ بندی اکتوبر میں بین الاقوامی "ضمانت دینے والے" ممالک کے ساتھ ٹرمپ کے پیش کردہ 20 نکاتی منصوبے پر مبنی ہے۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعہ اپنایا گیا منصوبہ، آگے بڑھنے کا ایک عمومی راستہ پیش کرتا ہے۔ لیکن یہ تفصیلات یا ٹائم لائنز کے حوالے سے مبہم تھا اور اس کے لیے امریکہ اور ضمانت کنندگان قطر، مصر اور ترکی پر مذاکرات کو مزید مضبوط بنانے کا دباؤ ہوگا۔
نعیم نے کہا، "منصوبہ بہت زیادہ وضاحتوں کا محتاج ہے۔ سب سے فوری خدشات میں سے ایک بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی ہے۔
انڈونیشیا سمیت کئی ممالک نے اس فورس میں اپنے فوجی شامل کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے لیکن اس کی درست ساخت، کمانڈ کا ڈھانچہ اور ذمہ داریوں کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اگلے سال کے شروع میں اس معاملے میں پیشرفت ہوسکتی ہے۔
ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ فورس حماس کے تخفیف اسلحہ کے معاملے پر کام کرے گی۔ نعیم نے کہا کہ یہ حماس کے لیے ناقابل قبول ہوگا، اور تنظیم کو توقع ہے کہ فورس معاہدے کی نگرانی کرے گی۔
انہوں نے کہا، "ہم سرحدوں کے قریب، جنگ بندی معاہدے کی نگرانی، خلاف ورزیوں کی رپورٹنگ، کسی بھی قسم کی کشیدگی کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی فوج کا خیرمقدم کر رہے ہیں۔" "لیکن ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ ان فورسز کے پاس کسی بھی قسم کا مینڈیٹ ہے جو انہیں فلسطینی علاقوں میں کرنے یا نافذ کرنے کا اختیار دیتا ہے۔"
پیش رفت کی ایک علامت میں، نعیم نے کہا کہ حماس اور حریف فلسطینی اتھارٹی نے غزہ کے روزمرہ کے امور کو چلانے کے لیے نئی ٹیکنو کریٹک کمیٹی کی تشکیل پر پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فلسطینی کابینہ کے وزیر پر اتفاق کیا ہے جو مغربی کنارے میں رہتا ہے، لیکن اصل میں غزہ سے ہے، جو اس کمیٹی کی سربراہی کرے گا۔ انہوں نے نام نہیں بتایا لیکن حماس کے عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات چیت پر بات کرتے ہوئے ان کی شناخت وزیر صحت ماجد ابو رمضان کے طور پر کی ہے۔
پہلے مرحلے کی پیچیدگیاں
اسرائیل اور حماس دونوں نے ایک دوسرے پر پہلے مرحلے کے دوران معاہدے کی بار بار خلاف ورزیوں کا الزام لگایا ہے۔
اسرائیل نے حماس پر یرغمالیوں کی واپسی کو لمبے وقت تک گھسیٹنے کا الزام عائد کیا ہے، جب کہ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے مسلسل اسرائیلی حملوں میں 370 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔
اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے حملے فلسطینیوں کی خلاف ورزیوں کے جواب میں کیے گئے ہیں، جس میں فلسطینیوں کی اسرائیل کے زیر قبضہ نصف غزہ میں نقل و حرکت بھی شامل ہے۔ حماس کے تقریباً 200 جنگجؤوں کے ساتھ جھڑپوں میں تین اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔
نعیم نے کہا کہ جب جنگ بندی پر دستخط ہوئے تو حماس کو ان بندوق برداروں کے بارے میں "معلوم نہیں تھا" اور ان کے ساتھ رابطے "مکمل طور پر منقطع" تھے۔ لہذا، وہ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ اب زمین پر کیا ہو رہا ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے تعطل کو حل کرنے کے لیے حماس کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے اور مزاحمتی تنظیم کے غیر مسلح ہونے کے معاملے میں متعدد "شرائط" شامل کی ہیں۔
نعیم نے کہا کہ حماس "اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے" کے لیے پرعزم ہے اور دعویٰ کیا کہ اسرائیل غزہ میں بے شمار انسانی امداد کی اجازت دینے اور مصر کے ساتھ رفح بارڈر کراسنگ کو دوبارہ کھولنے میں ناکامی سمیت اہم وعدوں سے مکر گئی ہے۔
غزہ کے مقامی صحت کے حکام کے مطابق اسرائیلی جارحیت میں 70,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، غزہ کے تقریباً 20 لاکھ افراد کو بے گھر کر دیا گیا ہے اور بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے جس کی تعمیر نو میں برسوں لگیں گے۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ تعمیر نو کے لیے کون ادائیگی کرے گا یا یہ کب شروع ہوگا۔
