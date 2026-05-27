حج 2026: طواف الافاضہ کے ساتھ مقدس سفر اپنے اختتام کی جانب گامزن
ایام تشریق میں رمی جمرات کے بعد عازمین مکہ سے نکلنے سے پہلے 'طواف الوداع' کے ساتھ حج کا باضابطہ اختتام کریں گے۔
Published : May 27, 2026 at 9:30 PM IST
Updated : May 27, 2026 at 9:36 PM IST
مکہ مکرمہ، سعودی عرب (خورشید وانی): بدھ کے روز حجاج کرام کے طواف الافاضہ کے ساتھ ہی حج 2026 اپنے اختتام کی جانب بڑھ گیا ہے۔ واضح رہے کہ طواف الافاضہ کعبہ کا لازمی طواف ہوتا ہے۔ یہ حج کا یہ چوتھا رکن ہے اور اسے حجاج کے عرفات میں قیام، مزدلفہ میں رات گزارنے اور رمی جمرات کی رسم ادا کرنے کے بعد ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام مناسکِ حج ایک ترتیب میں انجام دیے جاتے ہیں۔
اس سے قبل فجر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد شیطان کو پتھر/کنکری مارنے کی رسم کے لیے لاکھوں حاجیوں کو جمرات کی طرف مارچ کرتے دیکھا گیا۔ واضح رہے کہ جمرات میں شیطان کی علامتی نمائندگی کے طور پر تین دیوار نما ڈھانچے بنائے گئے ہیں۔ زائرین انھیں دیواروں کی طرف کنکریاں پھینکتے ہیں۔ پہلے دن سب سے بڑی دیوار پر سات اور اگلے دو دن تینوں دیواروں پر سات کنکریاں مارتے ہیں۔ بعد ازاں عازمین طواف الافاضہ کرنے کے لیے فوری طور پر مسجد الحرام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ ایام تشریق کے تین دنوں کے دوران رمی جمرات کی رسومات مکمل کرنے کے بعد، عازمین مکہ شہر سے نکلنے سے پہلے 'طواف الوداع' کے نام سے الوداعی طواف کے ساتھ حج کا اختتام کریں گے۔
ای ٹی وی بھارت بھارت کے نمائندے نے رمی جمرات کے لیے جاتے ہوئے چند بھارتی عازمین سے بات کی جنہوں نے اچھے انتظامات اور پریشانیوں سے پاک حج کے لیے سعودی حکومت کے انتظامات کی تعریف کی۔
اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے ایک عازم حج نے کہا کہ "ہمیں کسی بڑی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، باوجود اس کے کہ یہ سفر مشکل ہے کیونکہ بہت سی رسومات چلچلاتی گرمی میں ادا کرنی ہوتی ہیں لیکن ہر ایک عازم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے۔"
واضح رہے کہ جمرات وادی منی میں واقع ہے جہاں سے مناسک حج کا آغاز ہوتا ہے۔ حجاج منیٰ میں حج کا آغاز کرنے کے ساتھ ہی پہلی پانچ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ بعد ازاں زیادہ تر حجاج کرام نے مزدلفہ میں 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات کھلے آسمان تلے گزاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی پیروی کرتے ہوئے دعا و مناجات اور ذکر و اذکار میں غرق رہے۔
بدھ کو صبح ہوتے ہی حجاج کرام نے شیطان کو کنکریاں مارنے کی رسم کے لیے جمرات کی طرف مارچ کرنا شروع کیا۔ یہ رسم عیدالاضحیٰ کے تہوار کے موقعے پر ادا کی جاتی ہے۔ اس موقعے پر حجاج ایک جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں، جس کے بعد انہیں احرام کہلانے والے بغیر سلے ہوئے سفید کپڑے کو اتارنے اور عام کپڑے پہننے کی اجازت مل جاتی ہے۔ واضح رہے کہ تمام مرد حجاج احرام باندھتے ہیں اور پورے جسم کو لپیٹنے کے لیے چادر نما دو کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔
نمائندے نے جمرات اور اس کی طرف جانے والی سڑکوں کے قریب سخت سکیورٹی انتظامات کے ساتھ شدید گرمی سے بچاؤ کے وسیع انتظامات کا مشاہدہ کیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس سال 17 لاکھ سے زائد عازمین نے فریضہ حج ادا کیا۔ ان میں 1,546,655 غیر ملکی اور 160,646 سعودی عازمین شامل ہیں۔ بھارت کے کونسل جنرل جدہ فرحان سوری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ہندوستان سے 1,75,000 سے زیادہ عازمین نے حج ادا کیا۔ انہوں نے حج کے خوش اسلوبی سے انعقاد کے لیے ہندوستانی اور سعودی حکام کے درمیان تعاون کی سراہنا کی۔ واضح رہے کہ ہندوستانی عازمین کا پہلا قافلہ 30 مئی کو واپس آئے گا اور ان کی واپسی کی پروازیں تقریباً ایک ماہ تک جاری رہیں گی۔
