مناسکِ حج کا سلسلہ جاری، سعودی حکومت کا 'نسک کارڈ' کے ذریعے حج آپریشنز کا مکمل ڈیجیٹلائزیشن
روال سال دوران حج جدید ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر اپنایا گیا ہے جس میں 'نسک کارڈ' قابل ذکر ہے۔ تفصیل سے جانیں۔۔۔
Published : May 24, 2026 at 7:41 PM IST
مکہ مکرمہ، سعودی عرب: ارضِ مقدس میں مناسکِ حج کا سلسلہ تزک و احتشام کے ساتھ جاری ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمینِ مناسک حج کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ اس سال حج کے اس عظیم الشان اجتماع کو منظم، محفوظ اور سہل بنانے کے لیے سعودی عرب کی وزارتِ حج و عمرہ نے بڑے پیمانے پر جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل طریقہ کار کو اپنایا ہے۔ اس ڈیجیٹل انقلاب کے مرکز میں اس بار سمارٹ 'نسک کارڈ' (Nusk Card) قابل ذکر ہے، جسے تمام عازمین کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے اور یہ کارڈ حج آپریشنز کا انتظام و انصرام کرنے اور سہولیات کی فراہمی کے لیے سب سے کارگر چیز ثابت ہو رہا ہے۔
سعودی حکام کے مطابق نسک کارڈ صرف ایک شناختی کارڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جامع ڈیجیٹل پورٹل ہے جس میں عازمینِ حج کی تمام اہم اور حساس تفصیلات درج ہیں۔ اس کارڈ میں عازمِ حج کا نام، تصویر، قومیت، پاسپورٹ نمبر، ویزا کی تفصیلات، مکہ اور مدینہ میں ان کی رہائش گاہ کا پتہ، اور ان کے حج گروپ (مجموعہ) کی مکمل معلومات موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ، اس کارڈ میں سب سے اہم خصوصیت عازمین کا میڈیکل ریکارڈ اور صحت کی صورت حال کا بھی اندراج ہوتا ہے۔
اس ڈیجیٹل کارڈ کا سب سے بڑا فائدہ سکیورٹی اور ہجوم کو کنٹرول کرنے میں ہو رہا ہے۔ مشاعرِ مقدسہ (منیٰ، عرفات اور مزدلفہ) میں غیر قانونی یا بغیر ویزا کے افراد کے داخلے کو روکنے کے لیے نسک کارڈ کو بنیادی فلٹر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ صرف وہی عازمینِ حج مناسک کی جگہوں اور مخصوص ٹرانسپورٹ (جیسے مشاعر ٹرین) کا استعمال کر سکتے ہیں جن کے پاس یہ ایکٹیو کارڈ موجود ہے۔ اس کی وجہ سے غیر قانونی افراد کے داخلے پر مکمل روک تھام لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ، اگر کوئی عازمِ حج ہجوم میں اپنے راستے سے بھٹک جائے، تو گائیڈز اس کارڈ کو سکین کر کے اسے فوری طور پر اس کے خیمے یا ہوٹل تک پہنچا دیتے ہیں۔ سعودی حکومت کا یہ اقدام ‘ویژن 2030’ کے تحت زائرین کے سفرِ حج کو آسان اور یادگار بنانے کی کڑی ہے۔