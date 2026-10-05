گوٹیرس کا 6 سے 8 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ ، اعلیٰ قیادت سے کریں گے ملاقات
دفتر خارجہ نے کہا کہ اپنے دورے کے دوران گوٹیریس متعدد دیگر تقریبات میں بھی شرکت کریں گے
Published : October 5, 2026 at 9:01 PM IST
اسلام آباد: اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس 6 سے 8 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اس دوران وہ ملک کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے اور علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق گوٹیرس یہ سرکاری دورہ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دعوت پر کر رہے ہیں۔
اپنے دورے کے دوران گوتریس صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ ڈار، چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقاتیں کریں گے۔
اقوام متحدہ کے سربراہ بھارت اور پاکستان میں اقوام متحدہ کے ملٹری آبزرور گروپ (یو این ایم او جی آئی پی) کے ہیڈکوارٹر کا بھی دورہ کریں گے اور پاکستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے ) میں بریفنگ میں شرکت کریں گے۔
دفتر خارجہ نے کہا کہ اپنے دورے کے دوران گوٹیریس متعدد دیگر تقریبات میں بھی شرکت کریں گے، جس میں کثیرالجہتی کو مضبوط بنانے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کے ساتھ ساتھ آفات سے نمٹنے اور پیشگی وارننگ کے نظام میں اس کی پیش رفت کو اجاگر کیا جائے گا۔
اس میں کہا گیا ہے کہ یہ دورہ اقوام متحدہ کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعاون کو دہرانے اور علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک اہم موقع فراہم کرے گا۔