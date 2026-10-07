گوتریس کی پاکستانی آرمی چیف عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا
گوتریس نےدہشت گردی کے خلاف جنگ اور اقوام متحدہ کےامن مشنز میں پاکستان اور اس کی مسلح افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔
Published : October 7, 2026 at 8:57 PM IST
اسلام آباد: اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بدھ کے روز پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل آصف منیر سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کے ماحول اور بین الاقوامی امن کے فروغ میں عالمی ادارے کے کردار پر تبادلہ خیال کیا۔
فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گوٹیرس نے منیر سے راولپنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کی۔فوج نے کہاکہ ملاقات کے دوران، باہمی دلچسپی کے امور، موجودہ علاقائی سلامتی کے ماحول اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو فروغ دینے میں اقوام متحدہ کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس میں کہا گیا ہے کہ "دونوں فریقوں نے علاقائی استحکام، جموں و کشمیر کے تنازعہ، ہندوستان کی جانب سے سندھ آبی معاہدے کی معطلی اور افغانستان سے پیدا ہونے والی دہشت گردی پر تبادلہ خیال کیا۔"
بھارت نے گزشتہ سال پہلگام دہشت گردانہ حملے کے فوراً بعد شروع کیے گئے تعزیری سفارتی اور اقتصادی اقدامات کے سلسلے کے ایک حصے کے طور پر سندھ آبی معاہدہ معطل کر دیا تھا، جس میں 26 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ نئی دہلی نے برقرار رکھا ہے کہ جموں و کشمیر اور لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقے ہندوستان کے اٹوٹ اور ناقابل تقسیم حصے تھے، ہیں اور رہیں گے۔
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پاکستانی فوج نے کہا کہ گوٹیرس سے ملاقات کے دوران منیر نے بین الاقوامی امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور اقوام متحدہ کے امن مشنز میں اس کے تعاون پر زور دیا۔ فوج کے مطابق، انہوں نے امن، استحکام اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تعاون کو آگے بڑھانے میں گٹیرس کی قیادت میں اقوام متحدہ کے کردار کی بھی تعریف کی۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے سربراہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اقوام متحدہ کے امن مشنز میں پاکستان اور اس کی مسلح افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کا بھی اعتراف کیا۔
اقوام متحدہ کے سربراہ منگل کو تین روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے۔ انہوں نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی، جنہوں نے ان کی ممتاز بین الاقوامی خدمات، قیادت اور عالمی امن اور ترقی میں شراکت کے اعتراف میں پاکستان کے اعلیٰ ترین سول اعزاز نشانِ امتیاز سے نوازا۔ انہوں نے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی بات چیت کی۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے منگل کو ہندوستان اور پاکستان میں اقوام متحدہ کے ملٹری آبزرور گروپ کا بھی دورہ کیا۔
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