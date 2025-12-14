آسٹریلیا کے بونڈی بیچ پر یہودیوں کے تہوار میں مسلح افراد کی فائرنگ، گیارہ افراد ہلاک
فائرنگ کا یہ واقعہ سالانہ "ہنوکا بائے دی سی" تقریب کے دوران پیش آیا جس میں ایک ہزار سے زائد افراد شریک تھے۔
سڈنی: آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بونڈی بیچ پر اتوار کو فائرنگ کے نتیجے میں گیارہ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے۔ ہلاک ہونے والوں میں مبینہ شوٹر بھی شامل ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دوسرے حملہ آور کی حالت تشویشناک ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے کہا کہ ہنگامی حالت میں ساحل سمندر سے کم از کم 29 افراد کو مقامی ہسپتالوں میں پہنچایا گیا۔
آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانی نے ان عام شہریوں کی تعریف کی جنہوں نے بندوق برداروں میں سے ایک سے نمٹا اور انہیں "ہیرو" قرار دیا۔
پولیس نے اسے "دہشت گردانہ واقعہ" قرار دیا اور کہا کہ انہیں ساحل کے قریب مشتبہ شخص کی ایک گاڑی میں مبینہ "دیسی ساختہ بم" ملا ہے۔
البانی نے کہا، "یہ ہنوکا کے پہلے دن یہودی آسٹریلوی باشندوں پر ایک ٹارگٹڈ حملہ ہے۔ جب خوشی کے دن عقیدے کا جشن ہونا چاہیے ، اس وقت سام دشمنی، دہشت گردی کا یہ عمل پیش آیا جس نے ہماری قوم کے دل کو متاثر کیا ہے"۔ البانی نے کہا کہ "یہودی آسٹریلوی باشندوں پر حملہ ہر آسٹریلوی پر حملہ ہے۔"
اسرائیل کا شدید رد عمل
فائرنگ کا واقعہ بونڈی بیچ پر سالانہ "ہنوکا بائے دی سی" تقریب کے دوران پیش آیا جس میں پولیس کے مطابق ایک ہزار سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اس واقعے پر اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے فائرنگ کو "یہودیوں پر ظالمانہ حملہ" قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی اور آسٹریلوی حکام پر زور دیا کہ وہ سام دشمنی کے خلاف جنگ میں شدت لائیں۔
وہیں وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے آسٹریلیا کی حکومت پر الزام لگایا کہ انہوں نے حالیہ دور میں یہودی مخالف جذبات کو ہوا دی جس کے نتیجے میں شوٹنگ کا یہ واقعہ پیش آیا۔
اسرائیل کے وزیر خارجہ گیڈون سار نے ایکس پر پوسٹ کیا، "میں آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ہنوکا پروگرام میں مہلک حملے سے خوفزدہ ہوں۔ یہ گذشتہ دو برسوں میں آسٹریلیا کی سڑکوں پر یہود مخالف تشدد کی انتہا ہے، جس میں 'انتفادہ کو مقامی بنانے' کے لیے یہود مخالف اور اشتعال انگیز کالیں آج سچ ہو رہی ہیں۔"
پولیس کا الرٹ جاری
نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے ایک الرٹ جاری کیا ہے جس میں لوگوں سے ساحل سمندر اور آس پاس کے علاقوں سے دور رہنے کی اپیل کی۔ پولیس نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "جائے وقوعہ پر موجود کسی بھی شخص کو فوراً پناہ لینی چاہیے۔ افسران جائے وقوعہ پر موجود ہیں اور معلومات دستیاب ہوتے ہی مزید معلومات فراہم کی جائیں گی۔"
چلی سے تعلق رکھنے والے ایک 25 سالہ طالب علم کیمیلو ڈیاز نے جائے وقوع پر اے ایف پی کو بتایا، "ہم نے گولیاں چلنے کی آواز سنی۔ یہ چونکا دینے والا تھا۔ یہ آواز ایک طاقتور ہتھیار کی لگ رہی تھی۔"
واقعے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر منظر عام پر
اس دوران اس واقعے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر منظر عام پر آگئیں۔ ویڈیوز میں ساحل سمندر پر جانے والوں کو علاقے سے بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور فائرنگ اور پولیس کے سائرن کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ تاہم، ای ٹی وی بھارت ان ویڈیوز کی تصدیق نہیں کر سکتا۔
مقامی میڈیا نے اطلاع دی کہ ہنگامی خدمات کے موقع پر پہنچنے پر پولیس نے فوری طور پر ساحل سمندر کے کچھ حصوں اور آس پاس کی سڑکوں کو سیل کر دیا۔ کچھ فوٹیج میں مسلح اہلکاروں کو پوزیشنیں سنبھالتے ہوئے دیکھا گیا۔
