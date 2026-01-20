نائجیریا کے دو گرجا گھروں سے مسلح افراد نے 163 نمازیوں کو اغوا کر لیا۔ کیا یہ تاوان کا مقدمہ ہے؟
Published : January 20, 2026 at 12:15 PM IST
کانو، نائیجیریا: نائیجیریا کی شمالی ریاست کدونا میں اتوار کو ایک مسلح گروہ نے دو گرجا گھروں پر حملہ کرنے کے بعد 163 عیسائی عبادت گزاروں کو اغوا کر لیا۔ ایک پادری رکن نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا۔
ملک کے شمالی حصے کے لیے نائیجیریا کی کرسچن ایسوسی ایشن کے سربراہ ریورنڈ جوزف حیاب نے پیر کو کہا کہ حملہ آور بڑی تعداد میں آئے، گرجا گھروں کے داخلی راستے بند کر دیے اور عبادت گزاروں کو اغوا کر لیا۔
کدونا شہر میں رہنے والے حیاب نے اے ایف پی کو بتایا کہ اصل مجرموں نے 172 افراد کو اغوا کیا تھا۔ ان میں سے نو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اغوا کار 163 افراد کو جنگل میں لے گئے۔
اتوار کی عبادت کے دوران دو گرجا گھروں پر ریڈ
پیر کو اے ایف پی کو حاصل ہونے والی اقوام متحدہ کی سکیورٹی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 100 سے زائد افراد کو اغوا کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق مسلح افراد نے عیسائی اکثریتی ضلع کجورو کے گاؤں کرمن والی میں اتوار کی عبادت کے دوران دو گرجا گھروں پر حملہ کیا۔
"ڈاکو" کے نام سے جانے والے گروہ لوٹ مار کی وارداتیں کرتے
نائیجیریا میں عیسائیوں اور مسلمانوں، دونوں کمیونٹی کو نشانہ بنانے والے اغوا کی یہ تازہ ترین لہر ہے۔ نائیجیریا میں "ڈاکو" کے نام سے جانے والے گروہ اکثر بڑے پیمانے پر اغوا برائے تاوان اور ملک کے شمالی اور وسطی حصوں میں لوٹ مار کی وارداتیں کرتے ہیں۔ نومبر میں، مسلح گروہوں نے نائجر ریاست کے ایک کیتھولک اسکول سے 300 سے زائد طلباء اور اساتذہ کو اغوا کر لیا تھا۔ انہیں چند ہفتوں بعد دو بیچوں میں رہا کیا گیا۔
عیسائیوں کی اجتماعی ہلاکتوں سے نمٹنے کے معاملے پر تنازعہ
نائیجیریا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ملک کے مسلح تنازعات میں عیسائیوں کی اجتماعی ہلاکتوں سے نمٹنے کے معاملے پر تنازعہ میں بند ہیں۔ دسمبر کے آخر میں، امریکہ نے اس افراد پر حملے کیے جنہیں خود امریکہ نے اور نائیجیریا کی حکومت نے اسلامک اسٹیٹ گروپ سے منسلک عسکریت پسندوں کے طور پر بیان کیا۔
نائیجیریا میں زیادہ تر تاوان کے لیے ہوتے ہیں اغوا
لاگوس میں قائم کنسلٹنسی SBM انٹیلی جنس کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق، نائیجیریا میں اغوا زیادہ تر تاوان کے لیے ہوتے ہیں اور یہ بحران جولائی 2024 اور جون 2025 کے درمیان تقریباً 1.66 ملین ڈالر پیدا کرنے والی "ایک منظم، منافع کمانے والی صنعت" بن گیا ہے۔