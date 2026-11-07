پولینڈ کے شہر کراکو میں مسلح شخص کی فائرنگ سے پانچ افراد ہلاک، کم از کم 12 زخمی
پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ پولیس حملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
Published : November 7, 2026 at 10:52 PM IST
کراکو (پولینڈ): پولیس نے کہا کہ ہفتے کی دوپہر پولینڈ کے شہر کراکو کے ایک مصروف بازار میں ایک مسلح شخص نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک اور ایک درجن سے زائد زخمی ہوگئے۔ کراکو پولیس کے مطابق بندوق بردار نے شہر کے وسط میں واقع مرکزی چوک سے گاڑی چلائی جو کہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے اور اس نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ زخمیوں میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آور کو جائے وقوعہ سے کچھ ہی فاصلے پر پولیس کے ساتھ مقابلے میں گولی مار کر زخمی کر دیا گیا۔
کراکو پولیس کی ترجمان کتارزینا سیسلو نے ٹی وی این 24 کو بتایا کہ حملہ آور نے فوجی طرز کی وردی پہن رکھی تھی اور اس نے لمبی بندوق استعمال کی تھی۔ پولیس کو اس کی گاڑی سے دیگر ہتھیاروں اور گولہ بارود کے کئی حصے بھی ملے۔ جائے وقوعہ سے لی گئی تصاویر میں پولیس افسران اور ایمبولینسز کو علاقے میں دکھایا گیا ہے جو کہ کراکو کے مرکز میں واقع ہے۔ پولش میڈیکل ایئر ریسکیو کا ایک ہیلی کاپٹر بھی چوک میں اترا۔
کراکو میونسپل ٹرانسپورٹ کمپنی کے مطابق، ایک ٹرام ڈرائیور نے اطلاع دی کہ چلتی ہوئی کار میں سوار ایک شخص نے اس کی ٹرام پر گولی چلائی جب وہ سہ پہر 3 بجے کے قریب مرکزی چوک کے قریب سے گزری، جس سے ٹرام ڈرائیور کے کیبن کی کھڑکی ٹوٹ گئی۔ ہر سال تقریباً 15 ملین سیاح کراکو کا دورہ کرتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر مرکزی چوک سے گزرتے ہیں۔
پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے ٹوئٹر پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پولیس حملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ دریں اثنا، پولینڈ کے صدر کیرول ناوروکی نے کہا کہ ان کے خیالات متاثرین، زخمیوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔
پولینڈ میں امریکی سفیر ٹام روز نے ایکس پر لکھا، "ہمیں کراکو میں خوفناک فائرنگ کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ یہ ایک وحشیانہ اور جان لیوا حملہ ہے جس نے پولینڈ کے امن کو تہس نہس کر دیا ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "امریکہ اس مشکل وقت میں پولینڈ کے ساتھ کھڑا ہے، جس طرح پولینڈ اپنے پیارے شہر کراکو کے شہریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔"کراکو پولینڈ کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور دارالحکومت وارسا سے تقریباً 250 کلومیٹر (155 میل) کے فاصلے پر واقع ہے۔