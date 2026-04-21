سرکاری ملازمین کو تنخواہ اب مہینے میں دو بار ملے گی، حکومت کا نیا اصول؛ مکمل حساب کتاب سمجھیں
حکومت نے یہ فیصلہ ملکی معیشت کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے کیا ہے۔ تفصیلات کے لیے مکمل خبر پڑھیں۔
Published : April 21, 2026 at 12:36 PM IST
کھٹمنڈو (نیپال): اخراجات کو بڑھانے اور ملکی معیشت کو بحال کرنے کی کوشش میں نیپال کی نئی بلیندر شاہ انتظامیہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق اب ہر سرکاری ملازم کو ہر دو ہفتے بعد تنخواہ ملے گی۔
وزارت خزانہ کے ذرائع نے پیر کو تصدیق کی کہ وزارت نے یہ فیصلہ جمعہ 17 اپریل 2026 کو لیا اور ضروری انتظامات کرنے کے لیے فنانشل کنٹرولر جنرل کے دفتر کو ایک خط بھیجا ہے۔ نئے اصول کے تحت، ایک ملازم کی ماہانہ تنخواہ کو دو قسطوں میں تقسیم کیا جائے گا، جو ہر دو ہفتے بعد تقسیم کی جائے گی۔ وزارت خزانہ نے پہلے ہی متعلقہ حکام کو ہر 15 دن بعد سرکاری ملازمین کو تنخواہیں تقسیم کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔
وزارت خزانہ کے مطابق، اس اقدام کے پیچھے مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ملازمین کو ان کی ادائیگیاں وقت پر ملیں، اس طرح یہ فیصلہ معیشت میں نئی جان ڈالنے کا کام کرے گا۔ کمپٹرولر جنرل کے دفتر کے ایک اہلکار نے وزارت کی جانب سے ایک سرکلر کی وصولی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کو جلد ہی نافذ کیا جائے گا۔
یہاں سمجھیں حساب کتاب
--اب سے ہندوستان کے پڑوسی ملک نیپال میں ہر سرکاری ملازم کو 15 دن کے وقفوں میں تنخواہ ملے گی۔
--اس کا مطلب ہے کہ ماہانہ تنخواہ کو دو الگ الگ قسطوں میں تقسیم کیا جائے گا۔
--حکومت کا بنیادی مقصد قومی معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔
--یہ مارکیٹ کے اخراجات کو بڑھانے کی بھی ایک کوشش ہے۔
--اس تبدیلی کو آسان بنانے کے لیے قانونی ترامیم کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
حکومت نے یہ فیصلہ کیوں لیا
--کافی عرصے سے، نیپال کی معیشت ایک نمایاں سست روی کا سامنا کر رہی ہے۔
--نیپال کی نئی حکومت کا خیال ہے کہ مہینے میں دو بار تنخواہیں وصول کرنے سے عوام میں پیسے کی زیادہ تیزی سے گردش کو یقینی بنایا جائے گا، اور ---انہیں خرچ کرنے کی ترغیب ملے گی۔
--اخراجات میں اضافہ مارکیٹ کے اندر سامان کی مانگ میں اضافے کا باعث بنے گا۔
--کرنسی کے بہاؤ میں تیزی آئے گی۔
--اس کے نتیجے میں، معیشت کی مجموعی حالت میں بہتری کی امید ہے۔
یہ بھی جانیں:
پہلے مہینے میں ایک بار تنخواہ دی جاتی تھی۔ نئے ضوابط کے تحت اب تنخواہ ہر 15 دن بعد دی جائے گی۔ اگر نیپال میں کسی سرکاری ملازم کی ماہانہ تنخواہ 50,000 ہے، تو وہ اب ہر ایک کو 25,000 روپے کی دو قسطیں ملیں گی، جو 15 دن کے وقفوں پر ادا کی جائیں گی۔
تنخواہ کا یہ اصول دیگر ممالک میں بھی لاگو ہے:
نیپال پہلا ملک نہیں ہے جس نے مہینے میں دو مرتبہ تنخواہ کا اصول اپنایا ہے۔ دیگر ممالک میں — جیسے کہ ریاستہائے متحدہ — سرکاری ملازمین کو ہفتے میں دو بار ادائیگی کی جاتی ہے۔ مزید برآں، یہ تنخواہ کا ضابطہ کینیڈا میں بھی نافذ العمل ہے۔ برطانیہ میں بھی بعض شعبوں میں ہر 15 دن بعد تنخواہیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اسی طرح میکسیکو میں بھی یہ اصول نافذ ہے۔
