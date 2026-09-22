یو این جنرل اسمبلی: وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا، عالمی نظام دباؤ کا شکار، کثیر الجہتی تعاون کو مضبوط کرنا ضروری
نیویارک میں وزیر خارجہ جے شنکر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81 ویں اجلاس سے خطاب کیا۔
By ANI
Published : September 22, 2026 at 10:50 AM IST
نیویارک: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ عالمی نظام اس وقت دباؤ کا شکار ہے، اور انہوں نے بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی مقابلے، کشیدگی اور تصادم کے درمیان کثیر الجہتی اور بین الاقوامی تعاون کو مضبوطی سے آگے بڑھانے کی اپیل کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بین الاقوامی اداروں کو زیادہ شراکت اور شفاف کو یقینی بنانے کے لیے ان میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے 'فور ایف' یعنی فیول (ایندھن)، فوڈ (خوراک)، فرٹیلائزر (کھاد) اور فنانس (مالیات) جیسے چار اہم عوامل پر بھی روشنی ڈالی۔
اقوام متحدہ کی 81 ویں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقعے پر 'پارٹنرز فار ملٹی لیٹرل ازم سمٹ' کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا کہ بین الاقوامی برادری بڑھتے ہوئے مقابلے اور جغرافیائی سیاسی تناؤ کے ساتھ ساتھ اہم ساختی تبدیلیوں کے دور کا سامنا کر رہی ہے۔ ہم ایک ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب عالمی نظام دباؤ میں ہے۔
جے شنکر نے کہا کہ "گزشتہ چند دہائیوں سے دنیا میں مسلسل دوبارہ توازن پیدا ہونے کا عمل جاری ہے، جس کی طویل عرصے سے توقع تھی۔ تاہم، بہت زیادہ مقابلے، جغرافیائی سیاسی تناؤ اور حقیقی تنازعات نے اسے اب بالکل ایک مختلف شکل دے دی ہے۔" انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان رجحانات کو نہ روکا گیا تو یہ بین الاقوامی تعاون کے اصول کو کمزور کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کثیر الجہتی کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔
Addressed the inaugural ‘Partners for Multilateralism, International Law, Peace and Prosperity (P4M) Summit’ #UNGA81 #UNHighLevelWeek https://t.co/eCNJnRT8HS— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 21, 2026
انہوں نے کہا کہ "اگر اسے روکا نہ گیا تو یہ بین الاقوامی تعاون کے جذبے پر ہی سوالیہ نشان کھڑا کر دے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت کثیر الجہتی پر مضبوطی سے اپنی بات رکھیں۔" وزیر خارجہ نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کے سامنے جو چیلنجز ہیں، وہ سفارتی باتوں سے کہیں زیادہ ہیں اور ان کا براہ راست اثر عالمی امن، سلامتی اور ترقی پر پڑتا ہے۔
یہاں داؤ پر بہت ہی حقیقی مسائل لگے ہوئے ہیں، یہ محض زبانی جمع خرچ یا صرف باتیں ہی نہیں ہیں۔ امن اور بین الاقوامی سلامتی کا مستقبل، موسمیاتی اقدامات اور موسمیاتی انصاف کا مستقبل، نئی ٹیکنالوجی اور ڈویلپمنٹ فنانس، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور سپلائی چین کو مضبوط بنانے، اور قدرتی آفت سے نمٹنے اور وبائی امراض کے لیے تیاری کرنے کا مستقبل— یہ سب کچھ مل جل کر کام کرنے اور تعاون کرنے کی خواہش پر منحصر ہے۔
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انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی نظام کی کئی کامیابیاں مشترکہ کوششوں کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکی ہیں۔ انہوں نے موجودہ فوائد کو برقرار رکھنے اور آگے مزید اصلاحات کی سمت میں کام کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ "آئیے ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ ہم نے اب تک جو کچھ بھی حاصل کیا ہے، وہ صرف مل کر کی گئی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے۔ یہاں سبق یہ ہے کہ بہتری کی کوشش کرتے ہوئے اچھائی کا تحفظ کریں۔"
جے شنکر نے موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بڑے حل کا انتظار کرنے کے بجائے، موجودہ تنازعات اور دنیا بھر میں پیدا ہونے والی مشکلات کے لیے عملی اور ہدف پر مبنی جوابات دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ "یہ مقصد کئی کوششوں اور اقدامات کو یکجا کر کے پورا کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک موجودہ تنازعات کا تعلق ہے، تو جب ہم امن کے لیے کوشاں ہیں، اس دوران مخصوص پہلوؤں پر بھی توجہ مرکوز کی جا سکتی ہے۔" انہوں نے ایندھن، خوراک، کھاد اور فنانس سے جڑے چیلنجز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
جے شنکر نے کہا کہ "فیول، فوڈ، فرٹیلائزر اور فنانس کے 'فور ایف (4F) بحران' کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔" انہوں نے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی اور نئی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ عالمی سپلائی چین کی کمزوریوں کو کم کرنے کے اقدامات پر کام کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی فریم ورک کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
جے شنکر نے کہا کہ "کثیر الجہتی تبھی سب سے بہترین کام کرے گی جب بین الاقوامی قوانین اور ضوابط پر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے گا۔" ادارہ جاتی اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کثیر الجہتی کے لیے محض زیادہ وکالت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے مضبوطی سے نافذ کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ جے شنکر نے بین الاقوامی اداروں میں زیادہ شراکتی بات چیت اور شفاف فیصلے سازی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے نظام پر اعتماد بحال کرنے کے لیے ایسی تبدیلیاں ناگزیر ہیں۔
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