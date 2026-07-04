آیت اللہ خامنہ ای کی الوداعی تقریب: قالیباف اور عراقچی پھوٹ پھوٹ کر روئے
ہندوستانی وفد نے بھی ایران کے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کو خراج عقیدت پیش کیا۔
Published : July 4, 2026 at 7:49 AM IST
تہران: جمعہ کے روز تہران کے امام خمینی گرانڈ مصلیٰ میدان میں مقتول رہنما آیت اللہ علی خامنہ ای کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے متعدد ملکوں کے سربراہان، نمائندوں اور وفود اکٹھے ہوئے۔ اس موقعے پر ایران کے تمام سیاسی و عکسری سربراہان بھی مقتول رہنما کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دیکھے گئے۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی الوداعی تقریب میں ایرانی فوجی کمانڈر محسن رضائی، وزیر خارجہ عباس عراقچی، ایران کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی ایجی، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے شرکت کی۔
تہران میں جنازے کی تقریبات سے قبل ہندوستانی وفد نے بھی ایران کے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارت میں ایران کے سفارت خانے نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کیا کہ "بھارتی معززین ایران کے شہید قائد، ان کے ممتاز رہبر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔"
بھارت میں ایرانی سفارت خانے کی طرف سے ایکس پر شیئر کی گئی تصویر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی اور سلمان خورشید، جو کانگریس پارٹی کے خارجہ امور کے شعبے کے سربراہ ہیں، کئی دیگر افراد کے ساتھ آخری رسومات میں شرکت کی۔
ایرانی رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا بھر کے رہنما اکٹھے ہوئے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے پریس ٹی وی کے مطابق ترکمانستان کی پیپلز کونسل کے چیئرمین گربنگولی بردی محمدو، عراقی صدر نزار امیدی، آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عراقی کردستان خطے کے رہنما نے شرکت کی اور آیت اللہ خامنہ ای کو خراج عقیدت پیش کیا۔
مزید پڑھیں: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر نے خامنہ ای کو خراج تحسین پیش کیا
عراق، آذربائیجان، بنگلہ دیش، ازبکستان، بیلاروس، کرغزستان، نکاراگوا، کانگو اور برکینا فاسو، مصر کے رہنماؤں، فلسطینی اسلامی جہاد مزاحمتی تحریک کے سیکریٹری جنرل اور عمانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی مقتول رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا۔
پریس ٹی وی نے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغائی کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ شہید رہبر کی الوداعی تقریب میں عوامی شخصیات اور سول سوسائٹی کے گروپوں کے ساتھ تقریباً 100 ممالک کے وفود نے شرکت کی۔
باغائی نے کہا کہ "ہمارے پاس پڑوسی ممالک سے اعلیٰ سطح کے وفود موجود ہیں۔ کم از کم آٹھ سربراہان حکومت بشمول صدور یا وزرائے اعظم اور 12 ممالک کے پارلیمانی اسپیکرز نے شرکت کی۔" "بہت سے دوسرے ممالک کی نمائندگی وزرائے خارجہ، دیگر وزراء یا خصوصی ایلچی کی سطح پر کی گئی۔انہوں نے مزید بتایا کہ تقریب میں تقریباً 100 ممالک سے عوامی گروپ اور اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔
یہ بھی پڑھیں: خامنہ ای کی آخری رسومات: محبوبہ مفتی تہران پہنچیں، آغا سید حسن موسوی کو ایران جانے سے روکا گیا
ایران نے آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی آخری رسومات کا پہلا مرحلہ تین جولائی بروز جمعہ شروع ہو چکا ہے، غیر ملکی معززین اور مذہبی شخصیات نے تہران میں ان کی تعزیت کی۔ اہم بات یہ ہے کہ شدید سیکورٹی خدشات کی وجہ سے موجودہ سپریم لیڈر، مجتبیٰ خامنہ ای اپنے والد کی آخری رسومات میں شریک نہیں ہوں گے۔
قالیباف اور عراقچی پھوٹ پھوٹ کر روئے
فارس نیوز کے مطابق جمعہ کے روز تہران میں ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی الوداعی تقریب کے دوران ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ فارس نیوز کے مطابق، اس سال 28 فروری کو امریکی-اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے مقتول رہنما کے لیے سوگ کی تقریبات شروع ہو چکی ہیں۔
تہران کے گورنر محمد صادق معتمادیان نے کہا کہ ''شہید رہبر کے لیے الوداعی اور رخصتی کی تقریب میں اعلیٰ ترین سطح کی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "کل صبح 6 بجے، تہران کی عبادت گاہوں کے دروازے کھل جائیں گے، چھ بجے سے پہلے کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔" انہوں نے مزید کہا کہ "لوگوں کو اسی کے مطابق نماز جنازہ کے میدان میں پہنچنے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔"
فارس نیوز نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ عراق کی راجدھانی بغداد کے گورنر عطوان العطوانی کے اعلان کے بعد رہبر معظم کے جنازے کے لیے بغداد بند رہے گا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور (ایم او ایس) پوتر مارگریٹا اور بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) سید عطا حسنین نے جمعہ کو آخری رسومات میں ہندوستان کی نمائندگی کی۔
ٹرمپ اسرائیل میں اپنے پالتو جانوروں کو خاموش کریں، یہاں جانیں ایرانی وزیر خارجہ نے ایسا کیوں کہا؟
قطر میں امریکہ اور ایران کی ثالثوں سے الگ الگ ملاقاتیں، مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق، مثبت پیشرفت کا دعویٰ
9 جولائی کو آیت اللہ خامنہ ای کی آخری رسومات، کھرگے اور نتن نبین اور کو ایران سے دعوت نامہ موصول