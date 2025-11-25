ETV Bharat / international

اسرائیلی فوج نے کھینچی 'لکشمن ریکھا'! انخلاء کی لائن کو کیا نشان زد، غزہ کے باشندے مایوس

شجاعیہ کے رہائشیوں نے کہا، اسرائیل نے یلو لائن بیریئر کو گھروں کے قریب منتقل کردیا ہے، جس سے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں۔

انخلا کی لائن پر اسرائیلی فوج کی طرف سے رکھا ہوا ایک بڑا پیلے رنگ کا کنکریٹ بلاک (AFP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 25, 2025 at 1:33 PM IST

غزہ سٹی، فلسطین: جب ابراہیم فرحت غزہ شہر میں اپنی دہلیز پر پیلے رنگ کے کنکریٹ کے ایک بڑے بلاک کے پاس جاگا تو اس نے اچانک خود کو اس خطرناک لائن پر پایا جس میں اسرائیلی انخلاء کی نشان دہی تھی۔ غزہ شہر کے مشرق میں واقع شجاعیہ محلے کے متعدد رہائشیوں نے اے ایف پی کو بتایا کہ انہیں اپنے گھروں کے ارد گرد بلاکس ملے ہیں، جو ان کا خیال ہے کہ اسرائیلی فوج نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات لگا دیا ہوگا۔

فرحت نے اے ایف پی کو بتایا، "انہوں نے پیلے رنگ کا بلاک ہمارے گھر کے سامنے رکھا۔ یہ پہلے الاقصی فارمیسی کے قریب تھا۔" انہوں نے مزید کہا، "سب کچھ ٹھیک تھا۔ یہ ہم سے بہت دور تھا۔"

’’اب گولیاں ہمارے گھر پہنچ رہی ہیں۔‘‘ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے تحت، اسرائیلی فوجیوں نے نام نہاد یلو لائن کے پیچھے اپنی پوزیشنوں پر دستبرداری اختیار کر لی ہے، حالانکہ وہ اب بھی نصف سے زیادہ علاقے پر کنٹرول رکھتے ہیں۔

جب سے یہ نازک جنگ بندی 10 اکتوبر کو نافذ ہوئی ہے، اسرائیلی فورسز کی جانب سے پیلی لکیر کے قریب آنے یا پار کرنے والوں پر فائرنگ کے کئی مہلک واقعات ہو چکے ہیں۔

شجاعیہ کے بہت سے باشندوں نے اب علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دو سال سے زیادہ عرصہ قبل جنگ شروع ہونے کے بعد سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک اور بے گھر ہے۔

ان میں سے ایک فادی شفیق حرارہ تھے، جنہوں نے اے ایف پی کو بتایا کہ ان کے پڑوس میں پیلے رنگ کے بڑے بڑے بلاکس کیسے لگائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ "(اسرائیلی فوج) روبوٹ سے لیس تھی، اور ایک ٹینک موجود تھا۔ ان کے پاس ایک کرین بھی تھی۔"

"ہم جانے کے لیے اپنا سامان باندھ رہے ہیں، لیکن ہم کہاں جائیں؟" اکرم جرادہ نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے یہ ان کی 16ویں نقل مکانی ہے، جب حماس نے اسرائیل پر مہلک حملوں کے ساتھ غزہ جنگ کا آغاز کیا تھا۔

انہوں نے اے ایف پی کو بتایا، "میں 16 بار بے گھر ہوا ہوں۔" "گلی سے گلی، شہر سے شہر، شمال سے جنوب تک۔" انہوں نے مزید کہا، "اس پیلی لکیر کا مطلب ہے کہ (اسرائیلی) فوج علاقے میں مسلسل موجود رہے گی۔ اس سے ہمیں خطرہ لاحق ہو جائے گا۔"

اے ایف پی کے رابطہ کرنے پر اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ صرف پیلی لکیر کو نشان زد کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "یہ کسی بھی طرح سے اس میں توسیع نہیں کر رہا ہے۔"

