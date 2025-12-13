جنگ کے بعد غزہ میں طوفان نے تباہی مچا دی، بچے سردی سے تڑپ رہے ہیں، سیلاب گھروں کو بہا لے گیا
بائرن غزہ میں سیلاب اور سردی کے سبب کئی جانیں چلی گئی ہیں۔
Published : December 13, 2025 at 8:04 AM IST
غزہ، فلسطین: بائرن نے غزہ کے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ جو لوگ پہلے ہی بے گھر تھے اب خیموں میں بھی رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ سیلاب کا پانی ان کے خیموں میں داخل ہو گیا ہے۔ طوفان کے باعث بڑھتی ہوئی سردی میں بچے جان کی بازی ہار رہے ہیں۔
Storm Byron has swept across the Gaza Strip, killing at least 14 Palestinians and injuring others as harsh winds, relentless rain and collapsing structures crush families already displaced due to Israel’s genocidal war on the besieged enclave https://t.co/RgvQo8y3vh pic.twitter.com/6q7h5dMlKI— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 12, 2025
جنگ کی ہولناک ہولناکیوں کو برداشت کرنے کے بعد غزہ اب ایک بڑے بحران سے دوچار ہے۔ سمندری طوفان بائرن نے ایک بار پھر لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ اسرائیلی حملے کے بعد خیموں اور کھنڈرات میں رہنے والے لوگوں کو طوفان کے بعد کی سردی برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ موسلا دھار بارش، سیلاب، ٹھنڈی ہواؤں اور ژالہ باری نے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس طوفان کی وجہ سے اب تک 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔
Soaked, Cold, and Forgotten: Gaza in the Rain💔🇵🇸 https://t.co/kF1o4FydwB pic.twitter.com/z5qM5Pooge— 𝐌𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥𝐦 (@Malcolm_Pal9) December 11, 2025
طوفان نے ایک بڑے علاقے میں شدید بارش کی، خیموں میں سیلاب آ گیا۔ لوگ خشک جگہوں کی تلاش میں خیمے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ سردی انہیں ستاتی رہتی ہے۔ اسرائیلی پابندیوں کے باعث غزہ کو اشیائے ضروریہ کی فراہمی بھی روک دی گئی ہے۔
Displaced Palestinian Youssef Tawtah and his family lost their camp and belongings after torrential rain flooded shelters in Nuseirat, Gaza, leaving hundreds of thousands like him at risk https://t.co/aOxS78QfmU pic.twitter.com/cv1m3MesRT— Reuters (@Reuters) December 12, 2025
غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے بتایا کہ کم از کم تین بچے سردی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ الشفا ہسپتال نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ المصری کی عمر 9 سال تھی اور الخواجہ کی عمر صرف چند ماہ تھی۔ نصر ہسپتال نے بتایا کہ 8 ماہ کی ابو زہرہ سردی کی وجہ سے دم توڑ گئی۔ شمالی غزہ میں دیوار گرنے سے چھ افراد بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
بائرن ایک طوفان ہے جو وسطی بحیرہ روم میں شروع ہوتا ہے۔ یہ گرم ہواؤں اور نمی سے بنتا ہے۔ طوفان نے اسرائیل، لبنان اور ساحلی علاقوں کو متاثر کیا ہے۔ جس کی وجہ سے شدید بارش اور برف باری کے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔