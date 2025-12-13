ETV Bharat / international

جنگ کے بعد غزہ میں طوفان نے تباہی مچا دی، بچے سردی سے تڑپ رہے ہیں، سیلاب گھروں کو بہا لے گیا

بائرن غزہ میں سیلاب اور سردی کے سبب کئی جانیں چلی گئی ہیں۔

author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 13, 2025 at 8:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

غزہ، فلسطین: بائرن نے غزہ کے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ جو لوگ پہلے ہی بے گھر تھے اب خیموں میں بھی رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ سیلاب کا پانی ان کے خیموں میں داخل ہو گیا ہے۔ طوفان کے باعث بڑھتی ہوئی سردی میں بچے جان کی بازی ہار رہے ہیں۔

جنگ کی ہولناک ہولناکیوں کو برداشت کرنے کے بعد غزہ اب ایک بڑے بحران سے دوچار ہے۔ سمندری طوفان بائرن نے ایک بار پھر لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ اسرائیلی حملے کے بعد خیموں اور کھنڈرات میں رہنے والے لوگوں کو طوفان کے بعد کی سردی برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ موسلا دھار بارش، سیلاب، ٹھنڈی ہواؤں اور ژالہ باری نے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس طوفان کی وجہ سے اب تک 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔

طوفان نے ایک بڑے علاقے میں شدید بارش کی، خیموں میں سیلاب آ گیا۔ لوگ خشک جگہوں کی تلاش میں خیمے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ سردی انہیں ستاتی رہتی ہے۔ اسرائیلی پابندیوں کے باعث غزہ کو اشیائے ضروریہ کی فراہمی بھی روک دی گئی ہے۔

غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے بتایا کہ کم از کم تین بچے سردی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ الشفا ہسپتال نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ المصری کی عمر 9 سال تھی اور الخواجہ کی عمر صرف چند ماہ تھی۔ نصر ہسپتال نے بتایا کہ 8 ماہ کی ابو زہرہ سردی کی وجہ سے دم توڑ گئی۔ شمالی غزہ میں دیوار گرنے سے چھ افراد بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

بائرن ایک طوفان ہے جو وسطی بحیرہ روم میں شروع ہوتا ہے۔ یہ گرم ہواؤں اور نمی سے بنتا ہے۔ طوفان نے اسرائیل، لبنان اور ساحلی علاقوں کو متاثر کیا ہے۔ جس کی وجہ سے شدید بارش اور برف باری کے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔

TAGGED:

GAZA HEAVY RAINS BATTER TERRITORY
GAZA RAINS
HEAVY RAINS IN GAZA
GAZA CIVIL DEFENCE ON RAINS
GAZA HEAVY RAINS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.