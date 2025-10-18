غزہ باہری دنیا سے جڑنے کے لیے بیتاب، رفح کراسنگ کے دوبارہ کھلنے کا شدت سے انتظار
سنہ 2023 میں اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد رفح بارڈر کراسنگ پر عائد پابندیاں سخت کر دی گئیں۔
Published : October 18, 2025 at 1:48 PM IST
قاہرہ: فلسطینی عوام اور امدادی کارکن رفح بارڈر کراسنگ کے دوبارہ کھلنے کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ ساحلی پٹی میں خوراک اور دیگر امداد کی ترسیل کے لیے لائف لائن اور بیرونی دنیا کے لیے غزہ کا واحد گیٹ وے جو جنگ سے قبل اسرائیلی کنٹرول میں نہیں تھا۔
اسی بیچ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ غزہ اور مصر کے درمیان کراسنگ ممکنہ طور پر اتوار کو دوبارہ کھل جائے گی۔ تاہم، یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ امداد کی ترسیل کے ساتھ لوگوں کی نقل و حرکت کے لیے بھی کھولی جائے گی یا نہیں۔
غزہ کا بیشتر حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، اسے بھکمری کا سامنا ہے، جس کے لیے ایندھن، خوراک، ادویات اور خیموں کی بڑے پیمانے پر فراہمی کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی سربراہ ٹام فلیچر نے جمعرات کو کہا کہ وہ کراسنگ کی طرف جا رہے ہیں اور انہیں توقع ہے کہ امن معاہدے کے بعد بڑے پیمانے پر امداد کی سپلائی کے تحت یہ راستہ "ٹرکوں سے بھرا" ہو گا۔ جانیں یہ کراسنگ اتنا اہم کیوں ہے؟
رفح کراسنگ غزہ کے لیے ایک لائف لائن
جنگ سے پہلے رفح مصر اور غزہ کے درمیان سامان اور لوگوں کی نقل و حمل بھرا رہتا تھا، جہاں تقریباً 2.3 ملین فلسطینی رہتے تھے۔ اگرچہ غزہ میں چار دیگر سرحدی گزرگاہیں بھی ہیں، لیکن وہ اسرائیلی سرحد سے متصل ہیں جب کہ صرف رفح اس محصور علاقے کو کسی دوسرے پڑوسی ملک سے جوڑتا ہے۔
سات اکتوبر سنہ 2023 کو حماس کے جنوبی اسرائیل پر حملے کے بعد مصر نے رفح کراسنگ سے آمدورفت پر پابندیاں مزید سخت کر دیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، سال 2024 کے مئی میں اسرائیل نے جارحیت کے بعد غزہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد سے کبھی کبھار طبی ساز و سامان کی ترسیل کے علاوہ کراسنگ کو مسلسل بند رکھا۔
رفح کراسنگ کے دوبارہ کھلنے سے غزہ کے باشندوں کے لیے علاج کروانا، بین الاقوامی سفر کرنے یا مصر میں اپنے اہل خانہ سے ملاقات کرنا آسان ہو جائے گا، جہاں ہزاروں فلسطینی رہتے ہیں۔ اس سے غزہ کی تباہ حال معیشت میں بھی مدد ملے گی، کیونکہ فلسطینیوں کا تیار کردہ زیتون کا تیل اور دیگر مصنوعات مصر اور پوری عرب دنیا میں فروخت ہوتی ہیں۔
عادل عمر، جو مغربی کنارے میں نقل و حمل کے شعبے میں کام کرتے ہیں اور غزہ تک امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، نے کہا کہ کراسنگ کو بند کرنا "ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے جیسا ہے۔ اس پر بہت سے لائف لائن کے طور پر انحصار کرتے تھے۔" انہوں نے کہا، "یہ کراسنگ غزہ میں ہمارے خاندانوں کے لیے لائف لائن ہے۔ یہ غزہ کی پٹی سے بیرونی دنیا میں سفر کرنے کے خواہش مندوں کے لیے واحد محفوظ راستہ تھی۔"
آگے کیا ہوگا؟
بدھ کے روز 400 ٹرک امداد لے کر مصری سرحد عبور کر کے غزہ میں داخل ہوئے اور بفر زون سے ہوتے ہوئے چند کلومیٹر دور اسرائیل کے زیر کنٹرول کراسنگ کی طرف بڑھے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ امداد اسرائیلی سکیورٹی معائنہ سے گزری اور ضرورت مندوں تک پہنچی، حالانکہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ اس کے کچھ ٹرک ضرورت مندوں تک پہنچ رہے ہیں۔
جنگ کے دوران رفح کراسنگ کے غزہ کی طرف کے حصے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ مرمت کا کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ ایک بار جب (ممکنہ طور پر اتوار تک) یہ کراسنگ دوبارہ کھل جائے گی، تو اس سے غزہ کے متاثرہ فلسطینیوں کو بڑی راحت ملے گی۔ اسرائیل نے جنگ بندی میں طے شدہ انسانی شرائط کی پابندی کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس میں امدادی ٹرکوں کی ایک مخصوص تعداد کو روزانہ غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دینا بھی شامل ہے۔ جنگ بندی کے معاہدے کے دوسرے مرحلے میں امریکہ و اسرائیل نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کے انتظام و انصرام میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، اس لیے یہ واضح نہیں ہے کہ رفح کراسنگ کے غزہ والے حصے کو کون چلائے گا۔
استنبول جام یونیورسٹی میں تعلقات عامہ کے پروفیسر اور سنٹر فار اسلام اینڈ گلوبل افیئرز کے ڈائریکٹر سمیع العریان نے کہا کہ تمام باتوں سے قطع نظر اس کراسنگ کو "مکمل طور پر فلسطینیوں کے ذریعے چلایا جانا چاہیے۔" یورپی یونین نے اس ہفتے کہا تھا کہ اگر معاملہ محفوظ رہا تو وہ رفح کراسنگ پر اپنے انسانی مشن کو دوبارہ تعینات کرنے کے لیے تیار ہے۔
العریان نے کہا، "یہ ایک فلسطینی قصبہ ہے، ایک فلسطینی شہر اور (رفح) آنے والے اور جانے والے افراد زیادہ تر فلسطینی ہوں۔" انہوں نے مزید کہا کہ ان کا خیال ہے کہ اسرائیل کے پاس امداد اور سامان کے داخلے اور کراسنگ کے ذریعے فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر "ویٹو پاور" نہیں ہونی چاہیے۔
