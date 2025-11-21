پاکستان میں فیصل آباد کی فیکٹری سے گیس کا اخراج، دھماکے میں 15 افراد ہلاک، متعدد زخمی
پاکستان کے شہر فیصل آباد میں دھماکے سے ایک فیکٹری اور اردگرد کی عمارتیں گر گئیں۔ متعدد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔
Published : November 21, 2025 at 3:35 PM IST
فیصل آباد (پاکستان): پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے ملک پور میں آج گیس کے دھماکے سے فیکٹری اور آس پاس کی عمارتیں گر گئیں۔ کمشنر آفس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں، جس کی اطلاع ڈان نے دی، کہا کہ کم از کم 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔
ریسکیو 1122 کی جانب سے شیئر کی گئی ابتدائی معلومات میں بتایا گیا کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فیکٹری میں بوائلر پھٹ گیا جس سے عمارت گر گئی۔ تاہم، ریسکیو سروس نے بعد میں اپنے تخمینے پر نظر ثانی کی اور دھماکے کی وجہ گیس کے اخراج کو قرار دیا۔ ڈان کے مطابق فیصل آباد کے کمشنر راجہ جہانگیر انور کے دفتر کے ایک بیان نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔
کمشنر کے بیان میں واضح کیا گیا کہ فیکٹری میں کوئی بوائلر نہیں لگایا گیا اور کہا گیا کہ ملک پور کے علاقے میں چار صنعتی یونٹ کام کر رہے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ "گیس کے اخراج کی وجہ سے ایک فیکٹری میں آگ لگی اور دوسری فیکٹریوں کو لپیٹ میں لے لیا۔" دھماکے کے بعد قریبی سات مکانات بھی متاثر ہوئے جن کی چھتیں گر گئیں۔
ملبے سے 15 لاشیں برآمد
کمشنر کے دفتر کے مطابق ’’ملبے سے 15 لاشیں نکال لی گئی ہیں‘‘۔ ریسکیو 1122 نے پہلے 10 اموات کی اطلاع دی تھی لیکن اب یہ تعداد بڑھ گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 10 زخمیوں کو الائیڈ ہسپتال لے جایا گیا، جب کہ تین کو ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ کمشنر کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے پانچ رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنائی جا رہی ہے۔
بتایا گیا ہے کہ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے اور ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، حکام صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کمشنر راجہ کے حوالے سے کہا گیا کہ "ہم اس افسوس ناک حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔" اس سے پہلے کے ایک بیان میں، ریسکیو 1122 نے اپنے ردعمل کی تفصیل بتائی جسے اس نے گلو فیکٹری سے تعبیر کیا، اور کہا کہ آپریشن ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کی نگرانی میں کیا گیا۔
کنٹرول روم کو دھماکے کی اطلاع صبح موصول ہوئی
ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق صبح 5 بج کر 28 منٹ پر کنٹرول روم کو دھماکے کی اطلاع ملنے کے بعد ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا، جس میں 20 سے زائد ایمبولینسز اور فائر ٹینڈرز شامل تھے۔ سروس کی طرف سے جاری کردہ ویڈیوز میں عملے کو ملبے میں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
مریم نواز کا اظہار تعزیت
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کمشنر سے رپورٹ طلب کر لی۔ دریں اثناء پنجاب پولیس کے انسپکٹر جنرل عثمان انور نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ ریسکیو 1122، فائر بریگیڈ اور دیگر محکموں کو مکمل تعاون فراہم کریں۔ انہوں نے پولیس ٹیموں کو ہدایت کی کہ وہ پھنسے ہوئے لوگوں کی تلاش جاری رکھیں اور ٹریفک حکام سے کہا کہ وہ ہنگامی گاڑیوں کے لیے سڑکیں کھلی رکھیں۔
ایک بیان میں نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن نے مزدوروں کی المناک اموات پر تشویش کا اظہار کیا اور اس واقعے کو غیر محفوظ کام کے حالات کی ایک اور مثال قرار دیا۔ این ٹی یو ایف کے سیکرٹری جنرل ناصر منصور نے کہا، "کارخانے مزدوروں کے لیے موت کا جال بن چکے ہیں، اور صنعتکار موت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہیں،" افسران پر مجرمانہ غفلت کا الزام لگاتے ہوئے۔
انہوں نے کہا کہ مزدوروں کی ہلاکت کی براہ راست ذمہ دار پنجاب حکومت ہے۔ این ٹی یو ایف نے ہر متاثرہ خاندان کے لیے 30 لاکھ روپے معاوضے اور زخمیوں کے لیے مفت اور مکمل طبی علاج کا مطالبہ کیا۔ ڈان کے مطابق گزشتہ سال اپریل میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا جب فیصل آباد کی ایک ٹیکسٹائل مل میں سٹیم بوائلر پھٹ گیا تھا جس سے ایک درجن مزدور زخمی ہوئے تھے اور ہال کی چھت گر گئی تھی۔