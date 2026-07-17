ایف بی آئی کی بڑی کارروائی: ’موسٹ وانٹیڈ‘ فہرست میں شامل بھارتی گینگسٹر نتیش کوشل گرفتار
جگو بھگوان پوریا گروپ کی جڑیں بھارتی ریاست پنجاب میں ہیں، تاہم اس نے امریکہ کے کئی علاقوں میں اپنا نیٹ ورک قائم کررکھا تھا۔
Published : July 17, 2026 at 4:05 PM IST
نئی دہلی: امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے بھارتی نژاد گینگسٹر نتیش کوشل کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ قتل، اغوا، منشیات کی اسمگلنگ، اسلحہ کی غیر قانونی تجارت، بھتہ خوری، منی لانڈرنگ اور انسانی اسمگلنگ جیسے سنگین جرائم میں مطلوب تھا۔ ایف بی آئی نے چند روز قبل ہی اسے اپنی "موسٹ وانٹیڈ" فہرست میں شامل کیا تھا۔
ایف بی آئی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ نتیش کوشل کو امریکی ریاست ورمونٹ سے گرفتار کیا گیا۔ ادارے کے مطابق وہ بھارت سے تعلق رکھنے والے جگو بھگوان پوریا آرگنائزڈ کرائم گروپ کا سرگرم رکن تھا اور اس گروہ کی جانب سے متعدد پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہا، جن میں اغوا، حملے اور دیگر سنگین جرائم شامل ہیں۔
ایف بی آئی کے مطابق نتیش کوشل ایک ایسے بین الاقوامی جرائم پیشہ نیٹ ورک کا حصہ تھا جو مختلف ممالک میں قتل، اغوا، منشیات کی اسمگلنگ، بھتہ خوری، اسلحہ کی غیر قانونی خرید و فروخت، منی لانڈرنگ اور انسانی اسمگلنگ جیسی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ تحقیقات کے مطابق جگو بھگوان پوریا آرگنائزڈ کرائم گروپ کی جڑیں بھارتی ریاست پنجاب میں ہیں، تاہم اس نے امریکہ کے سنٹرل ڈسٹرکٹ آف کیلیفورنیا سمیت کئی علاقوں میں اپنا نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا۔
امریکہ کی سنٹرل ڈسٹرکٹ آف کیلیفورنیا کی ضلعی عدالت نے 25 جون کو نتیش کوشل کے خلاف وفاقی گرفتاری وارنٹ جاری کیا تھا۔ اس پر ریکیٹیرنگ (منظم جرائم) اور ریکو ایکٹ کے تحت مجرمانہ سازش میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ یہ گرفتاری آپریشن ہارڈ بال کے تحت عمل میں آئی، جو امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کارروائی ہے۔
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اس بین الاقوامی آپریشن کا مقصد بھارت سے تعلق رکھنے والے منظم جرائم پیشہ گروہوں کے عالمی نیٹ ورک کو ختم کرنا ہے۔ ایف بی آئی نے کہا کہ اس کارروائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر سرگرم مجرمانہ تنظیموں کے خلاف مختلف ممالک کے ادارے مشترکہ حکمت عملی کے تحت کارروائیاں کر رہے ہیں اور ایسے گروہوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔