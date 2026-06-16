وزیر اعظم مودی فرانس پہنچ گئے، جی سیون سربراہی اجلاس میں کریں گے شرکت
یہ مسلسل آٹھویں جی سیون چوٹی کانفرنس ہے جس میں بھارت کو مدعو کیا گیا ہے۔
Published : June 16, 2026 at 5:58 PM IST
ایون لیس بینس (فرانس): وزیر اعظم نریندر مودی جی سیون سربراہی اجلاس میں شرکت اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ اہم عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے منگل کو فرانس پہنچے۔
قابل ذکر ہے کہ یہ مسلسل آٹھویں جی سیون چوٹی کانفرنس ہے جس میں بھارت کو مدعو کیا گیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، وزیر اعظم مودی نے کہا کہ "جی سیون سربراہی اجلاس کے لیے ایون، فرانس پہنچا۔ عالمی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کرنے اور اہم عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے پرجوش ہوں۔"
Reached Evian, France for the G7 Summit.— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2026
Looking forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues.
India remains committed to advancing collective efforts for a more sustainable and prosperous planet.@G7 pic.twitter.com/By29Zuhs71
انہوں نے کہا کہ بھارت "ایک پائیدار اور خوشحال دنیا کے لیے اجتماعی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔" بتا دیں کہ مودی جنیوا سے ایون پہنچے۔ جنیوا ہوائی اڈے پر سوئس صدر گائے پرملین نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنما ایک دوسرے سے گرمجوشی سے ملاقات کی اور بھارت-سوئٹزرلینڈ شراکت کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
اس سے پہلے وزیر اعظم مودی نے سلوواکیہ کا "تاریخی اور بامعنی" دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ "اس دورے کے نتائج دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے سے ہمارے نوجوانوں کو بہت فائدہ پہنچے گا۔" "میں پرتپاک استقبال پر سلواکیہ کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔"
قبل ازیں منگل کو (مقامی وقت کے مطابق)، وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ سلواکیہ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا پہنچ گئے ہیں۔ فرانس 52 ویں جی سیون سربراہی اجلاس کا میزبان ملک ہے، جو 15 سے 17 جون تک منعقد ہوگا۔ فرانس، امریکہ، جرمنی، برطانیہ، جاپان، اٹلی اور کینیڈا دنیا کے معروف صنعتی ممالک کے گروپ آف سیون کے رکن ہیں۔ بھارت 13ویں بار ایک پارٹنر ملک کے طور پر جی سیون چوٹی کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے، اور اس سربراہی اجلاس وزیر اعظم مودی کی مسلسل ساتویں موجودگی ہوگی۔
Reached Geneva short while ago, from where I will go to Evian for the G7 Summit. At the airport, met Mr. Guy Parmelin, President of the Swiss Confederation. Had a great discussion with him.@ParmelinG pic.twitter.com/TN6GL9Uu8p— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2026
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اپنے دورہ سلوواکیہ کا اختتام کرتے ہوئے وزیراعظم نے اسے تاریخی اور نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس دورے کے نتائج سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔
اس دورے کے دوران سلواک کے صدر پیٹر پیلیگرینی نے وزیر اعظم مودی کو سلواکیہ کا اعلیٰ ترین شہری اعزاز 'دی آرڈر آف دی وائٹ ڈبل کراس (1st کلاس) سے نوازا۔ یہ کسی دوسرے ملک کی طرف سے پی ایم مودی کو دیا جانے والا 33 واں بین الاقوامی اعزاز ہے۔
پی ایم مودی کے دورے کے دوران، دونوں ممالک نے اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرتے ہوئے، تعلیم، تحقیق، ٹیلنٹ کی نقل و حرکت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط کیے۔ ان معاہدوں کو رسمی طور پر وزیر اعظم مودی کے دورہ براٹیسلاوا کے دوران جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں سلوواک وزیر اعظم رابرٹ فیکو کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد جاری کیا گیا تھا۔
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وزیر اعظم مودی فرانس اور سلواکیہ دورے پر روانہ، میکرون کے ساتھ بات چیت اور جی سیون سمٹ میں شرکت مقصد