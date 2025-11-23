تمام ممالک کو علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے دھمکی یا طاقت کے استعمال سے بچنا چاہیے: جی 20 اعلامیہ
جی 20 لیڈرز سمٹ میں شرکت کرنے والے سربراہان مملکت نے اتفاق رائے سے ایک اعلامیہ منظور کیا۔
Published : November 23, 2025 at 8:29 AM IST
جوہانسبرگ (جنوبی افریقہ): جنوبی افریقہ کے جوہانسبرگ میں جی 20 سربراہی اجلاس کے دوران سنیچر کو تمام ممالک نے کسی بھی ملک کی علاقائی سالمیت، خودمختاری، یا سیاسی آزادی کے خلاف خطے پر قبضہ کرنے کے لیے خطرہ یا طاقت کے استعمال سے باز رہنے پر اتفاق کیا۔ جی 20 لیڈرز سمٹ میں شرکت کرنے والے سربراہان مملکت نے اتفاق رائے سے ایک اعلامیہ منظور کیا۔
عام طور پر اعلامیہ اجلاس کے اختتام پر منظور کیا جاتا ہے، لیکن اس بار اجلاس کے آغاز میں ہوا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ملکوں کو نسل، جنس، زبان یا مذہب کی بنیاد پر امتیاز کے بغیر سب کے لیے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام اور فروغ سمیت ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات استوار کرنا چاہیے۔
39 صفحات پر مشتمل اس دستاویز میں خاص طور پر اینرجی سکیورٹی، کلائمٹ ایکشن، ڈزاسٹر کے تئیں لچک اور ردعمل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ واضح طور پر روس، اسرائیل اور میانمار کا نام لیے بغیر اعلامیہ میں کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق، "تمام ریاستوں کو کسی بھی ریاست کی علاقائی سالمیت، خودمختاری، یا سیاسی آزادی کے خلاف زمین پر قبضہ کرنے یا طاقت کے استعمال اور خطرے سے گریز کرنا چاہیے..."
VIDEO | Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi), along with other world leaders attending the G-20 Summit, poses for a family photograph in Johannesburg, South Africa.— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2025
اعلامیہ میں کہا گیا کہ "ہم اقوام کی ایک عالمی برادری کے طور پر اپنے باہمی ربط کو تسلیم کرتے ہیں اور کثیر جہتی تعاون، میکرو پالیسی کوآرڈینیشن، پائیدار ترقی، اور یکجہتی کے لیے عالمی شراکت داری کے ذریعے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔"
دستاویز میں بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی اور جغرافیائی اقتصادی مسابقت اور عدم استحکام، بڑھتے ہوئے تنازعات اور جنگوں، اور بڑھتی ہوئی عدم مساوات، اور بڑھتی ہوئی عالمی اقتصادی غیر یقینی صورت حال اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے اثرات کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا، "اس مشکل سیاسی اور سماجی و اقتصادی ماحول میں، ہم مشترکہ چیلنجوں سے مشترکہ طور پر نمٹنے کے لیے کثیر جہتی تعاون پر اپنے اعتماد کی تصدیق کرتے ہیں۔"
اعلامیہ میں بین الاقوامی انسانی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر سمیت "بین الاقوامی قانون کے مطابق عمل کرنے کے پختہ عزم کی توثیق کی گئی، اور تنازعات کے پرامن حل پر بھی خصوصی زور دیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ اعلامیے میں کہا گیا "ہم ان لوگوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں جو پہلے ہی آفات سے غیر متناسب طور پر متاثر ہیں اور جو موافقت، آفات کی روک تھام، تیاری اور بحالی کے متحمل نہیں ہوسکتے، خاص طور پر چھوٹے جزیروں کی ترقی پذیر ریاستیں (SIDS) اور کم ترقی یافتہ ممالک (LDCs)۔
جی 20 اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ توانائی کی حفاظت قومی آزادی، اقتصادی ترقی، استحکام اور دنیا بھر میں خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ "ہم جی 20 جنوبی افریقہ پریذیڈنسی کی رضاکارانہ توانائی سکیورٹی ٹول کٹ کی تعریف کرتے ہیں، جو ممالک کے لیے اپنے قومی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ایک عملی وسیلہ ہے۔
"یہ ٹول کٹ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے توانائی کی ٹیکنالوجی اور اختراعات، خطرے کی شناخت، علاقائی باہمی ربط، بنیادی ڈھانچے کی لچک، ہنگامی تیاری، اور افرادی قوت کی ترقی کے لیے مربوط انداز اپنانے میں ممالک کی مدد کے لیے بنائی گئی ہے۔"
اعلامیہ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ پائیدار صنعت کاری پائیدار ترقی اور توانائی کی منتقلی کی بنیاد ہے، جیسا کہ اس نے صنعت کاری کے فوائد کو مساوی طور پر بانٹنے میں مدد کے لیے پائیدار صنعت کاری کے حب کے لیے اعلیٰ سطحی رضاکارانہ اصولوں کا حوالہ دیا ہے۔ اس نے جی 20 کریٹیکل منرلز فریم ورک کا بھی خیر مقدم کیا۔
جی 20 نے خوراک کی حفاظت پر بھوک سے آزادی کے ہر ایک کے بنیادی حق کو تسلیم کیا اور محفوظ، صحت مند اور غذائیت سے بھرپور خوراک تک رسائی اور استطاعت میں اضافے کے لیے حالات پیدا کرنے کے لیے سیاسی ارادے کی ضرورت پر زور دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل اور نئی ٹیکنالوجیز بشمول اے آئی میں اچھے اور سب کے لیے صلاحیت موجود ہے۔ اسے غیر مقفل اور مساوی طور پر شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔
اعلامیے میں نمایاں کیے گئے دیگر اہم مسائل میں موسمیاتی تبدیلی پر کارروائی، بدعنوانی کی روک تھام اور ان کا مقابلہ کرنا، وسل بلور کے تحفظ کے نظام کو بہتر بنانا، اور تارکین وطن کارکنوں اور پناہ گزینوں کی مدد کرنا شامل ہیں۔ اعلامیے میں جی 20 کے دوران جی ٹوئنٹی سمٹ جوہانسبرگ میں بلانے کے فیصلے کو سراہا گیا۔
اعلامیہ جی 20 کو بین الاقوامی اقتصادی تعاون کے ایک اہم فورم کے طور پر تسلیم کرنے اور اتفاق رائے پر مبنی کثیرالجہتی کے جذبے کے تحت اپنا کام جاری رکھنے کے عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔
جنوبی افریقہ کے بین الاقوامی تعلقات اور تعاون کے وزیر رونالڈ لامولا نے اس اعلامیے کو اپنانے کو "ایک اہم لمحہ" قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ افریقی براعظم میں انقلاب برپا کر دے گا۔ جب ان سے امریکہ کے غیرحاضری کے بارے میں پوچھا گیا تو لامولا نے کہا کہ جی 20 امریکہ کے ساتھ یا اس کے بغیر جاری رہے گا۔
