چار ماہ بعد ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی تدفین کی تاریخ طے پا گئی، مکمل شیڈول جانیں
خامنہ ای کی تدفین اور الوداعی تقریبات 4 سے 9 جولائی کے درمیان ہوں گی۔
Published : June 13, 2026 at 7:48 PM IST
اسلام آباد: ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا کہ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے جنازے کے جلوس جولائی میں ہوں گے، کیونکہ ثالثوں کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا معاہدہ قریب ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژنآر آئی بی نے رپورٹ کیا کہ خامنہ ای کی آخری رسومات، تدفین اور الوداعی تقریبات 4 اور 9 جولائی کے درمیان ہوں گی۔
خامنہ ای اس جنگ کے ابتدا میں جاں بحق ہو گئے تھے۔جو اسرائیل اور امریکہ نے فروری کے آخر میں ایران کے خلاف شروع کی تھی۔ اس کے بعد سے ان کی جگہ ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای نے نے لے لی ہے۔
توقع ہے کہ خامنہ ای کی آخری رسومات تہران میں شروع ہوں گی، اور یہ جلوس قم کی طرف بڑھے گا، جو بہت سے ممتاز شیعہ علما کا گڑھ ہے، اور پھر مشہد، ان کی جائے پیدائش، جہاں انہیں امام رضا کے مزار پر دفن کیا جائے گا، جسے شیعہ عقیدت مندوں میں مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔
جب 1989 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی وفات کے بعد خامنہ ای نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اسلامی جمہوریہ کو مکمل طور پر تبدیل کردیا۔ خمینی ایک شعلہ بیان اور کرشماتی نظریہ ساز تھے جنہوں نے شاہ کا تختہ الٹ کر شیعہ مسلم علماء کی حکومت قائم کی جسے مذہبی پاکیزگی کو فروغ دینے کا کام سونپا گیا۔
فروری میں ایک حملے میں جاں بحق ہونے والے خامنہ ای کی بیٹی اور داماد کی آخری رسومات بھی اسی دن ادا کی جائیں گی۔
جنگ کے خاتمے کا معاہدہ قریب
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتے کے روز کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کا معاہدہ پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے اور امید ہے کہ اسے 24 گھنٹوں میں حتمی شکل دی جائے گی۔ پاکستان اس معاہدے پر الیکٹرانک طور پر دستخط کرنے کی تیاری کر رہا ہے جس کے فوراً بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، شریف نے کہا: "ہم مذاکرات کے دوران امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مسلسل عزم پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، اور ہم خطے میں اپنے بھائیوں کی حمایت کے لیے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔"
بات چیت میں یہ اہم پیشرفت اس وقت سامنے آئی ہے جب ایران نے اس ہفتے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تین روزہ فائرنگ کے تبادلے میں مصروف ہے، جس سے مشرق وسطیٰ میں مکمل جنگ چھیڑنے کی دھمکی دی گئی ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعہ کے روز ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ کوئی معاہدہ "اتنا قریب کبھی نہیں ہوا تھا۔" امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے حالیہ ہفتوں میں کئی بار کہا ہے کہ دونوں ممالک ایک معاہدے کے بہت قریب ہیں، نے اپنے سوشل میڈیا پر اراقچی کی پوسٹ شیئر کی۔
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