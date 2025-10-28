پاکستان میں اسلامی گروپ نے اسرائیل حمائتی صحافی کا قتل کر دیا، چار گرفتار
صحافی اور اینکر امتیاز میر کے اسرائیل نواز تبصروں پر قتل کے الزام میں چار مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔
Published : October 28, 2025 at 3:28 PM IST
کراچی: پاکستان کے صوبہ سندھ کے وزیر داخلہ کے مطابق، کراچی میں ایک شدت پسند اسلامی گروپ کے کارکنوں نے ایک صحافی کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ انہوں نے ٹیلی ویژن چینل پر اسرائیل حامی تبصرے کیے تھے۔ اطلاعات کے مطابق انتہا پسند اسلامی گروپ صحافی کے اسرائیل نواز تبصروں پر ناراض تھا۔ شبہ ہے کہ صحافی و اینکر کے قتل کی وجہ یہی تھی۔
صحافی اور اینکر امتیاز میر کے قتل کے الزام میں چار مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امتیاز میر کو 21 ستمبر کو کراچی کے علاقے ملیر میں اپنے دفتر سے نکلتے وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔
اطلاعات کے مطابق امتیاز میر کراچی میں اپنے ٹی وی چینل کے دفتر سے نکل رہے تھے کہ انہیں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ میر کراچی میں ایک ٹیلی ویژن چینل پر اسرائیل نواز تبصرے کر رہے تھے۔ ان کو مبینہ طور پر شدت پسند اسلامی گروپ کے کارکنوں نے اسی وجہ سے قتل کیا تھا۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجھر نے پیر کو دعویٰ کیا کہ مقتول صحافی کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ قاتل ان کو اسرائیل کا مبینہ حامی سمجھتے تھے۔
پڑوسی ملک سے روابط
سندھ پولیس کے انسپکٹر جنرل غلام نبی میمن اور سٹی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے میڈیا کو بتایا کہ گرفتار کیے گئے چاروں افراد نے پاکستان سے باہر رہنے والے اپنے ہینڈلر کے حکم پر قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ میمن نے کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا، "گرفتار ملزمان 'تعلیم یافتہ' افراد ہیں، اور ان کا لیڈر پڑوسی ملک میں مقیم ہے۔"
ملزمان کی شناخت اجلال زیدی، شہاب اصغر، احسن عباس اور فراز احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ ان کا تعلق کالعدم زینبیون بریگیڈ کے لشکر سراللہ سے بھی بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو وفاقی انٹیلی جنس ایجنسیوں نے تفتیش کے دوران کراچی پولیس کے ساتھ مل کر کام کیا، اور تمام گرفتار ملزمان نے قتل میں ملوث ہونے کا "اعتراف" کر لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک ملزم کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ ہے۔
آئی جی پی میمن نے بتایا کہ ملیر میں کالا بورڈ کے مقام سے برآمد ہونے والی گولیوں کے چھلکے گرفتار ملزمان کے قبضے سے برآمد کیے گئے پستول سے مماثل ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ اینکر امتیاز میر کو 21 اور 22 ستمبر 2025 کی درمیانی شب کراچی میں گولی مار دی گئی تھی، حملے میں میر کو چہرے اور سینے پر گولیاں لگی تھیں۔ امتیاز 28 ستمبر 2025 کو ہسپتال میں علاج کے دوران انتقال کر گئے۔