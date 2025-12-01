پاک افغان مذاکرات بغیر کسی پیش رفت کے ناکام
پاکستان افغانستان استنبول مذاکرات کے بعد اب سعودی عرب کی میزبانی میں ہوئی بات چیت بھی بغیر کسی پیش رفت کے ناکام ہو گئی ہے۔
By PTI
Published : December 1, 2025 at 8:48 PM IST
اسلام آباد: سعودی عرب کی میزبانی میں ہفتے کے آخر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کسی پیش رفت میں ناکام رہے۔ دونوں پڑوسی ممالک نے اپنے اپنے موقف میں کسی طرح کی لچک دکھانے سے انکار کر دیا۔
پاکستانی ڈان اخبار نے میٹنگ سے واقف دو ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ریاض میں بند کمرے کا اجلاس منعقد ہوا اور اتوار کو دیر گئے بغیر کسی پیش رفت کے ختم ہو گیا۔
سعودی عرب نے خاموشی سے براہ راست مذاکرات کے دور میں سہولت فراہم کی تھی، جس کا مقصد سرحد پار دہشت گردی پر کشیدگی کو کم کرنا تھا۔
ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں فریقین نے اپنے دیرینہ موقف پر قائم رہنے اور سمجھوتہ کرنے پر بہت کم آمادگی ظاہر کرتے ہوئے یہ بات چیت ختم کر دی کیونکہ مذاکرات کو عوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔
ذرائع نے مزید کہا کہ مستقبل قریب میں ایک اور سعودی میزبانی کا دور ممکن ہے۔
ترکی اور قطر کی مشترکہ ثالثی کے علاوہ ایک علیحدہ ٹریک کے طور پر سعودی عرب نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت کی میزبانی کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس سے قبل ایک وفد پاکستان بھیجنے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا لیکن یہ دورہ ابھی تک عمل میں نہیں آسکا ہے۔
اکتوبر کے اوائل میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد ترکی-قطر کے اقدام نے ایک نازک جنگ بندی معاہدہ کرانے میں کامیابی حاصل کی ہے، حالانکہ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے جمعہ کو ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ جنگ بندی ناکام ہو گئی ہے کیونکہ اس کا تعلق دہشت گردانہ سرگرمیوں کو روکنے پر ہے۔
ریاض میں موجود وفود میں زیادہ تر وہی ٹیمیں تھیں جنہوں نے استنبول میں گزشتہ راؤنڈز میں حصہ لیا تھا، ذرائع نے بتایا کہ پاکستانی وفد میں دفتر خارجہ کا ایک سفارت کار بھی شامل تھا۔
ذرائع نے بتایا کہ بات چیت کے دوران سعودی حکام نے تجویز پیش کی کہ پاکستان دو طرفہ تجارت کی بحالی کی اجازت دینے پر غور کرے جبکہ سرحد پار دہشت گردی پر بات چیت جاری رہے گی، تاہم اسلام آباد نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔
پاکستان کے افغانستان کے ساتھ دوطرفہ تعلقات حالیہ دنوں میں تناؤ کا شکار ہوئے ہیں کیونکہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) دونوں ممالک کے درمیان تنازع کا بنیادی نکتہ بنی ہوئی ہے۔
پاکستان نے طالبان حکومت سے سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو روکنے کے لیے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاہم افغان طالبان نے اسلام آباد کی جانب سے دہشت گردوں کو پاکستان میں حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دینے کے الزامات کی تردید کی ہے۔
