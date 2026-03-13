عراق کے علاقے اربیل میں حملے میں فرانسیسی فوجی ہلاک، متعدد زخمی: فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون
"وارسیس سے تعلق رکھنے والی چیسورس الپینز کی 7ویں بٹالین کے چیف وارنٹ آفیسر ارناؤڈ فریون ایک حملے کے دوران فرانس کے لیے ہلاک ہوگئے۔"
پیرس، فرانس: عراق کے اربیل علاقے میں ایک حملے میں ایک فرانسیسی فوجی ہلاک جب کہ متعدد زخمی ہوئے، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے تصدیق کی۔ میکرون نے ایکس پر ایک پوسٹ میں اس بات کی تصدیق کی کہ چیسرز الپائن کی 7ویں بٹالین کے چیف وارنٹ آفیسر آرناؤڈ فریون حملے کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
"وارسیس سے تعلق رکھنے والی چیسرز الپائن کی 7ویں بٹالین کے چیف وارنٹ آفیسر ارناؤڈ فریون عراق کے اربیل علاقے میں ایک حملے کے دوران فرانس کے لیے ہلاک ہو گئے۔ ان کے اہل خانہ سے، ان کے بھائیوں کے لیے، میں قوم کے تمام پیار اور یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے کئی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایکس (X) پر ایک پوسٹ میں کہا کہ فرانس ان کے شانہ بشانہ اور اپنے پیاروں کے ساتھ کھڑا ہے،"
"ایران میں جنگ ایسے حملوں کا جواز نہیں بن سکتی۔"
فرانس کی افواج عراق میں 2015 سے داعش کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں۔ انہوں نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ "ایران میں جنگ ایسے حملوں کا جواز نہیں بن سکتی۔" دریں اثنا، عراق میں ایک ایران نواز گروپ نے خبردار کیا ہے کہ فرانسیسی طیارہ بردار بحری جہاز کی آمد کے بعد "عراق اور خطے میں" فرانسیسی مفادات "اہداف کی زد میں" ہوں گے۔
امریکی فوج کے ایندھن بھرنے والے طیارے کو مار گرایا گیا
اصحاب الکہف گروپ کے ٹیلی گرام پیج پر یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے عراقی کردستان میں ایک فرانسیسی فوجی کی ہلاکت اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کا اعلان کیا۔ اس سے قبل ایران کے سرکاری میڈیا نے ایران کی فوج کے مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی فوج کے ایندھن بھرنے والے طیارے کو مغربی عراق میں مزاحمتی گروپوں کی جانب سے داغے گئے میزائل سے مار گرایا گیا۔ ترجمان نے پریس ٹی وی کو مزید بتایا کہ جہاز میں سوار تمام چھ سروس ارکان ہلاک ہو گئے ہیں۔
KC-135 کے ایندھن بھرنے والے طیارے کے نقصان کی تصدیق
پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبۂ تعلقات عامہ (IRGC) نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ مزاحمتی محاذ کے فضائی دفاعی نظام نے بوئنگ KC-135 اسٹریٹوٹینکر ٹینکر کو اس وقت نشانہ بنانے میں کامیابی حاصل کی جب وہ ایک جارح لڑاکا طیارے میں ایندھن بھر رہا تھا۔ ایک سرکاری پریس ریلیز کے مطابق، ریاستہائے متحدہ کی مرکزی کمان (CENTCOM) نے عراق کے اوپر ایک امریکی بوئنگ اسٹریٹوٹینکر ٹینکر (Stratotanker) KC-135 کے ایندھن بھرنے والے طیارے کے نقصان کی تصدیق کی ہے جب کہ فوجی کارروائیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے ہوسٹائل فائر کے کسی بھی واقعے کی تردید کی ہے۔
سپریم لیڈر کی ہلاکت کے نتیجے میں پورے مغربی ایشیا میں کشیدگی بڑھی
ریلیز میں کہا گیا ہے کہ "اس واقعے میں دو طیارے شامل تھے۔ ایک طیارہ مغربی عراق میں گر گیا، جب کہ دوسرا طیارہ بحفاظت لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا"۔ "یہ دشمنی کی آگ یا دوستانہ آگ کی وجہ سے نہیں تھا،" CENTCOM نے ایکس (X) پر پوسٹ کیا۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت کے نتیجے میں امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فوجی کارروائیوں سے پورے مغربی ایشیا میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکیاں
ایران نے 28 فروری کو جوابی کارروائی میں کئی خلیجی ممالک میں اسرائیلی اور امریکی اثاثوں کو نشانہ بنایا، جس سے جہاز رانی کے اہم راستوں میں خلل پڑا اور توانائی کی عالمی منڈیاں اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئیں۔ جیسے ہی جنگ اپنے 14ویں دن میں داخل ہو رہی ہے، ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکیوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، جس سے کئی ممالک کی توانائی کی ضروریات متاثر ہو رہی ہیں۔