نیو یارک سٹی کے نو منتخب میئر ظہران ممدانی کی فتح کی ریلی، "آزاد فلسطین" کے نعروں سے گونج اٹھی
نیویارک سٹی کے منتخب میئر ظہران ممدانی کی فتح کی ریلی میں "آزاد فلسطین" کی گونج سنائی دی، جسے یہودی تنظیموں کی حمایت حاصل تھی۔
نیویارک: نیو یارک سٹی کے منتخب میئر ظہران ممدانی کے حامی نیویارک سٹی کے بروکلین پیراماؤنٹ میں جمع ہوئے اور "آزاد فلسطین" کے نعرے لگائے۔ ممدانی کی میئر کی جیت پر حامیوں نے خوشی کا اظہار کیا اور جشن منایا۔ تاریخی طور پر، ممدانی نے اسرائیل فلسطین تنازعہ پر سخت موقف اختیار کیا ہے۔
یہاں تک کہ انہوں نے بوڈوئن (Bowdoin) کالج میں انڈرگریجویٹ رہتے ہوئے فلسطین میں انصاف کے لیے طلبہ کے ایک باب کی بنیاد رکھی۔ ایک دہائی سے بھی کم عرصے کے بعد، جب ممدانی کے نام کو پہچان ملنا شروع ہوئی، الجزیرہ کے مطابق، ان کا دیرینہ، واضح فلسطینی حامی موقف ان کے پلیٹ فارم کے پیچھے متحرک قوت بن گیا اور مخالفین کی تنقید کا نشانہ بھی بنا۔
ممدانی کو ترقی پسند یہودی تنظیموں جیسے بینڈ دی آرک سے حمایت اور تشہیر حاصل ہوئی، جیوش وائس فار پیس (JVP) ایکشن اور نسلی اور اقتصادی انصاف کے لیے یہودی تنظیم جیوش فار ریشیل اینڈ اکنامک جسٹس Jews for Racial and Economic Justice (JFREJ) جیسی ان تنظیموں نے اپنی ویب سائٹس پر بیانات کے ذریعے غزہ جنگ میں اسرائیل کے کردار کی مخالفت کی ہے۔
مزید برآں، بائیکاٹ، ڈیویسٹمنٹ اور سینکشنز (BDS) تحریک کے لیے ان کی ثابت قدم حمایت اور اسرائیل کو یہودی ریاست کہنے سے انکار نے انتہائی دائیں بازو کے کارکنوں، کیپیٹل ہل پر یہودی ڈیموکریٹس اور صیہونی کارکن گروپوں کے حملوں کا باعث بنے۔ زینتھ ریسرچ کے بانی پارٹنر ایڈم کارلسن کے سروے کے مطابق، نیویارک شہر کی یہودی برادری میں اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں سیاست اور نظریات کے حوالے سے وسیع اختلافات ہیں۔
الجزیرہ کے مطابق، کمیونٹی واضح طور پر عمر اور سیکولر بمقابلہ آرتھوڈوکس رویے کے لحاظ سے منقسم ہے، لیکن جیسا کہ ممدانی کی حمایت کرنے والے ایک ربی نے اے این آئی کو بتایا، وہ ایک روشن مستقبل کی امید رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان میئر کا یہودی حامی ہونا ایسی چیز ہے جسے فلسطین میں بھی نقل کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا، "ہم ممدانی اور نیو یارک شہر کو مبارکباد دیتے ہیں اور جشن منا رہے ہیں... ہمیں ایک روشن اور خوبصورت مستقبل کی امید ہے۔ ہم دنیا کو ایک پیغام بھیجنے جا رہے ہیں اور انہیں امریکہ میں ایک مسلمان میئر کے ماتحت رہنے والے یہودیوں کی مثال دکھائیں گے۔ لوگوں کو سیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسے کام کر سکتا ہے۔ یہ فلسطین کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی حصوں میں بھی کام کر سکتا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "ہم ممدانی اور نیو یارک شہر کو جشن مناتے اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہمیں ایسے اصول پسند اور بہادر شخص کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، متعدد دھمکیوں کے باوجود، فلسطین میں ہونے والے جرائم کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم ممدانی کے جذبات سے اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے، نہ صرف پچھلے دو سالوں میں، بلکہ ماضی میں جو ہوا ہے اس پر ہم اپنے آپ کو مجرموں کی طرح محسوس کر رہے ہیں، جب کہ ہم سب مجرمانہ جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ مبینہ طور پر یہ جرائم ہمارے نام پر مرتکب ہو رہے ہیں۔"
ان کا مزید کہنا تھا کہ ممدانی یہودیوں کا دوست ہے حالانکہ انہوں نے فلسطین میں اسرائیلی اقدامات پر تنقید کی تھی۔ انہوں نے کہا، "ہم سب ممدانی کو یہودیوں کا دوست سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے بارہا اظہار کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے جرائم پر تنقید اور مذمت کیوں کرتے ہیں... ہمیں ایک روشن اور خوبصورت مستقبل کی امید ہے۔ ہم دنیا کو پیغام بھیجنے جا رہے ہیں اور انہیں امریکہ میں ایک مسلمان میئر کے ماتحت رہنے والے یہودیوں کی مثال دکھائیں گے۔ لوگوں کو سیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسے کام کر سکتا ہے، اور یہ فلسطین کے کئی حصوں میں کام کر سکتا ہے۔"
نیو یارک سٹی کے نومنتخب میئر ظہران ممدانی نے شہر کی متنوع جڑوں پر زور دیتے ہوئے اپنی تاریخی فتح کا جشن منایا، انہوں نے اپنے کو ایک تارکین وطن میں ہونے پر اپنے فخر کو اجاگر کیا جو 7 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ یوگنڈا سے نیویارک شہر منتقل ہوا تھا۔