فرانس پرتشدد احتجاج: 18 سال سے کم عمر بچوں اور نوجوانوں کے لیے کرفیو نافذ
ہنگاموں کے بعد بد امنی پر قابو پانے کے لیے فرانسیسی پولیس اب کرفیو کا سہارا لے رہی ہے۔
Published : October 20, 2026 at 1:24 PM IST
پیرس: پیر کے روز، پیرس پولیس نے فرانسیسی دارالحکومت کے دو علاقوں میں رات کے وقت کرفیو نافذ کر دیا۔ یہ اقدام فرانس میں برسوں بعد ہونے والے شدید ترین ہنگاموں کے تناظر میں اٹھایا گیا ہے۔ ان ہنگاموں کے دوران ملک بھر میں سٹی ہالز، دیگر سرکاری عمارتوں اور ہزاروں کاروباری مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔
پیرس پولیس کے ایک بیان کے مطابق، اس حکم کا مقصد "عوام اور املاک کو تشدد اور لوٹ مار سے محفوظ رکھنا" ہے۔
کرفیو کے تحت، افراد کے لیے ہفتے کے روز ہنگامے سے متاثرہ 'پلاس ڈی لا ریپبلک' اور لوٹ مار سے متاثرہ تجارتی علاقہ 'لے ہال' میں داخل ہونا یا وہاں موجود رہنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔
یہ کرفیو پیر کی رات 11:00 بجے سے منگل کی صبح 6:00 بجے تک نافذ رہے گا۔ مزید برآں، پیرس پولیس نے اعلان کیا ہے کہ رات 8:00 بجے سے عوامی اجتماعات اور مظاہروں پر بھی پابندی ہوگی۔
اس سے قبل پیر کے روز، وزیر سیباستین لیکورنو نے ایک "انتہائی محدود" اور "مخصوص علاقوں تک محدود" کرفیو کے نفاذ کا ذکر کیا تھا۔
شمالی فرانس میں، لِل سمیت کئی شہروں کی مقامی انتظامیہ نے 18 سال سے کم عمر بچوں اور نوجوانوں کے لیے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ یہ اقدام پیر سے شروع ہو کر اگلے دو دنوں تک، رات 8:00 بجے سے صبح 6:00 بجے تک نافذ رہے گا۔ فرینچ رویرا پر واقع شہر نیس میں بھی کم عمر افراد کے لیے رات 9:00 بجے سے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔
بدامنی سے نمٹنے کے لیے پولیس کے کردار کا دفاع کرتے ہوئے، لیکورنو نے کہا، "شدید تشدد اور املاک کو پہنچنے والے وسیع نقصان کے باوجود، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جو کہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ کرفیو کے حوالے سے مزید تفصیلات پیر کے روز مقامی میئرز کے ساتھ مشاورت کے بعد فراہم کی جائیں گی۔
فرانس میں، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ پرامن مظاہروں کے دوران کچھ شرپسند عناصر تشدد بھڑکا دیں، جس کے نتیجے میں پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہو جاتی ہیں۔ ہفتے کے روز ہونے والی بدامنی ان ہنگاموں کی یاد دلاتی ہے جو 2023 میں پولیس کے ہاتھوں ایک نوجوان کی ہلاکت کے بعد پھوٹ پڑے تھے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کے نتیجے میں انتظامیہ کو مقامی سطح پر کرفیو بھی نافذ کرنا پڑا تھا۔ اسی طرح کا تشدد 2018 کی 'یلو ویسٹ' تحریک کے دوران بھی دیکھا گیا تھا، جو ایندھن کی قیمتوں اور دیگر معاشی مسائل پر خدشات کے باعث شروع ہوئی تھی۔
میکرون نے وزیرِ داخلہ کا استعفیٰ مسترد کر دیا
وزیراعظم کی جانب سے یہ ہدایات وزیرِ داخلہ لورین نونیز کی جانب سے اتوار کو اپنا استعفیٰ پیش کیے جانے کے بعد سامنے آئی ہیں، جسے صدر ایمانوئل میکرون نے مسترد کر دیا۔ پیر کو جاری ہونے والے ایک بیان میں، میکرون کے دفتر نے کہا کہ "موجودہ حالات میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کمانڈ کے موجودہ ڈھانچے کو قائم رکھنا ضروری ہے۔"
بیان کے مطابق، میکرون نے نونیز کو ہدایت کی کہ "منصوبہ بندی اور انٹیلی جنس معلومات اکٹھا کرنے میں ان کوتاہیوں کے حوالے سے مکمل شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں، جن کی وجہ سے یہ تشدد پیش آیا۔"
میکرون نے تشدد کے خاتمے کے لیے "زمینی سطح پر پولیس کی نئی حکمت عملیوں کو جلد از جلد نافذ کرنے" پر بھی زور دیا۔
اتوار کی شام، پیرس، لیون، مارسیلز اور دیگر شہروں میں مختلف گروہوں نے سڑکوں پر موجود کوڑے دانوں، سائیکلوں اور دیگر اشیاء کو آگ لگا دی، جبکہ دکانوں اور کاروباری مراکز میں لوٹ مار بھی کی۔ اس سے قبل ہفتے کے روز، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اسکولوں کی خستہ حالی کے خلاف ملک گیر مظاہروں کے دوران بھی تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ ملک بھر میں کم از کم 2,400 افراد کو گرفتار کیا گیا۔
پیر کے روز، حکام نے اندازہ لگایا کہ مختلف شہروں میں کم از کم 3,000 کاروباری مراکز کو نقصان پہنچا ہے یا وہاں لوٹ مار کی گئی ہے۔
مارسیلز میں، مقامی انتظامی سربراہ (پریفیکٹ) نے پیر کو دوپہر سے رات 8 بجے تک تمام مظاہروں اور عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کرنے کا حکم جاری کیا۔ نونیز نے 'فرانس انٹر' ریڈیو پر کہا، "میں نے اپنا استعفیٰ اس لیے پیش کیا کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اب اصل مسئلہ یہ یقینی بنانا ہے کہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔۔۔ ہمیں یقیناً اس طرح کے ہجوم کے اکٹھا ہونے کا پہلے سے اندازہ لگانے میں مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔"
نونیز نے اس تشدد کا ذمہ دار "فسادیوں اور لٹیروں کے گروہوں" کے ساتھ ساتھ "انتہائی بائیں بازو کے کارکنوں" کو ٹھہرایا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ پولیس کی حکمت عملی میں ایسی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے جس میں ان گروہوں کو مدنظر رکھا جائے جو "انتہائی متحرک" ہیں۔ حکام نے بتایا کہ سینکڑوں افراد پر مشتمل گروہوں نے پولیس کے ساتھ الجھنے کی کوشش کی اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا، جن میں سٹی ہال اور دیگر سرکاری دفاتر شامل ہیں۔
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