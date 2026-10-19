فرانس تشدد: مہنگائی اور اسکولوں کی خستہ حالی کے خلاف پر تشدد احتجاج، توڑ پھوڑ، آتش زنی اور لوٹ مار، صدر میکرون کا انتباہ
تشدد اور لوٹ مار کے تناظر میں، میکرون نے ان لوگوں کی مذمت کی جنہوں نے "جمہوریہ کو گرانے کی کوشش کی۔"
Published : October 19, 2026 at 1:30 PM IST
پیرس: فرانس کے دارالحکومت سمیت پورے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اسکولوں کی خستہ حالی کے خلاف پرتشدد احتجاج جاری ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ملک گیر مظاہروں کے دوران ہونے والے تشدد اور لوٹ مار پر "ناراضگی" اور "شرمندگی" کا اظہار کیا ہے۔ ابھی تک تشدد کے واقعات کے سلسلے میں کم از کم دو ہزار چار سو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔
دیگر سرکاری عہدیداروں کی طرح، میکرون نے بھی تشدد کا بنیادی ذمہ دار "انتہائی بائیں بازو" کے کارکنوں کو ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان افراد نے افراتفری پھیلانے کے لیے پولیس اور سرکاری عمارتوں پر حملے کیے۔
قوم سے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے میکرون نے کہا، "جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے انہیں نقصان کا ازالہ کرنا ہوگا، اور جنہوں نے جمہوریہ کو گرانے کی کوشش کی، ان کا احتساب کیا جائے گا۔"
انہوں نے "انتہائی بائیں بازو کے گروہوں سے تعلق رکھنے والے فسادی عناصر" کی جانب سے کی گئی "بے لگام تشدد" کی شدید مذمت کی اور نشاندہی کی کہ اس میں بہت سے مجرم بھی شامل تھے۔
اس سے قبل، میکرون نے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ یہ اجلاس کئی شہروں میں پیش آنے والے ان واقعات کے بعد ہوا۔ ملک بھر میں نقاب پوش گروہوں نے آتش زنی کی اور سٹی ہالز (بلدیاتی دفاتر) پر حملے کیے۔ میکرون نے بتایا کہ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ آنے والے ہفتوں میں میئرز کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ سرکاری عمارتوں اور کاروباری مراکز کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے، اس اقدام میں ضرورت پڑنے پر مظاہروں پر پابندی لگانے کا امکان بھی شامل ہے۔
وسطی فرانس کے شہر لیموژ میں، 19ویں صدی کے ایک سٹی ہال میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں اس کی چھت گر گئی اور عمارت تقریباً مکمل طور پر تباہ ہوگئی۔
اتوار کے روز پیرس میں کشیدگی میں اضافہ
پیرس میں، اتوار کے روز پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی کے باوجود، سینکڑوں مظاہرین دوبارہ 'پلیس ڈی لا ریپبلک' پر جمع ہوئے۔ علاقے میں وقفے وقفے سے کشیدگی بڑھنے پر پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ بدامنی کے دوران، مظاہرین کے چھوٹے گروہوں نے سائیکلوں اور کوڑے دانوں کو آگ لگانے کی کوشش کی۔
ملک بھر میں سینکڑوں کاروباری مراکز میں ہونے والی لوٹ مار کا حوالہ دیتے ہوئے، وزیر داخلہ لورینٹ نونیز نے 'ایکس' پر لکھا، "احتجاج کا حق ایک بنیادی حق ہے۔ تاہم، تشدد کے ذریعے جان بوجھ کر اور اجتماعی طور پر افراتفری پھیلانا کوئی بنیادی حق نہیں ہے۔"
حکام کے مطابق، ہفتے کے روز ہونے والے مظاہروں میں تقریباً پانچ لاکھ 50 ہزار افراد نے شرکت کی، جبکہ منتظمین کا دعویٰ ہے کہ یہ تعداد آٹھ لاکھ تھی۔ مظاہرین ایک لیبر یونین، طلبہ تنظیموں اور مختلف کارکنوں کی اپیل پر سڑکوں پر نکلے۔ ان کا مقصد 'یلو ویسٹ' تحریک کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، جس کا آغاز 2018 میں سماجی ناانصافی کے خلاف احتجاج کے طور پر ہوا تھا۔ فرانس میں بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہروں کے دوران، اکثر پرامن مارچوں میں تشدد پھوٹ پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں پولیس کے ساتھ جھڑپیں شامل ہیں۔ اتوار کے روز گرفتار ہونے والوں کی تعداد تقریباً 2 ہزار تک پہنچ گئی، یہ تعداد اتنی ہی ہے جتنی دسمبر 2018 میں 'یلو ویسٹ' مظاہروں کے دوران ایک ہی دن میں ملک بھر میں ریکارڈ کی گئی تھی۔
پیرس پولیس نے بتایا کہ ایک شخص دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گیا، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ پیرس پبلک پراسیکیوٹر آفس نے کہا ہے کہ اس واقعے کی فی الحال تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
اتوار کے روز، پیرس کے 'پلیس ڈی لا ریپبلک'کے ارد گرد کا علاقہ اکھڑے ہوئے فرش کے پتھروں، ٹوٹی ہوئی دکانوں اور شیشے کے ٹکڑوں سے بھرا پڑا تھا۔ دیگر سیاحتی اور تجارتی علاقوں سے بھی لوٹ مار اور توڑ پھوڑ کی اطلاعات موصول ہوئیں۔
پیرس پولیس نے بتایا کہ دارالحکومت کے علاقے سے 855 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ استغاثہ کے مطابق، 557 افراد ابھی بھی پولیس کی حراست میں ہیں۔
صدارتی انتخابات سے قبل سیاسی رہنماؤں کے درمیان الزامات کا تبادلہ
اگلے موسم بہار میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے پیشِ نظر، سیاسی رہنماؤں نے ہفتے کے روز ہونے والے تشدد کے حوالے سے ایک دوسرے پر الزامات اور جوابی الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں، دائیں بازو کی رہنما اور صدارتی امیدوار میرین لی پین نے میکرون کی مرکزی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے اسے "تھکی ہوئی اور بھٹکی ہوئی" قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "ایسا لگتا ہے کہ اپنی بے بسی کا اعتراف کرنے کے علاوہ، یہ حکومت کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے۔"
بائیں بازو کے رہنما جین لیوک میلنچون نے وزیر اعظم سیبسٹین لیکورنو پر "آگ سے کھیلنے" کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا، "صورتحال کو مزید خراب کر کے، آپ نے صرف اتنا ہی حاصل کیا ہے کہ نوجوانوں اور مزدور یونینوں کو متحد کر دیا ہے۔"
ہفتے کے روز پیرس میں ایک مارچ میں شرکت کرنے والے میلنشون نے زور دے کر کہا، "میرا پیغام واضح ہے، جو لوگ ہماری جدوجہد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا لوٹ مار یا توڑ پھوڑ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔"
دریں اثنا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پلیٹ فارم 'ٹروتھ سوشل' پر لکھا، "فرانس جل رہا ہے!" انہوں نے اس بدامنی کو امیگریشن سے جوڑ دیا۔ انہوں نے مزید کہا، "اپنی سرحدیں بند کریں اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، صورتحال پر قابو پائیں!"
فرانسیسی حکام اور پولیس نے ان ہنگاموں کا تعلق تارکینِ وطن سے نہیں جوڑا ہے۔ مظاہرین سے مخاطب ہوتے ہوئے میکرون نے سوال کیا، "فرانسیسی عوام فرانس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟"
ملک بھر میں سینکڑوں کاروباری مراکز لوٹ لیے گئے
ایک کھلے خط میں، پیرس کے ڈپٹی میئر ایمانوئل گریگوار نے لکھا، "نقصان کا پیمانہ بہت وسیع اور بے مثال ہے۔ پیرس آزادی، بحث و مباحثے اور احتجاج کا شہر ہے اور اسے ایسا ہی رہنا چاہیے۔ لیکن یہ ایک ایسا شہر بھی ہونا چاہیے جہاں ہر کوئی تحفظ کے ساتھ کام کر سکے اور اپنا کاروبار چلا سکے۔"
فرانس کے تین بڑے شہروں۔۔پیرس، مارسیل اور لیون کے میئرز نے "نقصان کی وسعت اور صورتحال کی سنگینی" کا حوالہ دیتے ہوئے، آنے والے دنوں میں وزیر اعظم سے ملاقات کی درخواست کی ہے۔
مارسیل میں، کچھ مظاہرین زبردستی سٹی ہال کی لابی میں داخل ہو گئے، جبکہ نقاب پوش افراد کے ایک گروہ نے پولیس اسٹیشن میں توڑ پھوڑ کی۔ لیون میں، سیاحوں کے لیے قائم ایک دفتر کے اندر آگ لگا دی گئی۔
یہ واقعات ایسے وقت میں پیش آئے ہیں جب پولیس کو حالیہ مظاہروں کے دوران دستی بموں اور ہنگاموں پر قابو پانے والے دیگر ہتھیاروں کے استعمال پر شدید تنقید اور جانچ پڑتال کا سامنا ہے۔
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