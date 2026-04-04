فرانس میں مسلمانوں کے سب سے بڑے اجتماع پر پابندی، میکرون حکومت کا بڑا فیصلہ، اسلامی تنظیمیں مشتعل
فرانسیسی حکومت کے اس فیصلے کے بعد مسلم تنظیمیں ناراض ہیں۔ انہوں نے اس فیصلے کے خلاف قانونی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
Published : April 4, 2026 at 1:10 PM IST
پیرس: فرانسیسی حکومت نے مسلمانوں کے سب سے بڑے سالانہ اجتماع پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پیرس کے محکمہ پولیس کے سربراہ پیٹریس فاؤر نے جمعرات کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر ایک پوسٹ میں اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی مسلمانوں کا 40واں سالانہ اجلاس منعقد نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے پابندی کی وجہ دہشت گردانہ حملے کے خدشے کو بتایا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا، "وزیر داخلہ لارینٹ نوز کی درخواست پر، میں نے فرانسیسی مسلمانوں کے سالانہ اجلاس کے 40 ویں ایڈیشن پر پابندی لگانے کا حکم جاری کیا ہے، جو پیرس-لی بورجٹ نمائشی مرکز میں 3 اپریل سے 6 اپریل تک منعقد ہونا تھا۔"
فرانس میں مسلمانوں کے سب سے بڑے اجتماع کو ملتوی کر دیا گیا
پیٹریس فاؤر نے کہا کہ "یہ فیصلہ فرانس کے اندر بڑھتے ہوئے تناؤ، دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے اور عوامی بدامنی کی وجہ سے کیا گیا ہے، خاص طور پر جب کہ آنے والے دنوں میں سڑکوں پر پولیس کی بڑی موجودگی ہوگی۔" یہ اعلان گزشتہ ہفتے کے آخر میں بینک آف امریکہ کے دفاتر پر پولیس کی جانب سے ایک بم حملے کی منصوبہ بندی اور اسے ناکام بنانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس حملے کی کوشش کے بعد دارالحکومت پیرس سمیت فرانس کے کئی حساس مقامات پر سکیورٹی میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے بعد پیش آیا۔
فیصلے سے مسلم تنظیمیں برہم
فرانسیسی حکومت کے اس فیصلے سے مسلم تنظیمیں برہم ہیں اور انہوں نے اس فیصلے کے خلاف قانونی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس تقریب کی منصوبہ بندی کرنے والی تنظیم کے سربراہ مخلف ممیچے نے پابندی کے حکم کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تنظیم اس فیصلے کے خلاف قانونی اپیل دائر کرے گی۔ تاہم فرانسیسی امام حسن چلغومی نے پابندی کو دلیرانہ فیصلہ قرار دیا۔ انہوں نے اس فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے الزام لگایا کہ اس تقریب کا اصل مقصد پورے یوروپ سے اخوان المسلمون کے حامیوں کا اجتماع تھا۔
فرانس نے اخوان المسلمون کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا
امام حسن چلغومی نے ایک پوسٹ میں کہا، "یہ فیصلہ سیکورٹی کے خطرات اور امن عامہ کو درہم برہم کرنے کے خطرے کے پیش نظر ذمہ داری، وضاحت اور سیاسی جرات کے حقیقی احساس کی عکاسی کرتا ہے۔" چلغومی نے لکھا، "جمہوریہ اور اس کی اقدار کا دفاع ایک فرض ہے۔ اس کا احترام اور پہچان فرض ہے۔" جنوری میں فرانسیسی پارلیمنٹ نے اخوان المسلمون تحریک کو دہشت گرد تنظیموں کی یوروپی فہرست میں شامل کرنے کی قرارداد منظور کی تھی۔ ملک کی بائیں بازو کی جماعتوں نے حکومت پر اسلامو فوبیا کا الزام لگایا۔