روس-یوکرین جنگ کے چار سال مکمل۔ جانیں کب کیا ہوا؟
24 فروری 2026 کو یوکرین پر روس کے حملے کو چار سال مکمل ہوگئے۔ جنگ ابھی بھی جاری ہے، حالانکہ جغرافیائی سیاست بدل چکی ہے۔
Published : February 24, 2026 at 4:20 PM IST
حیدرآباد: آج روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کو چار سال مکمل ہوگئے۔ یہ تباہی 2022 میں اسی تاریخ کو شروع ہوئی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی طویل رہے گی۔ ابتدائی مراحل میں، یوکرین سپر پاور روس کے ہاتھوں بونا نظر آیا تھا۔
یہ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ یہ جلد ہی ایک اہم موڑ پر پہنچ جائے گا، لیکن وہ ابتدائی پیشین گوئیاں بالکل غلط ثابت ہوئیں۔ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی تو چار سال بعد عالمی صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ یوکرین کی حمایت کرنے والے امریکہ نے اب اپنا موقف بدل لیا ہے۔ نیٹو کو بھی عدم دلچسپی ہے۔ تاہم اس دوران بھی روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے۔
جنگ کا آغاز
سال 2022
روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا: ( 24 فروری 2022): روسی صدر ولادیمیر پوتن نے 24 فروری 2022 کو یوکرائنی علاقے میں "خصوصی فوجی آپریشن" کا اعلان کیا۔ اس حملے میں 120,000 روسی فوجیوں نے حصہ لیا۔
زیلنسکی روسی حملے کے خلاف کھڑے ہوئے: ( 26 فروری، 2022): صدر ولادیمیر زیلنسکی کو حملے سے پہلے خطرے کو کم کرنے پر بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تاہم، حملے کے ابتدائی دنوں میں وہ یوکرین کے ہیرو بن گئے۔
کیف کے لیے دباؤ: ابتدائی مراحل میں، روسی افواج نے یوکرین کے دارالحکومت کیف کی طرف نمایاں پیش قدمی کی۔ ارپن اور بوچا میں شدید جھڑپیں ہوئیں، بوچا نے عالمی توجہ مبذول کرائی کیونکہ زیلنسکی نے روس پر وہاں جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کا الزام لگایا، جس کا ماسکو انکار کرتا ہے۔
ماریوپول تھیٹر پر بمباری: ( 16 مارچ 2022): روس نے ماریوپول ڈرامہ تھیٹر پر بمباری کی۔ اس حملے میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔
بوچا قتل عام: مارچ 2022 میں، روسی مسلح افواج بوچا شہر میں جھڑپ کے دوران یوکرینی شہریوں اور جنگی قیدیوں کے بڑے پیمانے پر قتل میں مصروف تھیں۔ اطلاعات کے مطابق شہر سے 458 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ 419 ہتھیاروں سے اور 39 قدرتی وجوہات کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ برآمد ہونے والی 458 لاشوں میں سے نو میں 18 سال سے کم عمر کے بچے بھی شامل تھے۔
ماسکوا جہاز کا ڈوبنا: روس کے لیے ایک بڑی شرمندگی۔( 14 اپریل 2022): 14 اپریل کو، بحیرہ اسود کے بحری بیڑے کے پرچم بردار روسی گائیڈڈ میزائل کروزر ماسکوا کو یوکرین کے اینٹی شپ میزائلوں نے ڈبو دیا۔ کیف کے لیے ایک بڑی پروپیگنڈہ فتح اور کریملن کے لیے ایک بڑی رسوائی، ماسکوا دوسری جنگ عظیم کے بعد غرق ہونے والا سب سے بڑا روسی جہاز تھا۔
بحیرہ اسود کے اناج راہداری کے معاہدے پر دستخط ہوئے:( 22جولائی 2022): روس-یوکرین جنگ شروع ہونے کے چند ماہ بعد، دونوں فریقوں نے یوکرین کی تین بحیرہ اسود بندرگاہوں — چورنومورسک، اوڈیسا، اور یوزنی/پیوڈینی کو دوبارہ کھولنے کے لیے الگ الگ معاہدوں پر دستخط کیے۔ ماسکو اور کیف دونوں ہی گندم، جو، سورج مکھی کے تیل، اور افریقہ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے کچھ حصوں کو کھانے کی دیگر سستی اشیاء کے بڑے عالمی سپلائر ہیں۔
یوکرین نے روسی افواج کو پیچھے دھکیل دیا: ( 12 ستمبر 2022): مہینوں کی جنگ اور یوکرین کے علاقے میں روسی دراندازی کے بعد، یوکرین کے فوجیوں نے روسی افواج کو پیچھے دھکیل دیا۔ 12 ستمبر 2022 کو یوکرین کی فوج نے روسی افواج کو پیچھے دھکیل دیا اور 1,000 مربع میل سے زیادہ اراضی پر قبضہ کر لیا۔
روس میں ایک چھوٹی سی سرگرمی: ( 21 ستمبر، 2022): 21 ستمبر کو، پوتن نے دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ملک میں تھوڑا سا متحرک ہونے کی منظوری دی، جس کے تحت 18 سے 50 سال کی عمر کے 300,000 روسیوں کو فوجی خدمات کے لیے بلایا جائے گا۔
روس نے یوکرین کے علاقے پر قبضہ کر لیا: ( 5 اکتوبر 2022): روس نے چار علاقوں کو اپنے ساتھ ملا لیا: ڈونیٹسک، لوہانسک، کھیرسن اور زاپوریزہیا۔
کریمیا پل دھماکہ: ( 8 اکتوبر 2022): کریمیا جانے والا روسی پل ایک دھماکے میں تباہ ہو گیا۔ روس نے دھماکے کے بعد ذمہ داروں کو تلاش کرنے کا عزم ظاہر کیا۔
زیلنسکی نے امریکی کانگریس سے خطاب کیا:( 21 دسمبر، 2022): یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے واشنگٹن ڈی سی میں یو ایس کیپیٹل میں امریکی کانگریس سے خطاب کیا۔ فروری 2022 میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ تھا۔
روس بیک فٹ پر: 2022 کے آخر تک، روس کی جارحیت واضح طور پر ناکام ہو رہی تھی، اور اس نے تقریباً 300,000 ریزرو کو متحرک کر لیا تھا تاکہ بقیہ مقبوضہ علاقے، یوکرین کے تقریباً پانچویں حصے پر اپنی گرفت مضبوط کر سکے۔ عسکری ماہرین، جنہوں نے ایک بار شک کیا تھا کہ کیف کچھ دنوں سے زیادہ وقت تک ہی مقابلہ کر سکے گا، اس پر بحث کی گئی کہ آیا یہ صریح جنگ جیت سکتا ہے۔
سال 2023
جرمنی اور امریکہ نے یوکرین کو ٹینک بھیجنے کے منصوبوں کا اعلان کیا: جنوری 2023 میں، جرمن اور امریکی رہنماؤں نے کیف کو ٹینک بھیجنے کے اپنے منصوبوں کا اعلان کیا۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا کہ وہ لیپرڈ 2 ٹینک کیف بھیجیں گے۔ اس وقت کے امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ وہ کیف کو 31 M1 Abrams ٹینک فراہم کر رہے ہیں۔
بائیڈن کا یوکرین دورہ: (20 فروری، 2023): امریکی صدر جو بائیڈن نے 20 فروری 2023 کو کیف کا اچانک دورہ کیا۔ ان کا یہ دورہ یوکرین پر روس کے حملے کی پہلی برسی سے پہلے ہوا۔ بائیڈن نے کیف میں یوکرین کے صدر زیلینسکی سے ملاقات کی۔
یوکرین کی جوابی کارروائی شروع ہوئی: ( 10 جون 2023): زیلنسکی نے اعلان کیا کہ یوکرین نے جوابی حملہ کیا ہے اور وہ دفاعی اقدامات بھی کر رہا ہے۔ یوکرائنی حکام نے تب سے کہا ہے کہ ان کی افواج نے کئی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، روس نے ان دعوؤں کی تردید کی ہے اور آزادانہ طور پر اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔
ویگنر گروپ کی بغاوت کی کوشش ختم: ( 24 جون 2023): ویگنر گروپ نے جنوبی روس کے شہر روسٹوو آن ڈان میں یوکرین میں جنگ کی نگرانی کرنے والی کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا۔ ویگنر گروپ نے چونکا دینے والی کارروائی شروع کرنے کے صرف ایک دن بعد ماسکو کی طرف اپنا مارچ روک دیا۔ پریگوزن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ گروپ نے کریملن کی توجہ مبذول کروانے کا اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے اور وہ اگلی صفوں پر واپس آ رہا ہے۔
یوکرین کو کلسٹر بم: (7 جولائی 2023): بائیڈن نے یوکرین کو متنازع کلسٹر بم بھیجنے پر اتفاق کیا۔
ویگنر کے رہنما یوگینی پریگوزن طیارہ حادثے میں ہلاک:( 23 اگست 2023): روس میں طیارہ حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں ویگنر کے رہنما یوگینی پریگوزین کے بھی شامل ہونے کی تصدیق کر دی گئی۔ ان کی موت نے واگنر کے فوجیوں کے مستقبل پر غیر یقینی صورتحال پیدا کردی ہے، جنہیں یوکرین میں بہت سی فوجی سرگرمیوں کے پیچھے اہم قوت سمجھا جاتا ہے۔
یوکرین نے روس کے بحیرہ اسود کے جنگی جہازوں میں سے ایک کو تباہ کر دیا:( 26 دسمبر 2023): روس نے تصدیق کی کہ یوکرین نے بحیرہ اسود میں اس کا ایک جنگی جہاز تباہ کر دیا ہے، زیلنسکی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ جہاز روس کے انڈر واٹر بلیک سی فلیٹ میں شامل ہو گیا تھا۔
سال 2024
یوکرائنی قیدیوں کو لے جانے والا طیارہ اڑا دیا گیا: ( 26 جنوری 2024): روس اور یوکرین نے ایک دوسرے پر الیوشین-76 طیارے کو مار گرانے کا الزام لگایا جس میں مبینہ طور پر 65 یوکرائنی جنگی قیدی تھے۔
یورپی یونین کے رہنماؤں نے متفقہ طور پر یوکرین کے لیے 50 بلین ڈالر کے منصوبے کی منظوری دی: یکم فروری 2024: یورپی یونین کے رہنماؤں نے متفقہ طور پر اگلے چار سالوں کے لیے یوکرین کی مدد کے لیے 50 بلین ڈالر کے منصوبے کی منظوری دے دی۔
یوکرین کو نیا آرمی چیف مل گیا: فروری 2024 میں، کرنل جنرل اولیکسینڈر سیرسکی یوکرین کے ملٹری چیف آف اسٹاف بن گئے۔ انھوں نے روس کے ساتھ جنگ میں ملک کی کچھ بڑی فتوحات میں کلیدی کردار ادا کیا، جس میں حملے کے ابتدائی دنوں میں دارالحکومت کیف کے کامیاب دفاع کی نگرانی بھی شامل ہے۔
روسی بحیرہ اسود کا بحری بیڑا بے اثر: ( 14 فروری 2024): یوکرین نے روس کے بحیرہ اسود کے بحری بیڑے کے ایک تہائی کو بے اثر کرنے کا دعویٰ کیا، جب اس کی ملٹری انٹیلی جنس نے کہا کہ اس نے کریمیا کے ساحل پر سمندری ڈرون حملے میں ایک اور روسی جنگی جہاز کو ڈبو دیا۔
روس نے 9 ماہ کی لڑائی کے بعد اودویکا میں سب سے بڑی فتح حاصل کی: 18 فروری 2024: روس نے کہا کہ یوکرین کے فوجیوں کے انخلاء کے بعد اس کے پاس یوکرین کے شہر اودویکا کا مکمل کنٹرول ہے، حالانکہ ماسکو نے کہا کہ جنگ کی شدید ترین لڑائیوں میں سے ایک کے بعد بھی کچھ فوجی سوویت دور کے کوک پلانٹ میں چھپے ہوئے تھے۔
نریندر مودی کا یوکرین کا دورہ: (23 اگست 2024): ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے کیف کا دورہ کیا اور صدر زیلنسکی سے بات چیت کی۔ پی ایم مودی نے کہا کہ وہ امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور دونوں رہنماؤں نے طبی شعبے، زرعی تعاون، انسانی تعلقات اور ثقافت سے متعلق چار دستاویزات پر اتفاق کیا۔
روسی دفاعی بجٹ میں 145 بلین ڈالر کا اضافہ ہوا: ستمبر 2024 میں، روسی صدر پوتن نے ایک بجٹ پلان کی منظوری دی جس نے 2025 کے لیے فوجی اخراجات کو ریکارڈ سطح تک بڑھا دیا، کیونکہ ماسکو یوکرین میں جنگ جیتنا چاہتا ہے۔ قومی دفاعی فنڈز بجٹ کا تقریباً 32.5 فیصد بنتا ہے، جو ایک سرکاری ویب سائٹ پر پوسٹ کیا گیا ہے، جس کی کل رقم 13.5 ٹریلین روبل ( 145 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ) ہے۔
یوکرین کے لیے روسی فنڈز منجمد: (22 اکتوبر 2024): یوکرین کی حکومت کو برطانوی حکومت سے £2.26 بلین ($2.93 بلین) موصول ہوئے، جو کہ منجمد روسی اثاثوں سے حاصل کیے گئے تھے۔
ڈونلڈ جے ٹرمپ نے امریکی صدارتی انتخاب جیت لیا: (5 نومبر 2024): ڈونلڈ جے ٹرمپ نے صدارتی انتخاب جیت لیا۔
ٹرمپ نے پوتن کو فون کیا: ( 10 نومبر، 2024): واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے بات کی اور ان پر زور دیا کہ وہ یوکرین میں جنگ نہ بڑھائیں، تاہم کریملن نے بعد میں ٹرمپ اور پوتن کے درمیان فون کال کی خبروں کی تردید کی۔
امریکہ نے یوکرین کو اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرنے کی اجازت دی: (نومبر 2024): صدر جو بائیڈن کا حالیہ فیصلہ یوکرین کی افواج کو روسی علاقے میں گہرائی تک حملہ کرنے کے لیے امریکی طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
پوتن کا کہنا ہے کہ وہ لڑائی کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات کے لیے تیار ہیں ( 19 دسمبر 2024 ): روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کے ساتھ ممکنہ بات چیت میں یوکرین پر سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور یوکرائنی حکام کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کے لیے ان کی کوئی شرط نہیں ہے۔
سال 2025
ٹرمپ نے نایاب زمین کی معدنیات میں 500 بلین ڈالر کا مطالبہ کیا ( 12 فروری 2025): ٹرمپ نے یوکرین سے مطالبہ کیا کہ وہ روس کے خلاف جنگ کے لیے مالی امداد کے بدلے امریکہ کو نایاب زمینی معدنیات فراہم کرے۔
امریکہ نے یوکرین کی نیٹو کی رکنیت پر پانی پھیر دیا ( 12 فروری 2025): امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے کہا کہ نیٹو کی رکنیت یوکرین کے لیے غیر حقیقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی 2014 سے پہلے کی سرحدوں پر واپس آنے کی امیدوں کو ترک کرے اور روس کے ساتھ مذاکراتی تصفیہ کے لیے تیار ہو - جسے بین الاقوامی فوجیوں کی حمایت حاصل ہو۔
اوول آفس میں ٹرمپ اور زیلنسکی کی جھڑپ: ( 28 فروری 2025): ٹرمپ اور ان کے نائب صدر جے ڈی وینس نے مطالبہ کیا کہ وہ گزشتہ برسوں میں امریکہ کی حمایت کے لیے مزید شکریہ ادا کریں، جس سے زیلنسکی کو عالمی میڈیا کے سامنے سخت سرزنش کرنا پڑی۔ یوکرائنی صدر نے اپنے زیادہ طاقتور شراکت داروں کی ان تجاویز کو مسترد کر دیا کہ انہیں پوتن کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کرنے کے لیے مزید محنت کرنی چاہیے، یہ جواب دیتے ہوئے کہ ان کی "بے عزتی" کی جا رہی ہے۔ زیلنسکی کو بالآخر وائٹ ہاؤس چھوڑنے کو کہا گیا اس سے پہلے کہ وہ اور ٹرمپ ایک طے شدہ پریس کانفرنس کے لیے اسٹیج لے سکیں۔
جنگی قیدیوں کا تبادلہ: ( 19 اپریل 2025): یوکرین اور روس نے 500 سے زائد جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا۔
الاسکا میں ٹرمپ اور پوتن کی ملاقات: (15 اگست 2025): الاسکا میں صدر ٹرمپ اور صدر پوتن کی ملاقات۔ یہ ان کی پہلی آمنے سامنے ملاقات تھی جس میں یوکرین کے تنازع کے حل پر بات چیت کی گئی تھی، لیکن اس سے کچھ نہیں نکلا۔
سال 2026
ٹرمپ اور زیلنسکی کی ڈیووس میں ملاقات: ( 22 جنوری، 2026): ڈیووس میں ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کے بعد زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین کے لیے سکیورٹی کی ضمانتوں کی شرائط کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، لیکن روس کے ساتھ یوکرین کے تنازع میں علاقے کا اہم مسئلہ حل طلب ہے۔
یوکرین، روس اور امریکہ کے درمیان سہ فریقی مذاکرات: ( 23 جنوری 2026): فروری 2022 میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد پہلی بار یوکرین، روس اور امریکہ کے درمیان سہ فریقی مذاکرات ہوئے۔ ابوظہبی میں ہر ملک کے اعلیٰ حکام کے درمیان ہونے والی ملاقات تنازعہ شروع ہونے کے بعد سے تینوں فریقوں کے درمیان اعلیٰ ترین سطح کی ملاقات تھی۔
سہ فریقی اجلاس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا: ( 5 فروری 2026): یوکرین اور روس کے درمیان امریکی قیادت میں ہونے والے مذاکرات کا دوسرا دن اختتام پذیر ہوا، لیکن جنگ ختم کرنے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔