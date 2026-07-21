یوکرین کے اوڈیسا میں تجارتی جہاز پر حملہ، چار بھارتی ہلاک، وزارتِ خارجہ کی شدید مذمت
وزارتِ خارجہ کے مطابق 19 جولائی کو اوڈیسا پورٹ سے روانگی کے وقت جہاز پر حملہ ہوا، جس میں پانچ ہندوستانی ملاح سوار تھے۔
Published : July 21, 2026 at 7:05 AM IST
نئی دہلی/کاسرگوڈ: یوکرین کی اوڈیسا بندرگاہ کے قریب ایک بحری جہاز پر روسی میزائل حملے میں چار بھارتی ملاحوں سمیت نو افراد ہلاک ہو گئے۔ وزارتِ خارجہ نے جہاز پر ہونے والے اس میزائل حملے کی مذمت کی ہے۔
وزارتِ خارجہ نے پیر کے روز ایک سرکاری بیان میں کہا کہ "19 جولائی 2026 کی شام کو، اوڈیسا پورٹ سے نکلتے وقت بحری جہاز 'ایم وی گولڈن لیو' پر حملہ ہوا۔ حملے کے وقت، جہاز پر عملے کے 17 ارکان سوار تھے، جن میں پانچ بھارتی شہری شامل تھے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق، اس حملے میں چار بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی ہے، جب کہ ایک کی حالت نازک ہے، جس کا ہسپتال میں علاج چل رہا ہے۔"
Our statement on attacks on commercial vessel - MV GOLDEN LEO ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 20, 2026
🔗 https://t.co/rhM365hrWJ pic.twitter.com/UMfD7qmT53
بیان میں مزید کہا گیا کہ یوکرین میں بھارتی سفارت خانہ صورت حال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور متاثرہ افراد کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ ہم ہلاک ہونے والے بھارتی شہریوں کے خاندانوں سے گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمی بھارتی شہری کی جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ "بھارت ایسے حملوں کی مذمت کرتا ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانا اور بے گناہ ملاحوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا، یا کسی اور طریقے سے جہاز رانی اور تجارت کی آزادی میں رکاوٹ پیدا کرنا انتہائی افسوسناک ہے اور اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔"
کیرالہ کے ملاح اکھل جویان کی موت
روسی میزائل حملے میں ہلاک ہونے والوں میں کیرالہ کے 26 سالہ ملاح اکھل جویان بھی شامل ہیں۔ اکھل کا تعلق کاسرگوڈ ضلع سے تھا اور وہ گذشتہ پانچ سال سے بطور ملاح کام کر رہے تھے۔ وہ گنی بساؤ کے جھنڈے والے بحری جہاز 'ایم وی گولڈن لیو' کے عملے کے ارکان میں شامل تھے، جو اناج لے جا رہا تھا۔ جہاز کے عملے میں بھارت اور شام کے شہری شامل تھے۔
اکھل جویان کے علاوہ، جن افراد کی جانیں گئیں ان کی شناخت گرپریت سنگھ بھٹ، جگن سنگھ، ابھشیک نشاد، مصطفیٰ عمار، ایمن ضیاف اللہ، راکن بشارہ، یاسر سانتلی اور محمد البغدادی کے طور پر ہوئی ہے۔ دیگر متاثرین کی شناخت کا عمل ابھی جاری ہے۔
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حملے کے بعد جہاز کے مالکان نے مقامی حکام کے ساتھ مل کر سرچ اور ریسکیو آپریشن چلایا اور بعد ازاں نو ملاحوں کی افسوسناک موت کی تصدیق کی۔ عملے کے باقی آٹھ ملاحوں کو یوکرینی پورٹ حکام اور ہنگامی خدمات کی ٹیموں نے بچا لیا۔
جہاز سے بچائے گئے آٹھ ملاحوں میں احمد حمویہ، سیبسٹین بلسن، عبدالقادر، الترکمانی، ہادی حیدر، خالد خاموسی، محمد یحییٰ السالک، محمد مجید الکردی اور عبداللہ راحل شامل ہیں۔ ایک سرکاری بیان میں جہاز کے مالک نے متاثرہ خاندانوں سے گہری تعزیت کا اظہار کیا اور بچائے گئے افراد کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
Here are the latest available details on the Golden Leo incident near Odesa, Ukraine, on the night of 19 July 2026:— All India Seafarers Union (@AllSeafarers) July 20, 2026
🚢 Vessel
Name: GOLDEN LEO
Type: Civilian dry cargo / grain carrier
Flag: Guinea-Bissau
Ownership: Reported as Turkish-owned
Cargo: Grain, reportedly corn…
کمپنی نے تصدیق کی کہ وہ ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے اور ہلاک ہونے والے ملاحوں کی لاشیں منتقل کرنے کے انتظامات کے لیے سفارت خانے اور انتظامی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ ان رسمی کارروائیوں میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔
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یوکرین کے اوڈیسا علاقے میں روس کے حملے کافی بڑھ گئے ہیں۔ یہاں کے گورنر اولیہ کیپر نے کہا کہ جولائی کے آغاز سے ہی اوڈیسا میں یومیہ بنیاد پر گولہ باری ہو رہی ہے، اور کچھ دنوں میں 15 ایئر ریڈ الرٹ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔
حال ہی میں پورے علاقے میں روسی حملوں میں 90 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے، جس میں اکیلے جولائی میں ہونے والی 28 ہلاکتیں شامل ہیں۔
اس دوران، روس کی وزارتِ دفاع نے دعویٰ کیا کہ اس کی فوج نے اوڈیسا پورٹ پر ایندھن ذخیرہ کرنے کی سہولت کو نشانہ بنایا، لیکن ان حملوں میں عام لوگوں اور سمندری علاقوں کو شدید نقصان ہوا ہے۔
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