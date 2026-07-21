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یوکرین کے اوڈیسا میں تجارتی جہاز پر حملہ، چار بھارتی ہلاک، وزارتِ خارجہ کی شدید مذمت

وزارتِ خارجہ کے مطابق 19 جولائی کو اوڈیسا پورٹ سے روانگی کے وقت جہاز پر حملہ ہوا، جس میں پانچ ہندوستانی ملاح سوار تھے۔

یوکرین کے اوڈیسا میں تجارتی جہاز پر حملہ، چار ہندوستانی ہلاک
یوکرین کے اوڈیسا میں تجارتی جہاز پر حملہ، چار ہندوستانی ہلاک (Photo Credit/ Ukrainian Navy)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 21, 2026 at 7:05 AM IST

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نئی دہلی/کاسرگوڈ: یوکرین کی اوڈیسا بندرگاہ کے قریب ایک بحری جہاز پر روسی میزائل حملے میں چار بھارتی ملاحوں سمیت نو افراد ہلاک ہو گئے۔ وزارتِ خارجہ نے جہاز پر ہونے والے اس میزائل حملے کی مذمت کی ہے۔

وزارتِ خارجہ نے پیر کے روز ایک سرکاری بیان میں کہا کہ "19 جولائی 2026 کی شام کو، اوڈیسا پورٹ سے نکلتے وقت بحری جہاز 'ایم وی گولڈن لیو' پر حملہ ہوا۔ حملے کے وقت، جہاز پر عملے کے 17 ارکان سوار تھے، جن میں پانچ بھارتی شہری شامل تھے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق، اس حملے میں چار بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی ہے، جب کہ ایک کی حالت نازک ہے، جس کا ہسپتال میں علاج چل رہا ہے۔"

بیان میں مزید کہا گیا کہ یوکرین میں بھارتی سفارت خانہ صورت حال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور متاثرہ افراد کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ ہم ہلاک ہونے والے بھارتی شہریوں کے خاندانوں سے گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمی بھارتی شہری کی جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہیں۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ "بھارت ایسے حملوں کی مذمت کرتا ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانا اور بے گناہ ملاحوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا، یا کسی اور طریقے سے جہاز رانی اور تجارت کی آزادی میں رکاوٹ پیدا کرنا انتہائی افسوسناک ہے اور اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔"

کیرالہ کے ملاح اکھل جویان کی موت

روسی میزائل حملے میں ہلاک ہونے والوں میں کیرالہ کے 26 سالہ ملاح اکھل جویان بھی شامل ہیں۔ اکھل کا تعلق کاسرگوڈ ضلع سے تھا اور وہ گذشتہ پانچ سال سے بطور ملاح کام کر رہے تھے۔ وہ گنی بساؤ کے جھنڈے والے بحری جہاز 'ایم وی گولڈن لیو' کے عملے کے ارکان میں شامل تھے، جو اناج لے جا رہا تھا۔ جہاز کے عملے میں بھارت اور شام کے شہری شامل تھے۔

File photo of Akhil Joyan
اکھل جویان کی فائل فوٹو (ETV Bharat)

اکھل جویان کے علاوہ، جن افراد کی جانیں گئیں ان کی شناخت گرپریت سنگھ بھٹ، جگن سنگھ، ابھشیک نشاد، مصطفیٰ عمار، ایمن ضیاف اللہ، راکن بشارہ، یاسر سانتلی اور محمد البغدادی کے طور پر ہوئی ہے۔ دیگر متاثرین کی شناخت کا عمل ابھی جاری ہے۔

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حملے کے بعد جہاز کے مالکان نے مقامی حکام کے ساتھ مل کر سرچ اور ریسکیو آپریشن چلایا اور بعد ازاں نو ملاحوں کی افسوسناک موت کی تصدیق کی۔ عملے کے باقی آٹھ ملاحوں کو یوکرینی پورٹ حکام اور ہنگامی خدمات کی ٹیموں نے بچا لیا۔

جہاز سے بچائے گئے آٹھ ملاحوں میں احمد حمویہ، سیبسٹین بلسن، عبدالقادر، الترکمانی، ہادی حیدر، خالد خاموسی، محمد یحییٰ السالک، محمد مجید الکردی اور عبداللہ راحل شامل ہیں۔ ایک سرکاری بیان میں جہاز کے مالک نے متاثرہ خاندانوں سے گہری تعزیت کا اظہار کیا اور بچائے گئے افراد کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

کمپنی نے تصدیق کی کہ وہ ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے اور ہلاک ہونے والے ملاحوں کی لاشیں منتقل کرنے کے انتظامات کے لیے سفارت خانے اور انتظامی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ ان رسمی کارروائیوں میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔

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یوکرین کے اوڈیسا علاقے میں روس کے حملے کافی بڑھ گئے ہیں۔ یہاں کے گورنر اولیہ کیپر نے کہا کہ جولائی کے آغاز سے ہی اوڈیسا میں یومیہ بنیاد پر گولہ باری ہو رہی ہے، اور کچھ دنوں میں 15 ایئر ریڈ الرٹ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔

حال ہی میں پورے علاقے میں روسی حملوں میں 90 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے، جس میں اکیلے جولائی میں ہونے والی 28 ہلاکتیں شامل ہیں۔

اس دوران، روس کی وزارتِ دفاع نے دعویٰ کیا کہ اس کی فوج نے اوڈیسا پورٹ پر ایندھن ذخیرہ کرنے کی سہولت کو نشانہ بنایا، لیکن ان حملوں میں عام لوگوں اور سمندری علاقوں کو شدید نقصان ہوا ہے۔

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TAGGED:

اوڈیسا جہاز حملہ
ODESA MERCHANT VESSEL ATTACK
INDIANS KILLED IN MISSILE ATTACK
MALAYALI MARINER KILLED
MISSILE ATTACK ON MERCHANT VESSEL

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