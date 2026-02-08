روس کے اوفا میں ہاسٹل میں چاقو سے حملہ، چار بھارتی طلبہ زخمی
ماسکو میں بھارتی سفارت خانہ کے مطابق چاقو سے مسلح ایک نوجوان اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کے ہاسٹل میں داخل ہوا اور طلبہ پر حملہ کردیا۔
By ANI
Published : February 8, 2026 at 8:53 AM IST
ماسکو: بھارتی سفارت خانے نے اطلاع دی ہے کہ سنیچر کے روز روس کے باشکورتوستان میں ایک یونیورسٹی میں چاقو سے حملے میں چار بھارتی طلباء سمیت کم از کم چھ افراد زخمی ہو گئے۔
ماسکو میں بھارتی سفارت خانے نے سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "اوفا میں حملے کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ چار بھارتی طلباء سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ سفارت خانہ حکام کے ساتھ رابطے میں ہے، اور کازان میں قونصلیٹ جنرل کے اہلکار زخمی طلباء کی مدد کے لیے اوفا جا رہے ہیں۔"
An unfortunate incident of attack has occurred in Ufa. Several persons including four Indian students have been injured. The Embassy is in touch with the authorities and the officials from the Consulate in Kazan are on their way to Ufa to provide assistance to the injured…— India in Russia (@IndEmbMoscow) February 7, 2026
ابتدائی اطلاعات کے مطابق، چاقو سے مسلح ایک نوجوان اوفا، باشکورتوستان میں اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کے ہاسٹل میں داخل ہوا۔ وزارت داخلہ نے اطلاع دی کہ اس نے وہاں رہنے والے طلباء پر حملہ کیا اور ان میں سے کئی کو چاقو مار دیا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں بھارتی سفارت خانے نے کہا کہ "حملے کا ایک افسوسناک واقعہ اوفا میں پیش آیا ہے۔ چار ہندوستانی طلباء سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔" مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
دریں اثنا مرکز نے رواں ہفتے کے شروع میں 2018 سے 2025 کے دوران پرتشدد حملوں کی وجہ سے بھارتی طلباء کی ہلاکتوں کے بارے میں پارلیمنٹ بھی کو آگاہ کیا۔
حکومت کی طرف سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق کینیڈا میں 17 طلباء کی موت ہوئی۔ اس کے بعد ریاستہائے متحدہ میں نو طلباء کی موت ہوئی۔ آسٹریلیا میں تین طالب علموں کی موت ہوئی، اور کئی دوسرے ممالک میں موت واقع ہوئی ہے۔
حکومت بیرون ملک بھارتی طلباء کی حفاظت کو سب سے زیادہ ترجیح دیتی ہے اور ان کے خلاف تشدد کے واقعات پر نظر رکھتی ہے۔ حکومت نے کہا کہ ان کے خلاف کسی بھی پرتشدد یا ناخوشگوار واقعات کی اطلاع میزبان ملک کے متعلقہ حکام کو فوری طور پر دی جاتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان واقعات کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور قصورواروں کو سزا دی جائے۔
