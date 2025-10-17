ٹرمپ کے سابق سکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن پر خفیہ دستاویزات کے غلط استعمال کا الزام
جان بولٹن کے گھر سے کلیدی خفیہ دستاویزات برآمد ہوئی ہیں۔ اس پر اب تک تقریباً 18 الزامات لگائے گئے ہیں۔
Published : October 17, 2025 at 9:51 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر (این ایس اے) اور اب ان کے حریف جان بولٹن پر میری لینڈ میں وفاقی گرینڈ جیوری نے فرد جرم عائد کردی۔ اطلاعات کے مطابق بولٹن پر خفیہ دستاویزات کے غلط استعمال کا الزام ہے۔ سی این این کے مطابق بولٹن نے اپنے دور میں یہ دستاویزات غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھی تھیں۔
فیڈرل گرینڈ جیوری نے بولٹن پر 18 الزامات پر فرد جرم عائد کی ہے، جس میں قومی دفاعی معلومات پھیلانے کے 8 اور قومی دفاعی معلومات رکھنے کے 10 شمار شامل ہیں۔ سی این این کے مطابق، قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر اپنے دور میں، بولٹن نے دو غیر مجاز افراد کے ساتھ "اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کے بارے میں 1,000 صفحات سے زیادہ معلومات" شیئر کیں۔ دریں اثنا، استغاثہ نے کہا کہ دونوں مشتبہ افراد خاندان کے افراد تھے اور "انہیں خفیہ معلومات تک رسائی کا حق نہیں تھا۔"
ایجنٹوں نے خفیہ لیبل والے متعدد دستاویزات ضبط کیے
اس موسم گرما میں، ایف بی آئی کے ایجنٹوں نے بولٹن کے میری لینڈ کے گھر اور واشنگٹن ڈی سی کے دفتر میں تلاشی کے وارنٹ پر عمل درآمد کیا۔ عدالتی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ایجنٹوں نے کچھ "خفیہ"، "خفیہ لیبل والے" اور "کلاسیفائیڈ" لیبل والے متعدد دستاویزات ضبط کیے جن میں سے کچھ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے متعلق ہیں۔
حکام کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی توقع
یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ایف بی آئی نے ان کے گھر کی تلاشی لی اور خفیہ دستاویزات برآمد کیں۔ بولٹن نے صدر ٹرمپ کے ماتحت کام کیا اور بعد میں انہیں برطرف کر دیا گیا۔ توقع ہے کہ بولٹن جمعے تک گرین بیلٹ کی وفاقی عدالت میں حکام کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ ان کا کیس جج تھیوڈور ڈی چوانگ کو سونپا گیا ہے، جنہیں صدر براک اوباما نے 2014 میں بینچ کے لیے مقرر کیا تھا۔
آن لائن اکاؤنٹس کا استعمال، انتہائی خفیہ معلومات کا افشا
ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایف بی آئی کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جان بولٹن نے مبینہ طور پر نجی آن لائن اکاؤنٹس کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی خفیہ معلومات کو پھیلایا اور دستاویزات کو اپنے گھر پر محفوظ کیا، جو کہ وفاقی قانون کی براہ راست خلاف ورزی ہے۔ یہ کیس ایف بی آئی کے سرشار پیشہ ور افراد کے پیچیدہ کام پر مبنی تھا جنہوں نے بغیر کسی خوف اور حمایت کے حقائق کی پیروی کی۔ انصاف کو ہتھیار بنانے کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایف بی آئی کسی بھی ایسے شخص کو انصاف کے کٹہرے میں لانے سے دریغ نہیں کرے گی جو ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔
اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ حساس معلومات شیئر
سی این این (CNN) نے مزید اطلاع دی ہے کہ بولٹن، جو پہلے سے ہی خفیہ مواد کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کے الزام میں زیر تفتیش ہیں، پچھلے مہینے کے اندر فرد جرم عائد کرنے والے ٹرمپ کے تیسرے نمایاں سیاسی مخالف بن گئے ہیں۔ ذرائع نے سی این این کو مزید بتایا کہ بولٹن نے مبینہ طور پر ای میل کے ذریعے اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ حساس معلومات شیئر کیں۔ CNN نے رپورٹ کیا کہ محکمۂ انصاف کی تحقیقات کا ایک حصہ بولٹن کے AOL ای میل اکاؤنٹ میں رکھے گئے نوٹوں پر مرکوز تھا، جس میں اس کی روزمرہ کی سرگرمیوں کا خلاصہ کیا گیا، جو ٹرمپ کے ماتحت کام کرتے ہوئے ڈائری کے اندراجات کے طور پر کام کرتی تھیں۔