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پاکستان کی اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کو آنکھوں کے علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا

عمران خان نے رواں سال جنوری میں اپنی دائیں آنکھ میں بینائی کی خرابی کی شکایت کی تھی۔

پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان
پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان (FILE PHOTO: AFP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 11, 2026 at 2:32 PM IST

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اسلام آباد: پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو آنکھوں میں تکلیف کے علاج کے لیے سرکاری اسپتال لے جایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے 74 سالہ بانی 2023 سے جیل میں ہیں اور انہیں 100 سے زائد مقدمات کا سامنا ہے، جن میں کرپشن اور تشدد پر اکسانے کے الزامات شامل ہیں۔ وہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بند ہیں۔

خان نے اس سال جنوری میں اپنی دائیں آنکھ میں بینائی کے مسائل کی شکایت کی تھی اور تب سے وہ علاج کر رہے ہیں۔ اخبار ڈان نے ہسپتال کے ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ خان کو آنکھوں کے معائنے اور مزید علاج کے لیے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (پمز) لایا گیا تھا۔

پمز کے ایک اہلکار نے بتایا کہ عمران خان نیازی کو 10 اور 11 نومبر 2026 کی درمیانی شب اڈیالہ جیل راولپنڈی سے اسلام آباد کے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں طبی معائنہ اور آنکھوں کے مزید علاج کے لیے، ان کے علاج کرنے والے ماہر امراض چشم کے مشورے پر لایا گیا تھا۔" اسپتال کے اہلکار نے بتایا کہ علاج سے قبل عمران خان کا طبی معائنہ ہوا۔

انہوں نے کہا، "ان کی اہم علامات نارمل پائی گئیں۔ عمران خان کی حالت مستحکم تھی، اور معمول کے جسمانی معائنے سے کچھ بھی غیر معمولی نہیں معلوم ہوا۔ ان کی رضامندی حاصل کرنے اور معیاری نگرانی کے طریقہ کار، احتیاطی تدابیر اور طبی پروٹوکول پر عمل کرنے کے بعد، ماہرین امراض چشم کی ٹیم نے اس کی آنکھ میں اینٹی وی ای جی ایف دوا کا ٹیکہ لگایا۔

اہلکار نے کہا "علاج سے پہلے، دوران اور علاج کے بعد ان کی حالت مستحکم رہی۔ انہیں رات دیر گئے 2.30 بجے اسپتال سے مزید دیکھ بھال اور تفتیش کے لیے ضروری ہدایات کے ساتھ چھٹی دے دی گئی،"۔

خان کی پارٹی پی ٹی آئی اور ان کے اہل خانہ نے انہیں علاج کے لیے نجی اسپتال منتقل کرنے پر اصرار کیا تھا، لیکن ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ سرکاری اسپتال میں علاج کے بعد ان کی بینائی میں بہتری آئی ہے۔

18 اگست کو سپریم کورٹ نے خان کو علاج کے لیے نجی اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا، تاہم انہیں پمز لے جایا گیا اور مختلف طبی ٹیسٹ کرانے کے بعد واپس جیل بھیج دیا گیا۔ خان 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے لیکن 2022 میں تحریک عدم اعتماد میں انہیں اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔

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اڈیالہ جیل میں قید عمران خان

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