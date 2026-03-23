پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی آنکھ کا ایک اور آپریشن ہوا
Published : March 23, 2026 at 8:14 PM IST
لاہور: جیل میں بند سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی پیر کو تیسری بار دائیں آنکھ کی سرجری ہوئی، ہسپتال کے حکام نے یہ جانکاری فراہم کی۔ جنوری میں پاکستانی سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق، 73 سالہ خان کو سنٹرل ریٹینل وین اوکلوژن (سی آر وی او) نامی آنکھ کی ایک سنگین بیماری کی تشخیص ہوئی تھی۔
ہسپتال کے ایک بیان کے مطابق، انہیں اسلام آباد کے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (پمز) میں داخل کرایا گیا، جہاں ان کی دائیں آنکھ کی "تیسری بار" سرجری ہوئی۔
کرکٹر سے سیاست دان بنے اور پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی، خان کو اینٹی وی ای جی ایف انٹرا وٹریل انجیکشن کی تیسری خوراک ملی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سرجری سے پہلے، دوران اور بعد میں ان کی حالت مستحکم رہی۔
پمز نے کہا، "عام طور پر (ایسی صورتوں میں) تین انجیکشن لگائے جاتے ہیں، خان کو چوتھا انجیکشن لگنے کا امکان نہیں ہے۔"ہسپتال نے مزید کہا، "تاہم چار ہفتوں کے بعد انجکشن کے اثر کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس لیے چار ہفتوں کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ دوسری خوراک کی ضرورت ہوگی یا نہیں۔"
بیان میں کہا گیا ہے کہ باخبر رضامندی حاصل کرنے کے بعد سرجنوں نے مائیکروسکوپی رہنمائی کے تحت انجکشن لگایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپریٹنگ تھیٹر میں معیاری نگرانی، احتیاطی طریقہ کار اور پروٹوکول کی پیروی کی گئی۔
عمران خان کی آنکھ کی بیماری کا اس سال جنوری کے آخر میں پتہ چلا تھا۔ بیان میں کہا گیا انجیکشن کے بعد عمران خان کو کچھ دیر کے لیے وہاں رکھا گیا تاکہ ان کی حالت مستحکم ہو، اور پھر انھیں واپس راولپنڈی کی اڈیالہ جیل لے جانے کی اجازت دی گئی۔
ان کے وکیل سلمان صفدر نے عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ جیل انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث حراست میں رہتے ہوئے خان کی دائیں آنکھ کی 85 فیصد بینائی ختم ہوگئی۔