پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی آنکھ کی بیماری کا علاج، واپس جیل بھیج دیا گیا
خان کےاہل خانہ اور پارٹی نے مطالبہ کیا ہےکہ انہیں پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا جائے اور اہل خانہ کی موجودگی میں علاج کیا جائے۔
Published : April 28, 2026 at 5:07 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی دائیں آنکھ میں خرابی کے باعث منگل کو مقامی ہسپتال میں علاج کیا گیا اور پھر واپس جیل بھیج دیا گیا۔
جیل میں قید عمران خان کو جنوری کے آخر میں رائٹ سینٹرل ریٹنا وین اوکلوژن (سی آر وی او) کی تشخیص ہوئی تھی اور انہیں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لایا گیا تھا جہاں انہیں وی ای جی ایف مخالف انجیکشن لگائے گئے تھے۔یہ انجکشن ہر ماہ لگائے جاتے ہیں۔ ان کا آخری علاج 23 مارچ کو ہوا تھا۔
ترجمان نے کہا کہ عمران نے آپٹیکل کوہرنس ٹوموگرافی کروائی جس میں طبی بہتری ظاہر ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خان کو سرجن کی طرف سے مائکروسکوپی رہنمائی کے تحت انٹرا وٹریل انجیکشن کی چوتھی خوراک دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ طریقہ کار کے دوران اور بعد میں خان کی حالت مستحکم رہی، اور انہیں مزید دیکھ بھال اور فالو اپ مشورے کے لیے دستاویزات اور ہدایات کے ساتھ فارغ کر دیا گیا۔
خان کے اہل خانہ اور پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا جائے اور اہل خانہ کی موجودگی میں علاج کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر علی خان نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں خان کے طبی معائنے کی تصدیق کی۔
پی آئی ایم کے ترجمان کے مطابق، خان کو منگل کو آنکھوں کے علاج کے لیے ہسپتال لایا گیا تھا اور انہیں چوتھا انٹرا وٹریل انجکشن لگایا گیا تھا۔ خان کو قانونی کارروائی کے بعد واپس جیل بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طریقہ کار سے پہلے ماہرین امراض چشم نے ان کا معائنہ کیا اور طبی طور پر مستحکم پایا۔