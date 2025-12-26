ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق 1MDBکرپشن اسکینڈل کے مقدمے میں مجرم قرار
ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق 1MDB کرپشن اسکینڈل میں اپنی حتمی اپیل ہارنے کے بعد اگست 2022 میں اپنی سزا کا آغاز کیا۔
Published : December 26, 2025 at 5:18 PM IST
پتراجایا (ملائیشیا): جیل میں بند ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کو 1MDB (1Malaysia Development Berhad) ریاستی سرمایہ کاری فنڈ میں اربوں ڈالر کی لوٹ مار سے متعلق بدعنوانی کے مقدمے کے بعد جمعہ کو سزا سنائی گئی۔ ملک کی ہائی کورٹ نے 72 سالہ نجیب کو اختیارات کے ناجائز استعمال کے تین الزامات میں قصوروار پایا۔
دیگر شماروں پر بھی سزائیں سنائی گئیں۔ حکام نے کہا کہ اس نے 1MDB فنڈز سے 700 ملین ڈالر سے زیادہ اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے۔
نجیب، جو 2009 سے 2018 تک وزیر اعظم رہے، فی الحال 1MDB اسکینڈل سے متعلق ایک سابقہ کیس میں سزا پانے کے بعد جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے 2018 میں ان کی حکومت کی شکست ہوئی۔ رنگٹ ($10.3 ملین) 1MDB کی سابقہ یونٹ SRC انٹرنیشنل سے اس کے اکاؤنٹ میں۔
اپنی حتمی اپیل ہارنے کے بعد، ان کی سزا اگست 2022 میں شروع ہوئی، جس سے وہ جیل میں بند ہونے والے ملائیشیا کے پہلے سابق رہنما بن گئے۔ معافی دینے پر حکمرانوں کو مشورہ دینے والے پرڈنز بورڈ نے 2024 میں اس کی سزا کو نصف کر دیا اور اس کے جرمانے میں نمایاں کمی کی۔
نجیب نے 2009 میں عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد 1MDB ڈویلپمنٹ فنڈ بنایا۔ انہوں نے 1MDB کے ایڈوائزری بورڈ کی سربراہی کی اور وزیر خزانہ کی حیثیت سے وزیر اعظم کے طور پر کام کرتے ہوئے، ویٹو پاور حاصل کی۔
بدعنوانی کا یہ سکینڈل دنیا بھر کی مارکیٹوں میں پھیل گیا اور امریکہ اور دیگر ممالک میں تحقیقات کو جنم دیا۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق، 2009 اور 2014 کے درمیان، نجیب کے اعلیٰ عہدیداروں اور ساتھیوں نے فنڈ سے 4.5 بلین ڈالر سے زیادہ کا غبن کیا اور اسے امریکہ، سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ جیسے ممالک میں لانڈرنگ کیا۔
حکام نے الزام لگایا کہ اس فنڈ کا استعمال ہالی ووڈ کی فلموں اور ہوٹلوں، ایک لگژری یاٹ، آرٹ اور زیورات جیسی مہنگی خریداریوں کے لیے کیا گیا۔ اس وقت کے امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے اسے "بدترین قسم کی کلیپٹوکریسی" قرار دیا۔ اس اسکینڈل نے وال اسٹریٹ کو بھی ہلا کر رکھ دیا، گولڈمین سیکس کو 1MDB کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے میں اپنے کردار کے لیے اربوں جرمانے ادا کرنے پڑے۔
ایک ممتاز سیاسی خاندان کے نسب، نجیب کو طویل عرصے سے اچھوت سمجھا جاتا تھا جب تک کہ 1MDB پر عوامی غصہ 2018 کے انتخابات میں ان کی حکمران جماعت کی شکست کا باعث بنا، جس نے 1957 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے ملائیشیا پر حکومت کی تھی۔
نجیب نے کسی غلط کام سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ فنڈز سعودی عرب کی طرف سے عطیات تھے اور انہیں لو ٹیک جھو کی سربراہی میں بدمعاش فنانسرز نے گمراہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ استغاثہ سیاست سے متاثر ہے۔ لو، جو اس اسکینڈل کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے، اب بھی فرار ہے۔
استغاثہ نے دلیل دی ہے کہ نجیب مرکزی فیصلہ ساز اور اسکیم کا حتمی فائدہ اٹھانے والا تھا، اور یہ کہ لو اور دیگر سابق 1MDB ایگزیکٹیو اس کے حکم پر عمل کرنے والے محض "میسنجر" تھے۔
اس ہفتے کے شروع میں، نجیب اپنی بدعنوانی کی سزا گھر میں نظربند کرنے کی کوشش میں ناکام رہے۔ ملائیشیا کی ہائی کورٹ نے پیر کے روز فیصلہ سنایا کہ ملک کے سابق بادشاہ کی طرف سے گھر میں نظر بندی کا ایک نادر شاہی حکم نامہ غلط ہے کیونکہ اس نے آئینی تقاضوں کی تعمیل نہیں کی تھی۔ نجیب کے وکیل نے کہا ہے کہ وہ اپیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
نجیب، جسے کم سزا کے بعد اگست 2028 میں رہا ہونا تھا، اب جیل میں مزید وقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نجیب کی اہلیہ روسمہ منصور کو بھی 2022 میں بدعنوانی کے ایک الگ کیس میں 10 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسے ضمانت پر رہائی دی گئی ہے۔