ETV Bharat / international

امریکہ اسرائیل ایران جنگ: سابق ایرانی صدر احمدی نژاد بھی جاں بحق

ایران کی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں سابق صدر محمود احمدی نژاد بھی جاں بحق ہو گئے۔

Former Iranian president Mahmoud Ahmadinejad killed in Israeli airstrikes on Tehran says report
سابق ایرانی صدر احمدی نژاد جاں بحق (File Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 2, 2026 at 7:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

تہران: ایران سرکاری میڈیا کے مطابق سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد تہران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہو گئے۔ نرمک علاقہ جہاں احمدی نژاد عہدہ چھوڑنے کے بعد سے رہ رہے تھے، حملوں کے پہلے دن کئی بار نشانہ بنایا گیا، انہیں حملوں سپریم لیڈر علی خامنہ ای اور اعلیٰ فوجی کمانڈر بھی جاں بحق ہو گئے۔

69 سالہ احمدی نژاد نے سال 2005 سے 2013 تک ایران کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ انہوں نے جوہری پروگرام پر مغرب کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازع کے دوران ملک کی قیادت کی۔ حالیہ برسوں کے دوران قدامت پسند پس منظر رکھنے والے احمدی نژاد ایران کی موجودہ قیادت پر تنقید کرنے والی حزب اختلاف کی آواز بن گئے تھے۔

ایرانی حکومت نے احمدی نژاد کی موت کی فوری طور پر باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ تاہم ایرانی میڈیا کے مطابق سنیچر کے روز نرمک کے علاقے میں ہونے والے حملوں میں ان کی موت ہو گئی۔ ان حملوں میں ان کے گھر کے قریب واقع ہدایت سکول کے کم از کم دو طالب علموں کی بھی موت کی تصدیق کی گئی ہے۔

وہیں اتوار کو بھی ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملے جاری رہے۔ جب کہ ایران نے اسرائیل اور خلیجی ممالک پر امریکی فوجی اڈوں اور دیگر اثاثوں پر میزائل اور ڈرون فائر کرکے جوابی کارروائی کی۔

مزید پڑھیں:

TAGGED:

MAHMOUD AHMADINEJAD
FORMER IRANIAN PRESIDENT KILLED
US ISRAEL ATTACK ON IRAN
IRAN WAR
MAHMOUD AHMADINEJAD KILLED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.