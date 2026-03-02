امریکہ اسرائیل ایران جنگ: سابق ایرانی صدر احمدی نژاد بھی جاں بحق
ایران کی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں سابق صدر محمود احمدی نژاد بھی جاں بحق ہو گئے۔
Published : March 2, 2026 at 7:03 AM IST
تہران: ایران سرکاری میڈیا کے مطابق سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد تہران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہو گئے۔ نرمک علاقہ جہاں احمدی نژاد عہدہ چھوڑنے کے بعد سے رہ رہے تھے، حملوں کے پہلے دن کئی بار نشانہ بنایا گیا، انہیں حملوں سپریم لیڈر علی خامنہ ای اور اعلیٰ فوجی کمانڈر بھی جاں بحق ہو گئے۔
69 سالہ احمدی نژاد نے سال 2005 سے 2013 تک ایران کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ انہوں نے جوہری پروگرام پر مغرب کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازع کے دوران ملک کی قیادت کی۔ حالیہ برسوں کے دوران قدامت پسند پس منظر رکھنے والے احمدی نژاد ایران کی موجودہ قیادت پر تنقید کرنے والی حزب اختلاف کی آواز بن گئے تھے۔
ایرانی حکومت نے احمدی نژاد کی موت کی فوری طور پر باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ تاہم ایرانی میڈیا کے مطابق سنیچر کے روز نرمک کے علاقے میں ہونے والے حملوں میں ان کی موت ہو گئی۔ ان حملوں میں ان کے گھر کے قریب واقع ہدایت سکول کے کم از کم دو طالب علموں کی بھی موت کی تصدیق کی گئی ہے۔
وہیں اتوار کو بھی ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملے جاری رہے۔ جب کہ ایران نے اسرائیل اور خلیجی ممالک پر امریکی فوجی اڈوں اور دیگر اثاثوں پر میزائل اور ڈرون فائر کرکے جوابی کارروائی کی۔
مزید پڑھیں:
ایرانی میڈیا نے کردی تصدیق، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای مارے جاچکے ہیں
خامنہ ای کی بیٹی، داماد اور پوتے بھی مارے گئے؛ ایران غم میں ڈوب گیا، چالیس روزہ سوگ کا اعلان، لوگ سڑکوں پر نکل آئے
ایران-امریکہ کشیدگی: تیل بردار جہاز پر حملہ، 15 بھارتی عملے کے افراد محفوظ طور پر نکال لیے گئے
ایران کا دعویٰ: یو ایس ایس ابراہم لنکن پر میزائل حملہ، پینٹاگون کی تردید
اسرائیلی شہر بیت شمش پر ایرانی میزائل حملہ، ہلاکتوں کی تعداد 8 ہوگئی