بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کو کرپشن کیس میں 21 سال قید کی سزا سنادی گئی
عدالت نے شیخ حسینہ کو کرپشن کے تین الزامات میں سات سال قید کی سزا سنائی،مجموعی طور پر 21 سال قید کی سزا سنائی گئی
Published : November 27, 2025 at 6:10 PM IST
ڈھاکہ (بنگلہ دیش): ڈھاکہ کی ایک عدالت نے جمعرات کو بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو بدعنوانی کے الزام میں 21 سال قید کی سزا سنادی۔ ڈھاکہ کے خصوصی جج 5 محمد عبداللہ المامون نے شیخ حسینہ کو پلاٹ فراڈ کے تین مقدمات میں سات سال کے ساتھ 21 سال قید کی سزا سنائی۔
گزشتہ جنوری میں، بنگلہ دیش کے انسداد بدعنوانی کمیشن (اے سی سی) نے شیخ حسینہ اور ان کے خاندان کے افراد کے خلاف ڈھاکہ کے پورباچل علاقے میں غیر قانونی طور پر سرکاری پلاٹ تقسیم کرنے پر چھ الگ الگ مقدمات درج کیے تھے۔
باقی تین مقدمات کا فیصلہ یکم دسمبر کو سنایا جائے گا۔ عدالت نے شیخ حسینہ کے بیٹے سجیب وازید جوئے کو پانچ سال قید اور ایک لاکھ ٹکا جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت نے شیخ حسینہ کی بیٹی صائمہ وازد پتول کو بھی پانچ سال قید کی سزا سنائی۔
بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل (آئی سی ٹی) نے پہلے ہی جولائی 2024 میں شیخ حسینہ کو حکومت مخالف مظاہروں کو دبانے کی کوششوں پر انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنائی تھی۔ شیخ حسینہ اور ان کے خاندان کے پاس ان مقدمات میں کوئی وکیل نہیں تھا کیونکہ وہ مفرور تھیں۔ تاہم انہوں نے مختلف تقاریر اور بیانات میں بدعنوانی کے کسی بھی الزام میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔
دریں اثنا، بدھ کے روز، وزیر خارجہ نے کہا کہ ہندوستانی حکومت اس وقت بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کی جانب سے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حوالگی کی درخواست کا جائزہ لے رہی ہے، جنہیں ملک کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل (آئی سی ٹی) نے گزشتہ سال جولائی-اگست میں بدامنی کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم سے متعلق ایک کیس میں موت کی سزا سنائی تھی۔
ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ایم ای اے کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ نئی دہلی کو اس معاملے پر ڈھاکہ سے باضابطہ مواصلت موصول ہوئی ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہندوستان اپنے جاری عدالتی اور داخلی قانونی عمل کے ذریعے بنگلہ دیش کے استحکام اور اس کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔
جیسوال نے کہا، "ہاں، ہمیں درخواست موصول ہوئی ہے، اور درخواست کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جاری عدالتی اور داخلی قانونی عمل کے حصے کے طور پر، ہم بنگلہ دیش کے عوام کے بہترین مفادات کے لیے پرعزم ہیں، بشمول اس ملک میں امن، جمہوریت، شمولیت اور استحکام، اور اس سلسلے میں تمام ریاستی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے۔"
جولائی 2024 میں اس وقت کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف طلبہ کی بغاوت پھوٹ پڑی۔ وہ اسی سال 5 اگست کو ملک سے بھاگی اور ہندوستان میں پناہ لی۔ جس کے بعد نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت تشکیل دی گئی۔