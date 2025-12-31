بنگلہ دیش کی سابق وزیرِاعظم خالدہ ضیاء سپرد خاک، آخری رسومات میں بھارت کی نمائندگی وزیرِ خارجہ ایس جے شنکر نے کی

بنگلہ دیش کی سابق وزیرِاعظم خالدہ ضیاء سپرد خاک، آخری رسومات میں بھارت کی نمائندگی وزیرِ خارجہ ایس جے شنکر نے کی
خالدہ ضیا کو ان کے شوہر اور سابق صدر ضیاء الرحمٰن کے پہلو میں سپردِ خاک کیا گیا، جنہیں 1981 میں قتل کردیا گیا تھا۔
Published : December 31, 2025 at 2:37 PM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیرِاعظم اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کی سربراہ بیگم خالدہ ضیاء کو بدھ (31 دسمبر 2025) کو سرکاری اعزاز کے ساتھ آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ ان کی نمازِ جنازہ اور تدفین دوپہر 2 بجے کے بعد ڈھاکہ کے مانک میا ایونیو میں منعقد ہوئی، جس میں ملکی و غیر ملکی معززین، سیاسی قائدین اور سفارتی نمائندوں نے شرکت کی۔
خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں منگل (30 دسمبر) کو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ حکومتِ بنگلہ دیش نے ان کے انتقال پر تین روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے، جبکہ دارالحکومت ڈھاکہ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔
مرحومہ کو ان کے شوہر اور سابق صدر ضیاء الرحمٰن کے پہلو میں سپردِ خاک کیا گیا، جنہیں 1981 میں ان کے دورِ صدارت کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ خالدہ ضیاء نے بنگلہ دیش میں طویل عرصے تک سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے اور فوجی حکمرانی کے بعد جمہوریت کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔
بھارت کی جانب سے آخری رسومات میں شرکت کے لیے وزیرِ خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر خصوصی پرواز کے ذریعہ ڈھاکہ پہنچے، جہاں ان کا استقبال بھارتی ہائی کمشنر پرنئے ورما نے کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بی این پی کے قائم مقام چیئرمین اور خالدہ ضیاء کے صاحبزادے طارق رحمان سے ملاقات کی اور وزیرِاعظم نریندر مودی کا تعزیتی خط ان کے حوالے کیا۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے ہائی کمشنر ریاض حمید اللہ نے ایکس (سابق ٹوئٹر) پر کہا کہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بنگلہ دیشی عوام اور حکومت کو بھارت کی جانب سے تعزیت پیش کی اور خالدہ ضیاء کی جمہوریت کے لیے خدمات کو سراہا۔
قبل ازیں وزیرِاعظم نریندر مودی نے بھی خالدہ ضیاء کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور 2015 میں ڈھاکہ میں ان سے ہونے والی ملاقات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا وژن اور ورثہ دونوں ممالک کے تعلقات کی رہنمائی کرتا رہے گا۔
یہ بھی پڑھیں: خالدہ ضیاء کا بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بننے سے لے کر قید اور رہائی تک کا سفر
یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ ڈاکٹر جے شنکر نے اپنے دورے کے دوران عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس سے کوئی الگ دوطرفہ ملاقات کی یا نہیں۔ واضح رہے کہ یونس کی قیادت میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کشیدگی دیکھی جا رہی ہے۔