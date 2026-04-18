انطالیہ میں پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کا تیسرا اجلاس منعقد ہوا
Published : April 18, 2026 at 5:59 PM IST
اسلام آباد: پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ نے انطالیہ میں اپنی تیسری ملاقات میں باہمی دلچسپی کے اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ہفتہ کو پاکستان کے دفتر خارجہ (ایف او) کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق جمعہ کو انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار، سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود، ترکی کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان اور مصر کے وزیر خارجہ بدر عبداللطیٰ کے درمیان ملاقات ہوئی۔
انہوں نے کہا ملاقات کے دوران وزرائے خارجہ نے شراکت داری کو آگے بڑھانے ہم آہنگی کو گہرا کرنے اور باہمی دلچسپی کے اہم شعبوں میں تعاون کے دائرہ کار کو بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ بیان کے مطابق چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ نے علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا اور امن، استحکام اور مشترکہ خوشحالی کے فروغ کے لیے بات چیت اور سفارت کاری کی اہمیت پر زور دیا۔
یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مغربی ایشیا کے تنازع کو حل کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑے اقتصادی مسائل ہیں اور علاقائی استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ ہفتے پاکستان میں براہ راست مذاکرات ہوئے تھے جس کا مقصد تنازع کو ختم کرنا تھا لیکن وہ بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئے۔
چاروں ممالک کا پہلا اجلاس گزشتہ ماہ سعودی عرب میں ہوا تھا جس کے بعد دوسرا اجلاس پاکستان میں ہوا۔ چاروں ممالک کے اعلیٰ سفارت کاروں نے 14 اپریل کو پاکستان میں ملاقات کی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی جنہوں نے ان پر مصر، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تعاون پر مبنی فریم ورکقائم کرنے پر زور دیا۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ ڈار نے چاروں دوست ممالک کے درمیان قریبی، برادرانہ تعلقات اور اہم علاقائی اور عالمی امور پر نظریات کے تبادلے کو سراہا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ چاروں وزرائے خارجہ نے امن، خوشحالی اور اقتصادی ترقی کے مشترکہ اہداف پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے باہمی طور پر فائدہ مند تعاون پر مبنی فریم ورک بنانے پر زور دیا۔