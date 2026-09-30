فلائی دبئی طیارے میں بھارتی پائلٹ پر ساتھی پائلٹ کا حملہ، اسرائیل جانے والی پرواز کی سعودی عرب میں ہنگامی لینڈنگ
اسرائیلی وزیراعظم نے واقعہ کے بعد کہاکہ ایک پائلٹ نے دوسرے پر چاقو سے حملہ کیا اور اسکے بعد طیارے کو گرانے کی کوشش کی۔
Published : September 30, 2026 at 10:45 PM IST
نئی دہلی : دبئی سے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی ایک پرواز میں پائلٹوں کے درمیان مبینہ طور پر شدید جھگڑے اور کاک پٹ میں پیش آنے والے ایک سنگین واقعے کے بعد طیارے کو سعودی عرب کے شہر تبوک میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ طیارے میں 150 سے زائد اسرائیلی مسافر سوار تھے۔ واقعے میں طیارے کے کپتان کے طور پر ایک بھارتی شہری خدمات انجام دے رہا تھا، جبکہ شریک پائلٹ عمانی شہری بتایا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں پائلٹوں کے درمیان کاک پٹ میں ہاتھا پائی ہوئی، جس کے دوران ایک پائلٹ زخمی ہوا۔ بعض رپورٹس میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ شریک پائلٹ نے طیارے کو حادثے کا شکار کرنے کی کوشش کی، تاہم اس دعوے کی سرکاری طور پر حتمی تصدیق نہیں ہوئی اور واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔
Photos are circulating reportedly of a passenger who, along with other passengers, managed to subdue one of the pilots on board Flydubai flight FZ1073. An Israeli official said there was suspicion that one pilot may have tried to crash the aircraft before the other pilot, with help from Israeli passengers, managed to subdue him. Flight-tracking data from Flightradar24 showed the aircraft rapidly descending from about 34,000 feet to 14,000 feet, at one point displaying an instantaneous descent rate of about 30,976 feet per minute. Flydubai confirmed that Flight FZ1073 from Dubai International Airport to Ben Gurion Airport experienced an “inflight incident” and landed safely in Tabuk. “All passengers are safe and being looked after,” the airline said, adding that it was cooperating with the relevant authorities and would provide further updates as information was verified. https://t.co/sCM9UHRcxT— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 30, 2026
اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے واقعے پر اپنے بیان میں کہا کہ ایک پائلٹ نے دوسرے پائلٹ پر چاقو سے حملہ کیا اور اس کے بعد بظاہر طیارے کو گرانے کی کوشش کی گئی۔ ان کے مطابق مسافروں اور عملے نے حملہ آور کو قابو کرنے میں کردار ادا کیا، جس کے بعد طیارے کو سعودی عرب میں اتارا گیا۔ نیتن یاہو نے مسافروں اور عملے کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوششوں سے بڑے حادثے کو روکا گیا۔ اسرائیلی نیوز ویب سائٹ ’وائی نیٹ‘ نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ فلائی دبئی کی پرواز کا کپتان ہندوستانی شہری تھا، جبکہ شریک پائلٹ عمانی شہری تھا۔ رپورٹ کے مطابق کاک پٹ میں ہونے والی مبینہ جھڑپ کے دوران ہندوستانی کپتان نے دوسرے پائلٹ کو قابو کرنے کی کوشش کی۔
תודה לבורא עולם ולנוסעים הגיבורים, אבל תפיסת הביטחון של ישראל חייבת לעלות קומה! ישראל עשתה עבודה נפלאה בשנתיים וחצי האחרונות אבל אסור לעצור וחייבים להמשיך עד להכרעה המוחלטת באיראן, לבנון, עזה ויהודה ושומרון. התפיסה הנאיבית שהאויבים שלנו חפצי חיים וצריך לרחם עליהם, קיבלה הבוקר תזכורת נוספת בדמות מחבל שתכנן לרסק מטוס ולרצוח את 180 הישראלים שעליו. הטרור הוא שטן שאסור להגיע איתו לשום הסכם מלבד הכרעתו ומחיקתו מעל פני האדמה.— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 30, 2026
رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ شریک پائلٹ نے طیارے کو ممکنہ طور پر تباہ کرنے کی کوشش کی، تاہم اس حوالے سے حتمی نتیجہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آسکے گا۔ پرواز FZ1073 دبئی سے تل ابیب کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ پرواز کے دوران طیارے نے پہلے 7700 اسکواک کوڈ استعمال کیا، جو عمومی ہنگامی صورت حال کی علامت ہے۔ بعد میں کوڈ تبدیل کرکے 7500 کیا گیا، جو طیارے میں غیر قانونی مداخلت یا ممکنہ ہائی جیکنگ کی نشاندہی کرتا ہے۔ بعد میں دوبارہ 7700 کوڈ استعمال کیا گیا۔
FLYDUBAI BOEING 737 CO-PILOT ALLEGEDLY STABBED CAPTAIN REPEATEDLY IN SUSPECTED TERROR ATTACK — N12 Israeli authorities are treating the incident as a terror attack after the aircraft plunged from around 30,000 feet to 15,000 feet https://t.co/eUzHWlsY0a— RT (@RT_com) September 30, 2026
فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ ’فلائٹ ریڈار 24‘ کے مطابق دبئی سے روانگی کے تقریباً ڈھائی گھنٹے بعد طیارہ اچانک تقریباً 33 ہزار فٹ سے 17 ہزار فٹ کی بلندی پر آگیا۔ یہ تبدیلی تقریباً ایک منٹ کے اندر ہوئی۔ اس کے بعد طیارے نے اردن کی سرحد کے قریب ایک غیر معمولی چکر لگایا اور تقریباً ایک گھنٹے بعد سعودی عرب کے شہر تبوک میں لینڈنگ کی۔ فلائی دبئی کے ترجمان نے تصدیق کی کہ طیارے نے تبوک ایئرپورٹ پر بحفاظت لینڈنگ کی اور تمام مسافر محفوظ ہیں۔ کمپنی کے مطابق تمام مسافروں کا حساب لیا گیا اور کسی کے لاپتہ ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔
Between 05:22:07 and 05:22:36 flight #FZ1073 dropped from 30,875 feet to 16,750 feet (-14,125 feet in just 29 seconds) https://t.co/hHfnX7cKWI— Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026
اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پائلٹوں کے درمیان مبینہ جھڑپ کے دوران بعض مسافر بھی صورتحال پر قابو پانے کے لیے آگے بڑھے۔ سوشل میڈیا پر ایک مسافر کی خون آلود شرٹ کی تصاویر بھی سامنے آئیں۔ ’ٹائمز آف اسرائیل‘ کے مطابق ایک خاتون مسافر نے بتایا کہ طیارے میں چیخ و پکار سنائی دی، جس کے بعد کاک پٹ کا دروازہ کھولا گیا تو اندر خون نظر آیا۔ مسافر کے مطابق ایک پائلٹ پر مبینہ طور پر چھوٹی چاقو سے حملہ کیا گیا تھا اور اسرائیلی مسافروں نے عملے کے ارکان کے ساتھ مل کر حملہ آور کو قابو کرنے میں مدد کی۔
Prime Minister's Office announcement: Following concerns over an aviation incident, Prime Minister Netanyahu held consultations on the matter and is monitoring developments. The incident is under control, and all measures are currently being deployed in order to return the Israeli passengers safely to Israel.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026
ایک اور مسافر نے بتایا کہ اچانک چیخ و پکار شروع ہوئی اور انہیں محسوس ہوا کہ طیارہ تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ اس کے مطابق صورتحال انتہائی خوفناک تھی۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو میں ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ کاک پٹ کا کنٹرول سنبھال لیا گیا ہے اور طیارے کو لینڈ کرایا جا رہا ہے۔ تاہم ویڈیو اور اس میں موجود دعووں کی آزادانہ تصدیق نہیں ہوسکی۔ اسرائیلی چینل 12 نے ذرائع کے حوالے سے یہ امکان بھی ظاہر کیا کہ واقعہ ممکنہ طور پر کسی پائلٹ کی جانب سے طیارے کو تباہ کرنے کی کوشش سے متعلق ہوسکتا ہے، جسے دوسرے پائلٹ نے روکنے کی کوشش کی۔ تاہم یہ دعویٰ بھی ابھی زیرِ تفتیش ہے۔
Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. https://t.co/O3vd5644pL— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026
بعض رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ طیارے کو اتارنے کے لیے پائلٹوں کی ایک دوسری ٹیم نے ذمہ داری سنبھالی، لیکن اس کی بھی فوری طور پر سرکاری تصدیق نہیں ہوسکی۔ اسی دوران اسرائیلی حکام نے ممکنہ ہائی جیکنگ کے خدشے کے پیش نظر جنگی طیارے بھی روانہ کیے تھے۔ تاہم بعد کی رپورٹس میں ہائی جیکنگ کے امکان کو مسترد کیے جانے کی بات سامنے آئی۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے ’ایسوسی ایٹڈ پریس‘ کو بتایا کہ اسرائیل کو شبہ ہے کہ یہ واقعہ اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ہوسکتا ہے، تاہم تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ہیں۔
Israeli passengers break into applause the moment Flydubai Boeing 737 touches down in Saudi Arabia Israeli media are calling it a miracle that a disaster was avoided https://t.co/3viWxAJSRq— RT (@RT_com) September 30, 2026
دوسری جانب اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایتامار بن گویر نے واقعے کو دہشت گردی سے جوڑتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایک ’دہشت گرد‘ طیارے کو گرا کر اس میں سوار اسرائیلیوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ تاہم یہ ایک سیاسی عہدیدار کا بیان ہے اور واقعے کی حتمی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کے مطابق انہوں نے واقعے کے بعد متعلقہ حکام سے مشاورت کی اور صورتحال پر نظر رکھنے کی ہدایت دی۔ ہنگامی لینڈنگ کے بعد فلائی دبئی نے تبوک ایئرپورٹ پر موجود مسافروں کو تل ابیب پہنچانے کے لیے ایک متبادل طیارہ روانہ کرنے کا انتظام کیا۔ کمپنی نے کہا کہ مزید مصدقہ معلومات تحقیقات کے بعد فراہم کی جائیں گی۔
Timeline of flight #FZ1073 — all times UTC: 03:05 — Take off from Dubai International Airport 05:31 — Squawk changed to 7700 05:38 — Squawk changed to 7500 06:11 — Aircraft left Flightradar24 ground-based coverage 06:28 — Squawk 7700 received via satellite 06:58 — Last signal received via satellite, at Tabuk Regional Airport— Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026
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یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں پہلے ہی کشیدگی برقرار ہے۔ دبئی اور اسرائیل کے درمیان تجارتی پروازیں 2020 میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر آنے کے بعد شروع ہوئی تھیں۔ فلائی دبئی، ایمریٹس گروپ سے وابستہ کم لاگت کی فضائی کمپنی ہے اور اس کا بیڑا بنیادی طور پر بوئنگ 737 طیاروں پر مشتمل ہے۔