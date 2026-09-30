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فلائی دبئی طیارے میں بھارتی پائلٹ پر ساتھی پائلٹ کا حملہ، اسرائیل جانے والی پرواز کی سعودی عرب میں ہنگامی لینڈنگ

اسرائیلی وزیراعظم نے واقعہ کے بعد کہاکہ ایک پائلٹ نے دوسرے پر چاقو سے حملہ کیا اور اسکے بعد طیارے کو گرانے کی کوشش کی۔

فلائی دبئی طیارے میں پائلٹوں کے درمیان مبینہ جھگڑا
فلائی دبئی طیارے میں پائلٹوں کے درمیان مبینہ جھگڑا (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2026 at 10:45 PM IST

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نئی دہلی : دبئی سے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی ایک پرواز میں پائلٹوں کے درمیان مبینہ طور پر شدید جھگڑے اور کاک پٹ میں پیش آنے والے ایک سنگین واقعے کے بعد طیارے کو سعودی عرب کے شہر تبوک میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ طیارے میں 150 سے زائد اسرائیلی مسافر سوار تھے۔ واقعے میں طیارے کے کپتان کے طور پر ایک بھارتی شہری خدمات انجام دے رہا تھا، جبکہ شریک پائلٹ عمانی شہری بتایا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں پائلٹوں کے درمیان کاک پٹ میں ہاتھا پائی ہوئی، جس کے دوران ایک پائلٹ زخمی ہوا۔ بعض رپورٹس میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ شریک پائلٹ نے طیارے کو حادثے کا شکار کرنے کی کوشش کی، تاہم اس دعوے کی سرکاری طور پر حتمی تصدیق نہیں ہوئی اور واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔

اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے واقعے پر اپنے بیان میں کہا کہ ایک پائلٹ نے دوسرے پائلٹ پر چاقو سے حملہ کیا اور اس کے بعد بظاہر طیارے کو گرانے کی کوشش کی گئی۔ ان کے مطابق مسافروں اور عملے نے حملہ آور کو قابو کرنے میں کردار ادا کیا، جس کے بعد طیارے کو سعودی عرب میں اتارا گیا۔ نیتن یاہو نے مسافروں اور عملے کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوششوں سے بڑے حادثے کو روکا گیا۔ اسرائیلی نیوز ویب سائٹ ’وائی نیٹ‘ نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ فلائی دبئی کی پرواز کا کپتان ہندوستانی شہری تھا، جبکہ شریک پائلٹ عمانی شہری تھا۔ رپورٹ کے مطابق کاک پٹ میں ہونے والی مبینہ جھڑپ کے دوران ہندوستانی کپتان نے دوسرے پائلٹ کو قابو کرنے کی کوشش کی۔

رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ شریک پائلٹ نے طیارے کو ممکنہ طور پر تباہ کرنے کی کوشش کی، تاہم اس حوالے سے حتمی نتیجہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آسکے گا۔ پرواز FZ1073 دبئی سے تل ابیب کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ پرواز کے دوران طیارے نے پہلے 7700 اسکواک کوڈ استعمال کیا، جو عمومی ہنگامی صورت حال کی علامت ہے۔ بعد میں کوڈ تبدیل کرکے 7500 کیا گیا، جو طیارے میں غیر قانونی مداخلت یا ممکنہ ہائی جیکنگ کی نشاندہی کرتا ہے۔ بعد میں دوبارہ 7700 کوڈ استعمال کیا گیا۔

فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ ’فلائٹ ریڈار 24‘ کے مطابق دبئی سے روانگی کے تقریباً ڈھائی گھنٹے بعد طیارہ اچانک تقریباً 33 ہزار فٹ سے 17 ہزار فٹ کی بلندی پر آگیا۔ یہ تبدیلی تقریباً ایک منٹ کے اندر ہوئی۔ اس کے بعد طیارے نے اردن کی سرحد کے قریب ایک غیر معمولی چکر لگایا اور تقریباً ایک گھنٹے بعد سعودی عرب کے شہر تبوک میں لینڈنگ کی۔ فلائی دبئی کے ترجمان نے تصدیق کی کہ طیارے نے تبوک ایئرپورٹ پر بحفاظت لینڈنگ کی اور تمام مسافر محفوظ ہیں۔ کمپنی کے مطابق تمام مسافروں کا حساب لیا گیا اور کسی کے لاپتہ ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔

اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پائلٹوں کے درمیان مبینہ جھڑپ کے دوران بعض مسافر بھی صورتحال پر قابو پانے کے لیے آگے بڑھے۔ سوشل میڈیا پر ایک مسافر کی خون آلود شرٹ کی تصاویر بھی سامنے آئیں۔ ’ٹائمز آف اسرائیل‘ کے مطابق ایک خاتون مسافر نے بتایا کہ طیارے میں چیخ و پکار سنائی دی، جس کے بعد کاک پٹ کا دروازہ کھولا گیا تو اندر خون نظر آیا۔ مسافر کے مطابق ایک پائلٹ پر مبینہ طور پر چھوٹی چاقو سے حملہ کیا گیا تھا اور اسرائیلی مسافروں نے عملے کے ارکان کے ساتھ مل کر حملہ آور کو قابو کرنے میں مدد کی۔

ایک اور مسافر نے بتایا کہ اچانک چیخ و پکار شروع ہوئی اور انہیں محسوس ہوا کہ طیارہ تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ اس کے مطابق صورتحال انتہائی خوفناک تھی۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو میں ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ کاک پٹ کا کنٹرول سنبھال لیا گیا ہے اور طیارے کو لینڈ کرایا جا رہا ہے۔ تاہم ویڈیو اور اس میں موجود دعووں کی آزادانہ تصدیق نہیں ہوسکی۔ اسرائیلی چینل 12 نے ذرائع کے حوالے سے یہ امکان بھی ظاہر کیا کہ واقعہ ممکنہ طور پر کسی پائلٹ کی جانب سے طیارے کو تباہ کرنے کی کوشش سے متعلق ہوسکتا ہے، جسے دوسرے پائلٹ نے روکنے کی کوشش کی۔ تاہم یہ دعویٰ بھی ابھی زیرِ تفتیش ہے۔

بعض رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ طیارے کو اتارنے کے لیے پائلٹوں کی ایک دوسری ٹیم نے ذمہ داری سنبھالی، لیکن اس کی بھی فوری طور پر سرکاری تصدیق نہیں ہوسکی۔ اسی دوران اسرائیلی حکام نے ممکنہ ہائی جیکنگ کے خدشے کے پیش نظر جنگی طیارے بھی روانہ کیے تھے۔ تاہم بعد کی رپورٹس میں ہائی جیکنگ کے امکان کو مسترد کیے جانے کی بات سامنے آئی۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے ’ایسوسی ایٹڈ پریس‘ کو بتایا کہ اسرائیل کو شبہ ہے کہ یہ واقعہ اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ہوسکتا ہے، تاہم تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ہیں۔

دوسری جانب اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایتامار بن گویر نے واقعے کو دہشت گردی سے جوڑتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایک ’دہشت گرد‘ طیارے کو گرا کر اس میں سوار اسرائیلیوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ تاہم یہ ایک سیاسی عہدیدار کا بیان ہے اور واقعے کی حتمی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کے مطابق انہوں نے واقعے کے بعد متعلقہ حکام سے مشاورت کی اور صورتحال پر نظر رکھنے کی ہدایت دی۔ ہنگامی لینڈنگ کے بعد فلائی دبئی نے تبوک ایئرپورٹ پر موجود مسافروں کو تل ابیب پہنچانے کے لیے ایک متبادل طیارہ روانہ کرنے کا انتظام کیا۔ کمپنی نے کہا کہ مزید مصدقہ معلومات تحقیقات کے بعد فراہم کی جائیں گی۔

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یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں پہلے ہی کشیدگی برقرار ہے۔ دبئی اور اسرائیل کے درمیان تجارتی پروازیں 2020 میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر آنے کے بعد شروع ہوئی تھیں۔ فلائی دبئی، ایمریٹس گروپ سے وابستہ کم لاگت کی فضائی کمپنی ہے اور اس کا بیڑا بنیادی طور پر بوئنگ 737 طیاروں پر مشتمل ہے۔

TAGGED:

CAPTAIN AN INDIAN NATIONAL
فلائی دبئی طیارہ
پائلٹوں کے درمیان جھگڑا
دبئی سے تل ابیب جانے والا طیارہ
FLYDUBAI TEL AVIV FLIGHT INCIDENT

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