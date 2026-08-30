نیپال میں سیلاب: ہلاکتوں کی تعداد 781 ہوگئی، تقریباً 2500 افراد تاحال لاپتہ
26 اگست 2026 کو ترشولی اور لیندے کھولا ندی کےطاسوں میں اچانک سیلاب نے نیپال کے بہت سے علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا۔
Published : August 30, 2026 at 9:55 PM IST
کھٹمنڈو: نیپال میں اتوار کو تباہ کن سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 781 ہو گئی، حکام نے بتایا کہ 2500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ حکام نے بتایا کہ تمام آٹھ متاثرہ اضلاع سے لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ ریسکیو کارکنوں نے تباہی کے پانچویں روز بھی لاپتہ افراد کی تلاش جاری رکھی جب کہ پھنسے ہوئے افراد کو نکالنے کی کوششیں جاری رہیں۔
26 اگست کو برفانی تودے کی طرح کا واقعہ، نیپال-تبت سرحد کے قریب ایک گلیشیر ٹوٹنے کے بعد، پانی، کیچڑ اور ملبے کے ڈھیر کے ساتھ نیچے کی طرف آیا جس نے وسطی نیپال کے شہروں اور دیہاتوں کو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ اہم بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا اور پن بجلی گھروں کو بھی تباہ کر دیا۔
نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی آر آر ایم اے) نے کہا کہ اس سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 781 ہو گئی ہے۔
این ڈی آر آر ایم اے کے مطابق چٹوان ضلع سے اب تک 272 لاشیں، نوالپراسی ایسٹ سے 199، نوالپراسی ویسٹ سے 100 اور ضلع گورکھا سے 58 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔
اسی طرح نواکوٹ سے 52، دھاڈنگ سے 50، تناہو سے 37 اور رسوا سے 13 لاشیں برآمد ہوئیں۔این ڈی آر آر ایم اے نے اطلاع دی ہے کہ آفت کے بعد 2,502 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں، جب کہ 9,435 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے۔
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