امریکہ بھر میں پروازیں روکنے کا حکم، ایئر ٹریفک کنٹرول کے مواصلاتی نظام میں خرابی سے بحران کی صورتحال
امریکی وزیرِ ٹرانسپورٹ شان ڈفی نے کہا کہ فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن مواصلاتی خرابی کی تحقیقات کر رہی ہے۔
Published : November 14, 2026 at 7:15 AM IST
واشنگٹن: امریکہ کے فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (ایف اے اے) نے جمعہ کی سہ پہر ملک بھر میں تمام پروازیں معطل کر دیں جو کہ نائن الیون حملوں کے بعد صرف دوسری بار ہوا ہے۔ حکام نے اس اقدام کی وجہ علاقائی ایئر ٹریفک کنٹرول مراکز میں مواصلاتی مسائل سے پیدا ہونے والے "غیر معمولی حالات" کو قرار دیا ہے۔
ملک کی اعلیٰ ترین ہوم لینڈ سکیورٹی عہدیدار نے اس مسئلے کی وجہ ٹیلی کمیونیکیشن کی بندش کو قرار دیا اور کہا کہ ابھی تک کسی تخریبی کارروائی کے کوئی آثار نہیں ملے ہیں۔ تاہم اس کے نتائج انتہائی سنگین رہے، جس سے جمعہ کی رات گئے تک ممکنہ طور پر ہزاروں شیڈول پروازیں متاثر ہوئیں اور ان مسافروں کے سفری منصوبے درہم برہم ہو گئے۔
واشنگٹن ڈی سی کے ایک وکیل جیف ڈبنر نے کہا کہ "یہ انتہائی مایوس کن ہے۔ یقینی طور پر یہ معمول کی تاخیر سے کہیں بڑا مسئلہ لگتا ہے، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔" جیف کی لاس اینجلس سے واشنگٹن ڈی سی جانے والی الاسکا ایئرلائنز کی پرواز پہلے ہی آدھا گھنٹہ تاخیر کا شکار تھی اور رن وے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اسی دوران طیارے کو روک دیا گیا۔
ملک گیر سطح پر پروازوں کی یہ بندش جنوری سال 2023 کے بعد پہلی بار ہوئی ہے، جب ایف اے اے کے ایک اہم کمپیوٹر سسٹم میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، جب کہ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد یہ مجموعی طور پر دوسرا موقع ہے۔
ایف اے اے کے ایک نوٹس کے مطابق جمعہ کی پابندیاں "غیر معمولی حالات اور حفاظتی وجوہات کی بنا پر" عائد کی گئیں۔ وزیرِ ٹرانسپورٹ شان ڈفی نے بتایا کہ ادارہ اس مواصلاتی مسئلے کی تحقیقات کر رہا ہے جس نے ملک بھر کے ہوائی اڈوں کے درمیان پرواز کرنے والے طیاروں کی رہنمائی کرنے والے 22 علاقائی ایئر ٹریفک کنٹرول مراکز کو متاثر کیا ہے۔
جمعہ کی شام مشرقی اور مغربی ساحلوں پر واقع بین الاقوامی ہوائی اڈوں سے چند بین الاقوامی پروازیں روانہ ہو رہی تھیں۔
اعلیٰ عہدیدار کے مطابق تاحال کسی تخریبی کارروائی کے آثار نہیں
وزیرِ داخلہ سلامتی (ہوم لینڈ سیکیورٹی) مارک وین ملن نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بتایا کہ ابھی تک اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ "یہ ہمارے خلاف کوئی تخریبی حملہ تھا، فی الحال یہ محض ٹیلی کمیونیکیشن کی بندش ہے۔"
ملن نے کہا کہ "سب محفوظ ہیں۔ اگر آپ کے پیارے سفر کر رہے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔" ملک بھر میں فضائی ٹریفک روکنے کے ایف اے اے کے حکم کے نتیجے میں اب تک کم از کم 600 پروازوں کا رخ موڑا جا چکا ہے۔
ہوا بازی کے تجزیاتی ادارے "سیریم" کے مطابق مشرقی وقت کے مطابق شام 5 بج کر 50 منٹ تک 496 پروازوں کو واپس انہی ہوائی اڈوں پر اتارا گیا جہاں سے انہوں نے اڑان بھری تھی، جب کہ 104 پروازوں کو کسی دوسرے ہوائی اڈے کی طرف موڑ دیا گیا۔
جن ہوائی اڈوں پر زیادہ تر پروازوں کا رخ موڑا گیا، ان میں شکاگو اوہیئر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ڈینور انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ڈیلاس فورٹ ورتھ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور رونالڈ ریگن واشنگٹن نیشنل ایئرپورٹ شامل ہیں۔
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مشرقی وقت کے مطابق شام چار بجے کے بعد امریکہ کے ہوائی اڈوں سے تقریباً 11,000 پروازوں نے روانہ ہونا تھا جن میں 15 لاکھ سے زائد مسافر سوار تھے، جس کے باعث مزید پروازوں کی منسوخی اور ان کا رخ موڑے جانے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔
جمعہ کی سہ پہر شکاگو اوہیئر ایئرپورٹ پر سکیورٹی چیکنگ سے گزرنے والے مسافروں کو پروازوں کی معطلی کا علم اس وقت ہوا جب انہوں نے اسکرینوں پر نظر ڈالی جہاں تمام پروازوں میں تاخیر دکھائی جا رہی تھی۔ کچھ مسافروں نے اپنے دوستوں یا اہلِ خانہ کو فون کیے اور اس بات پر غور کرتے رہے کہ آیا رات شکاگو میں قیام کیا جائے یا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے۔
27 سالہ امبر میک کوئلکن ایک بینچ پر مایوس بیٹھی تھیں کہ شاید وہ دوستوں کے ساتھ "لیگ آف لیجنڈز" کے ورلڈ فائنلز دیکھنے کے لیے نیویارک جانے والا اپنا سفر مکمل نہ کر سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے دوست پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں۔
سیئٹل سے تعلق رکھنے والی اس سافٹ ویئر انجینئر نے، جنہوں نے اس سفر کے لیے ایک ہفتے کی چھٹی لی تھی، کہا کہ "مجھے واقعی کوئی معلومات فراہم نہیں کی جا رہیں۔ میں نے سوچا کہ پرواز چھوڑ کر گاڑی چلا کر چلی جاؤں، لیکن پھر جتنا میں نے اس بارے میں سوچا، مجھے لگا کہ یہ سفر انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوگا۔"
آسٹن کرٹس اور ان کی اہلیہ، جو انڈیانا کے شہر ساؤتھ بینڈ سے ڈینور میں اپنے ایک دوست کی تقریب (بے بی شاور) میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، شکاگو میں قیام کے دوران تاخیر کا شکار ہونے کے بعد اپنے سفر پر نظرثانی کر رہے ہیں۔ وہ اوہیئر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ڈینور جانے والی پرواز میں سوار ہو چکے تھے جب انہیں طیارے سے اترنے کے لیے کہا گیا۔
کرٹس نے کہا کہ "ہم نے انہیں اپنے اور دیگر طیاروں سے سامان اتارتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ کافی طویل تاخیر ہونے والی ہے۔"
انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آیا ہوٹل کا کمرہ لے لیں یا ایئرپورٹ پر ہی پرواز کی بحالی کا انتظار کرتے رہیں۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ گھر پر ان کے دو چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کا انتظام پہلے سے موجود ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ویک اینڈ شکاگو میں ہی گزاریں۔
کرٹس نے کہا کہ "شاید ہم اس صورت حال سے ہی بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔" ایف اے اے کی جانب سے ملک بھر میں پروازیں روکنے کے حکم کے باوجود، اسپیس ایکس نے جمعہ کی سہ پہر ٹیکساس سے اپنے اسٹارشپ راکٹ کی تازہ ترین آزمائشی پرواز لانچ کی۔
حکومت پرانی ٹیکنالوجی کو جدید بنانے میں مصروف
پروازوں کی دوبارہ بحالی کے لیے کوئی حتمی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ ملن نے کہا کہ تفتیش کار اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا اس واقعے کا تعلق ایف اے اے کی جانب سے ملک بھر میں متعارف کرائے جانے والے نئے مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے نظام سے تو نہیں ہے، جس کا مقصد مسائل کی نشاندہی کرنا اور طیاروں کے راستے تبدیل کرنا ہے۔ تاہم یہ نظام واشنگٹن ڈی سی کے قریب ایک ہی مرکز سے کام کرتا ہے اور صرف ایئر ٹریفک کنٹرول مراکز کو سفارشات بھیجتا ہے۔
گزشتہ سال کانگریس کی جانب سے اس منصوبے کے لیے 12.5 ارب ڈالر کی منظوری کے بعد سے حکومت اس پرانی ٹیکنالوجی کو جدید بنانے پر کام کر رہی ہے جس پر ایئر ٹریفک کنٹرولرز انحصار کرتے ہیں۔ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر میلوں لمبی پرانی تانبے کی تاروں کی جگہ فائبر آپٹک لائنیں بچھائی گئی ہیں اور پرانے ریڈیو سسٹمز کو بتدریج تبدیل کیا جا رہا ہے۔
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تاہم ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ ڈفی نے کہا ہے کہ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے مزید 30 ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی، اور وائٹ ہاؤس نے اس کی منظوری کے لیے کانگریس سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔
ہوا بازی کے تحفظ کے ماہر اسٹیو ارویو نے کہا کہ یہ مسئلہ ستمبر میں پیش آنے والی علاقائی ایئر ٹریفک کنٹرول مواصلاتی خرابی سے ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے جس نے شمال مشرقی علاقے میں سینکڑوں پروازوں کو متاثر کیا تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار یہ ملک گیر سطح پر ہوا ہے۔ اس کا تعلق ایئر ٹریفک کنٹرولرز کے زیرِ استعمال پرانی ٹیکنالوجی سے ہو سکتا ہے۔
یونائیٹڈ ایئرلائنز کے سابق پائلٹ ارویو نے کہا کہ "اگر آپ کے پاس رابطے کی یہ صلاحیت موجود نہ ہو، چاہے اس کی وجہ پرانی اور خستہ حال تاریں ہوں یا کوئی اور سبب، تو آپ کو طیاروں کو زمین پر ہی روکنا پڑتا ہے۔ آپ انہیں فضا میں بھیج کر یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ ان سے رابطہ منقطع ہو جائے۔"
ارویو کے مطابق جمعہ کی یہ پروازوں کی بندش 11 ستمبر کے حملوں کے بعد کی صورتحال سے مختلف تھی کیونکہ اس بار طیاروں کو فوری طور پر اترنے کا حکم نہیں دیا گیا اور پائلٹ غالباً ہوائی اڈوں پر موجود گراؤنڈ کنٹرولرز سے رابطہ کرنے کے قابل تھے۔
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