افغانستان میں سیلاب سے کم از کم 17 افراد ہلاک
اقوام متحدہ نے اس ہفتے خبردار کیا ہے کہ، افغانستان 2026 میں دنیا کے سب سے بڑے انسانی بحرانوں میں سے ایک رہے گا۔
Published : January 2, 2026 at 7:13 AM IST
کابل، افغانستان: افغانستان میں موسلا دھار بارشوں اور برف باری نے طویل خشک موسم کا خاتمہ تو کر دیا لیکن ملک کے کئی علاقوں میں اس سے اچانک سیلاب آ گیا۔ افغانستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان نے جمعرات کو بتایا کہ، ملک میں سیلاب سے کم از کم 17 افراد ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہوے ہیں۔
ہرات کے گورنر کے ترجمان محمد یوسف سعیدی کے مطابق، مہلوکین میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد بھی شامل ہیں جہاں جمعرات کو صوبہ ہرات کے ضلع کبکان میں چھت گر گئی تھی۔ مہلوکین میں دو بچے بھی شامل تھے۔
افغانستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان محمد یوسف حماد کے مطابق، زیادہ تر ہلاکتیں پیر کے بعد سے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں ہوئی ہیں، اور شدید موسم نے وسطی، شمالی، جنوبی اور مغربی علاقوں میں روزمرہ کی زندگی کو بھی متاثر کیا ہے۔
حماد نے کہا کہ سیلاب نے متاثرہ اضلاع میں بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ سیلاب میں مویشی ہلاک ہوئے ہیں اور 1,800 خاندان متاثر ہوئے۔
حماد نے کہا کہ ایجنسی نے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں تشخیصی ٹیمیں بھیجی ہیں، مزید ضروریات کا تعین کرنے کے لیے سروے جاری ہیں۔
افغانستان، ہمسایہ ممالک پاکستان اور بھارت کی طرح انتہائی موسمی واقعات، خاص طور پر موسمی بارشوں کے بعد آنے والے سیلابوں کے لیے انتہائی خطرے سے دوچار ہے۔
دہائیوں کے تنازعات، ناقص انفراسٹرکچر، جنگلات کی کٹائی، اور موسمیاتی تبدیلی کے شدید اثرات نے ایسی آفات کے اثرات کو بڑھا دیا ہے۔ اس سے خاص طور پر دور دراز کے علاقے متاثر ہورہے ہیں جہاں بہت سے گھر کیچڑ سے بنے ہوتے ہیں اور اچانک آنے والے سیلاب سے بچ نہیں پاتے۔
اقوام متحدہ اور دیگر امدادی اداروں نے اس ہفتے خبردار کیا ہے کہ توقع ہے کہ افغانستان 2026 میں دنیا کے سب سے بڑے انسانی بحرانوں میں سے ایک رہے گا۔ اقوام متحدہ اور اس کے انسانی ہمدردی کے شراکت داروں نے منگل کو 1.7 بلین ڈالر کی اپیل شروع کی ہے تاکہ ملک میں امداد کے مستحق تقریباً 18 ملین افراد کی مدد کی جا سکے۔
